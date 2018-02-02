Когда и насколько может подешеветь бензин

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ситуация с ценами на бензин и участие в их формировании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) активно обсуждалась на этой неделе. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в пятницу заверил, что какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют. По его словам, служба предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

В четверг президент Владимир Путин сообщил, что считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Он планирует обсудить этот вопрос с главой ФАС Игорем Артемьевым. Путин отметил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть и уровнем акцизов. "Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас - под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог", - добавил он. ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин

Традиционно бензин и другие виды топлива дорожают весной, когда начинаются сельскохозяйственные работы. В январе министр сельского хозяйства Александр Ткачев попросил Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, поскольку их рост может негативно сказаться на проведении посевных работ. В ответ Минэнерго предложило сельхозпроизводителям для снижения издержек переходить на газомоторное топливо, цена на которое ниже, чем цена на автомобильный бензин в 2,5 раза. Стоимость нефтепродуктов не подлежит государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий, добавили в министерстве.

ЦЕНЫ И ПОЛИТИКА

Опрошенные "Прайм" эксперты напоминают, что в начале этого года произошел очередной рост акцизов на бензин, который неминуемо должен сказаться на ценах. Однако в январе цены на автомобильный бензин в РФ практически не изменились, в отдельные недели рост на некоторые виды топлива составлял десятые доли процента. Не наблюдалось значительного роста и в оптовом звене. Производители в РФ в 2017 г повысили цены на бензин на 14,4%

"В любом случае, политический маневр в предвыборный год возможен – мы не раз уже это наблюдали. У правительства и ФАС есть рычаги влияния на цены, возможны соглашения с компаниями-производителями", - полагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник.

Он напомнил, что стоимость топлива в РФ имеет по меньшей мере несколько составляющих. Сами по себе мировые цены на нефть не влияют на ценообразование на топливном рынке прямолинейно. "Мы все помним, что в свое время нефть резко подешевела со 120 до 30 долларов за баррель, но тогда четырехкратного удешевления бензина не произошло. Это объяснили тем, что доля сырьевой составляющей в цене топлива минимальна, "львиная доля" приходится на налоги и акцизы, которые не снизились ", - отметил эксперт.

А вот определенное обратное влияние присутствует. Сейчас нефтяной рынок находится в состоянии коррекции, сырье дорожает. Чем дороже нефть, тем выгоднее отправлять ее на экспорт, нежели перерабатывать в России, ведь цены на бензин растут далеко не такими темпами. "Если на экспорт уходит меньше нефти/топлива, то больше остается внутри России для переработки/продажи. Конечно, уровень акцизов и состояние спроса/предложения также влияют на цены, но это уже второстепенные факторы. Исключение могут составить ситуации резкого снижения производства топлива, как, например, во время закрытия Московского НПЗ на ремонт", - рассуждает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ ИНФЛЯЦИЮ

При этом власти, традиционно пытавшиеся сдержать цены на бензин в рамках инфляции, в 2017 году не сумели этого сделать. По данным Росстата, цены производителей РФ на автомобильный бензин в 2017 году увеличились на 14,4% по сравнению с 2016 годом. Для сравнения, инфляция по итогам прошлого года составила 2,5%. Таким образом, цены производителей на бензин росли почти в шесть раз быстрее инфляции. При этом в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличение цен производителей составило 5,6% при инфляции в 5,4%. Цены производителей на дизельное топливо в 2017 году выросли на 16,2% против 0,2% в 2016 году. Дворкович: Цены на бензин в РФ по итогам 2017 г могут вырасти чуть больше инфляции

Принципиально можно снизить цену на топливо несколькими способами: уменьшить акцизы в абсолютном выражении и снизить долю акциза в цене, производить больше топлива, а также развивать конкуренцию, давая жить не-ВИНКам, полагает Лукичева. Кроме того, ФАС может ограничить долю маржи нефтяных компаний, которую те закладывают в цену топлива на своих АЗС. Но это будет уже нерыночным методом, указывает она.

Но все это требует времени и системного подхода. Без этого вероятно лишь незначительное снижение стоимости бензина на короткий срок в первом полугодии. Затем очередной ожидаемый летом рост акцизов и возможные перемены на нефтяном рынке приведут к новому витку удорожания, полагают эксперты.

По итогам 2018 года есть все шансы ожидать продолжения роста цен на горючее, хотя, с учетом того, что ЦБ прогнозирует по итогам года возврат инфляции к целевому ориентиру в 4%, возможностей для маневра будет больше, чем год назад. Однако предположить, удастся ли на сей раз удержаться в рамках инфляции, эксперты пока затрудняются.