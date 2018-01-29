Россия готовится конкурировать с США на рынке сланцевой нефти

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия начнет активнее заняться добычей сланцевой нефти. Как пишут "Известия" со ссылкой на поправки в закон "О недрах", разработанные Минприроды, нефтяники уже с 2019 года смогут тестировать новые способы добычи таких запасов. Предполагается, что нефтяные компании смогут получить в разработку специально создаваемые полигоны, на которых будут отрабатываться новые технологии добычи сырья. Получить такой полигон можно по заявке или по итогам конкурса. СМИ: Российские власти поддержат добычу сланцевой нефти‍

Сланцевая нефть относится к трудноизвлекаемым видам сырья – она лежит глубоко под землей, и добраться до нее крайне сложно. Поэтому нефтяники в РФ отдают предпочтение традиционной нефти, и наша страна стала ведущим производителем, почти не используя сланцевые месторождения. Однако легкодоступные запасы истощаются, что побуждает власти искать другие источники увеличения добычи. По словам главы Минэнерго Александра Новака, ежегодно на действующих месторождениях выбывает до 4% добычи, поэтому в ближайшие 20 лет нужно нарастить ее на 30 млн баррелей в сутки.

Пока масштабно сланцевая нефть добывается лишь в США. Между тем, Россия также имеет значительные ресурсы этого вида топлива. Так, расположенная в Западной Сибири группа нефтеносных пород, известная как "баженовская свита", по оценкам экспертов, может обеспечить будущее российской нефтяной отрасли – в ней сосредоточены крупнейшие в мире запасы сланцевой нефти.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Необходимо параллельно развивать как традиционные, так и трудноизвлекаемые ресурсы, и на помощь здесь должно прийти государство, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. "Проблема в том, что действующие месторождения у нас во многом истощены, прежде всего, в той же Западной Сибири. Новых традиционных не так много, а в нераспределенном фонде – почти ничего. Последним из крупных промыслов был введен Ванкорский кластер. Но на разработку необходимо время и деньги, компании не спешат ", - рассуждает старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин.

Сейчас добыча поддерживается за счет ввода в строй проектов, в которые до этого были вложены значительные инвестиции, но крупных среди них почти нет. Поэтому важно одновременно развивать традиционную нефтедобычу, в том числе, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, шельфовые проекты и сланцевые месторождения. Это, в том числе, и задача государства. Новак: Сланцевая добыча не компенсирует всего мирового спроса на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков напомнил, что Россия, по данным американских исследований, занимает первое место в мире по запасам нетрадиционной нефти благодаря баженовской свите. "Однако технологий для развития там коммерческой добычи у нас пока нет, хотя их разработкой занимаются ведущие нефтяные компании. До санкций они намеревались привлечь к этому крупнейшие зарубежные концерны, однако теперь приходится действовать своими силами, как и на шельфе. Вот Минприроды и пытается стимулировать российских игроков путем изменений в законодательстве ", - рассуждает он.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Эксперты подробно остановились на технических сложностях с освоением подобных месторождений. "Попытки добычи сланцевой нефти в Западной Сибири начались еще в советское время, однако до сих пор успехи недостаточны для того, чтобы компании могли целенаправленно распределить капзатраты с учетом этих проектов. Хотя сейчас технологии продвинулись лучше, чем, скажем, было 10 лет назад, гарантий коммерческого успеха по-прежнему нет. Дело в том, что геологическое строение сланцев в Западной Сибири отличается от американской породы, и буквальный перенос технологий не удастся. Даже с учетом американского опыта это может занять не год и не два", - указал Кокин.

С одной стороны, принципиального отличия технологий нет, да и сами эти технологии постоянно совершенствуются. С другой – многое по-прежнему делается методом проб и ошибок, и компании не могут позволить себе масштабные инвестиции без гарантированной прибыли. Поэтому значимого прорыва в этом направлении мы пока не наблюдаем.

По мнению Юшкова, поскольку компании используют разные подходы к этой работе, хотя бы одно из направлений должно выиграть. "После обвала цен на нефть никто не занимался подобными долгосрочными инвестициями, все были нацелены на выживание. Теперь ситуация изменилась, нефть растет в цене и компании развивают добычу на всех направлениях, а это является одним из наиболее перспективных", - отметил он.

ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Эксперты затрудняются оценить сроки начала промышленной добычи сланцевой нефти, однако согласны с мыслью, что это потребует как минимум нескольких лет. "Прорыв будет, когда какая-либо компания в РФ сможет изобрести и применить технологии, позволяющие поставить добычу сланцевой нефти на коммерческие рельсы. В этой ситуации, с учетом поддержки властей и налоговых льгот, которые предоставляет государство разработчикам подобных месторождений, добыча станет выгодной даже при высокой себестоимости, и все начнут использовать новые возможности", - отметил Кокин.

В целом перспективы развития сланцевых технологий в России очень благоприятны. Оценки запасов Западной Сибири высокие, кроме того, в отличие от США, в регионе уже есть вся необходимая инфраструктура, поскольку традиционная добыча там ведется десятилетия. "Баженовская свита находится как раз под этими месторождениями, есть все необходимое – начиная от бурения, рабочих поселков, дорог и заканчивая трубопроводами. Фокус будет на технологиях бурения скважин и гидроразрыва пласта – все это сложно, но технически возможно", - уверен представитель "Уралсиба".

Мы видим, что отсутствие подобной инфраструктуры в Арктике создает серьезные проблемы в разработке арктического шельфа, согласен Юшков. Для строительства всего этого требуются гигантские вложения, а в случае с бажановской свитой нужен всего лишь технологический рывок. "Не зря раньше говорили, что под Западной Сибирью находится еще одна Западная Сибирь. Сейчас уже ясно, что запасов нефти там больше, чем в традиционных месторождениях, осталось научиться ее добывать. Рано или поздно это произойдет – налицо пример США, которые тоже развивали сланцевую добычу еще с 70-х годов прошлого века, а теперь добывают там более трети всех объемов. Параллельно разрабатываются и другие направления, которые смогут "выстрелить" в будущем. Таким путем следует идти и нам", - заключил он.



