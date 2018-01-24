Молодые семьи хотят вовлечь в ипотеку "не мытьем, так катаньем"

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Депутаты Госдумы обсудят возможность отмены первоначального взноса по ипотеке для молодых семей. Идею предложил молодежный парламент при нижней палате. Его председатель Мария Воропаева пояснила, что сейчас для получения ипотечного займа молодым семьям надо иметь не менее 30% собственных средств, что для многих непосильно. Это создает препятствие для участия в ипотечных программах, даже при наличии у семьи достаточного дохода.

Предполагается, что поправка, которая будет направлена в местные и федеральные органы власти, позволит молодым семьям быстро улучшить жилищные условия. Сумму первоначального взноса можно распределить между ежемесячными платежами, либо компенсировать путем повышения процентной ставки по займу, пояснила Воропаева. В этом случае люди смогут платить ежемесячно увеличенную сумму, а не ждать несколько лет накопления первоначального взноса, отметила она.

В конце прошлого года президент Владимир Путин инициировал специальную ипотечную программу для семей с детьми, у которых в 2018 году родится второй или третий ребенок. Ставка по ипотеке для них субсидируется до уровня 6% годовых в течение трех или пяти лет. На таких условиях люди смогут взять кредит или рефинансировать действующий, но воспользоваться этой возможностью можно лишь для покупки новостройки. По оценке кабмина, принятое решение позволит выдать гражданам, у которых появился второй или третий ребенок, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной ставкой. При этом первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%. Российские банки уже начали принимать заявке по новой госпрограмме.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты напоминают, что на сегодняшний день на российском ипотечном рынке уже есть предложения без первоначального взноса и они вызывают интерес у потенциальных покупателей. Прежде всего, это касается тех, кому крайне нужно купить жилье, однако собственных накоплений для этого нет. Подобные программы предлагают многие застройщики совместно с такими банками, как Райффайзенбанк, "Открытие", СМП банк. В качестве первого взноса можно использовать и средства материнского капитала.

СПАСТИ СЕМЬИ ОТ РАЗВОДА

По мнению директора ипотечного центра компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Татьяны Гусевой, отмена первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита для молодых семей дополнительного ажиотажа не вызовет, если только в совокупности не будут приняты и другие изменения, например, снижена ставка до уровня базовой.

В свою очередь, управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая уверена, что отмена первого взноса для молодых семей приведет к значительному увеличению объемов ипотечного кредитования. "В 2017 году число выданных ипотечных кредитов при первоначальном взносе менее 20% составило почти третью часть от всех жилищных займов. Появление ипотеки без первоначального взноса для молодых семей позволит безотлагательно решить жилищный вопрос большому числу россиян. С точки зрения потенциала спроса, речь идет о сотнях тысяч возможных заемщиков", - полагает она.

Сейчас средний размер первоначального взноса составляет порядка 400 тысяч рублей. При этом по данным АИЖК, средний ежемесячный платеж по ипотеке в России достигает 22 тысяч рублей. "Если мы предположим, что молодая семья, не располагающая необходимой суммой, попытается накопить 400 тысяч рублей, откладывая сопоставимые с платежами по ипотеке деньги (22 тысячи рублей), то ей понадобится для этого около полутора лет. Напомню, что по статистике в первые 1-2 года семейной жизни распадается порядка 16% браков. Причем 14% разводов связаны с плохими жилищными условиями или отсутствием собственного жилья. Таким образом, отмена первого взноса по ипотеке для молодых семей гипотетически может сохранить порядка 15% браков в стране, подсчитала эксперт.

РИСКИ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

Но есть и оборотная сторона медали – рост общего уровня рисков для рынка ипотеки. Во-первых, молодые семьи нестабильны и часто распадаются, что приводит к проблемам с общим долгом по ипотеке. Во-вторых, молодежь в России – самая уязвимая категория на рынке труда, для которой характерны частые ущемления трудовых прав, низкая зарплата и увольнения. Соответственно, их платежеспособность как заемщиков столь значительных кредитов под большим вопросом.

Подобные риски банки традиционно компенсируют повышенными ставками и/или ограничением по сумме кредита. Дополнительно к заемщикам предъявляются более жесткие требования, чем при оформлении кредита с первоначальным взносом, которым соответствуют далеко не все желающие заемщики, напомнила Гусева. Можно предположить, что если будет принята программа, в рамках которой молодые семьи смогут оформить ипотеку без первоначального взноса, то вполне вероятно, банки применят к заемщикам аналогичные требования, считает она.

В этой ситуации большая часть молодых семей не сможет выплачивать ежемесячные взносы, согласна Литинецкая. По ее мнению, с учетом этого предложение молодежного парламента скорее утопично. "На мой взгляд, улучшение жилищных условий для молодых семей необходимо обеспечивать через рост их доходов, качественное и количественное улучшение ситуации на рынке труда, а также усиление социальной защищенности. Проще говоря, необходимо "выращивать" надежных заемщиков, развивая экономику, а не субсидировать бедность", - добавила эксперт.

При этом ситуации, подобной той, что спровоцировала ипотечный кризис 2008 года в США, когда банки начали массово выдавать кредиты высокорисковым заемщикам без первого взноса и по высокой ставке, опрошенные специалисты не ожидают. Банки тщательно проверяют заемщиков, предъявляя высокие требования к потенциальным клиентам. Как показывает практика, высокий уровень проверок способствует тому, что доля заемщиков, которые не могут обслуживать кредит, год от года понемногу даже уменьшается. К тому же цены на жилье сегодня стабильны, напомнила представитель "Миэль-Новостройки".

Для сравнения, в США после 2006 года недвижимость начала стремительно дешеветь, что повлекло за собой сложности с рефинансированием займов. Кроме того, ставка по ипотечным кредитам с плавающей ставкой резко выросла, что повлекло за собой рост ежемесячных выплат, с которыми многие заемщики не справились.