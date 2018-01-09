Минэнерго: Завершение налогового маневра грозит нефтепереработке убытками

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Завершение налогового маневра путем обнуления экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в текущих условиях несет риск убытков для нефтепереработки, а для конечных потребителей сулит рост цен, считает директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.

Ранее в январе Минфин заявлял, что налоговый маневр можно завершить в ближайшие годы, вероятно даже в 2019 году, главный критерий - чтобы все были к этому готовы.

"Отмена экспортных пошлин на неподакцизные нефтепродукты, такие как мазут, приведет к росту цен для потребителей внутреннего рынка на 6 тысяч рублей на тонну. Кто за это заплатит – региональный бюджет, котельные, население, или эта нагрузка ляжет на плечи нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)?", - сказал Рубцов РИА Новости.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вопрос о необходимости мер по поддержке НПЗ встал осенью минувшего года: глава Минфина Антон Силуанов поднял вопрос о снижении экспортных пошлин, что позволит довести готовящийся уже несколько лет налоговый маневр в нефтяной отрасли до логичного завершения.

Правительство закладывало это еще в стратегию-2020: предполагалось, что пошлины на нефть и нефтепродукты будут поэтапно снижаться вплоть до обнуления в течение нескольких лет, а НДПИ - расти. Однако позже про тему "забыли", сосредоточившись на законе об НДД. В случае обнуления экспортной пошлины, нефтепереработка столкнется с резким ростом цен на сырье на внутреннем рынке. Так как на данный момент программа по модернизации НПЗ в самом разгаре, то в случае завершения маневра в ближайшее время, многие заводы не смогут эту модернизацию закончить.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 15 января представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. Замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов в январе говорил, что Минэнерго предложило проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Предложения были направлены в Минфин в конце минувшего года. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял в начале февраля, что получил предложения ведомства, однако пока не изучил их.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ

В конце января замглавы Минфина Илья Трунин заявил, что экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты дают неправильные стимулы развитию нефтепереработки. Тем не менее, не отрицал, что их отмена поставит ряд заводов на грань рентабельности, в связи с чем необходимо будет ввести меры поддержки нефтепереработки. Однако Минфин не готов поддержать субсидирование отрасли из государственного бюджета.

"Они (Минэнерго – ред.) написали подход, который, в общем, предполагает расход за счет бюджета для поддержки инвестиций в нефтепереработку, но без источника. Мы не готовы такое поддержать", - говорил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Как объясняет Рубцов, нефтегазовая отрасль по итогам 2017 года принесла бюджету РФ достаточно дополнительных доходов, чтобы не искать источники финансирования для дальнейшей поддержки модернизации НПЗ.

"Действующая с 2017 года надбавка к ставке НДПИ на нефть обеспечивает дополнительно около 200 миллиардов рублей в год бюджетных доходов, мера же эта рассматривалась как временная. Сверх этого за счет консолидированных усилий нефтяных компаний в рамках соглашения ОПЕК+ дополнительные нефтегазовые доходы бюджетной системы РФ составили более 800 миллиардов рублей. Не ясно, почему отрасль должна искать какие-то дополнительные источники для поддержки модернизации НПЗ", - сказал Рубцов.

ЭФФЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

По словам директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ, за модернизацией стоит рост инвестиций в экономику страны на уровне более чем 1 триллион рублей без учета мультипликативного эффекта, а также новые рабочие места, рост ВРП десятка субъектов РФ, дополнительные доходы по налогу на прибыль и налогу на имущество и стабильное топливообеспечение.

"Это не вопрос среднесрочной бюджетной эффективности, это задача национальной энергетической безопасности и долгосрочного экономического роста", - подытожил Рубцов.

Как сообщил источник в отрасли, участвовавший в процессе подготовки предложений, большинство основных участников рынка придерживаются мнения, что предлагаемые меры поддержки (завершение налогового маневра – ред.), будут полезны лишь для тех НПЗ, которые находятся на финальной стадии модернизации.

"У большинства основных участников рынка есть консолидированное мнение, что предлагаемые меры по стимулированию и поддержке нефтеперерабатывающих предприятий будут эффективны лишь в случае с заводами, находящимися на финальном этапе технологического развития с высокой глубиной переработки. При этом все компании, вложившие миллиарды долларов в модернизацию НПЗ, оказываются в ситуации полной неокупаемости проектов", - подытожил источник.

Он также подчеркнул, что завершение налогового маневра в 2019 году может привести к закрытию большого количества малых и средних НПЗ, без возможности провести на них модернизации: "Подобный прогноз применим как минимум к 15% рынка всей переработки. Таким образом, данный шаг может сказаться на рентабельности всей нефтеперерабатывающей отрасли", - заявил он.

Глава "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов, в свою очередь, в начале февраля заявил журналистам, что компания продолжает поддерживать идею сохранения экспортной пошлины в среднесрочной перспективе. "Позиция "Лукойла" сохранилась, как и была - сохранение экспортной пошлины на среднесрочный период времени, что позволит завершить модернизацию всех нефтеперерабатывающих заводов", - сказал он.

Ожидается, что совещание по мерам поддержки нефтепереработки пройдет в правительстве в первой половине февраля, о чем заявлял Дворкович. Позднее Алекперов говорил, что нефтяные компании договорились с Минэнерго обсудить меры поддержки нефтепереработки на уровне правительства в третьей декаде февраля.