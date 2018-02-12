Тайны больше нет: налоговая информация о счетах в ЕС станет доступнее

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ, Анна Подлинова. В Европе объявили об отсутствии каких-либо тайн по части банковских счетов: о любом открытом счете сразу становится известно налоговым органам, заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. На самом деле никакой банковской тайны уже нет на протяжении последних двух десятилетий, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм", исключения касались только ряда стран.

Теперь, по словам экспертов, ситуация станет еще более прозрачной: договоренности об обмене информацией были подписаны со Швейцарией, Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако, в связи с чем европейские банки могут лишиться части клиентов и прибыли, зато будут избавлены от штрафов регуляторов. Для российского бизнеса это может означать переход в другие юрисдикции, которые, однако, будет сложно найти.

Тайны нет давно

Фактически никакой банковской тайны в США и Евросоюзе уже нет порядка 20 лет, говорит директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. "Открывая счет там, вы подписываете бумагу, в которой не возражаете, что информация о движении средств по вашему счету будет предоставляться в налоговые органы", - говорит он.

Тем не менее исключения касались Лихтеншейна, Швейцарии и еще ряда стран, замечает он. "Они не сообщали в налоговые службы о движении средств по счетам. Но эта проблема разрешилась лет 5 назад, они тоже стали сообщать", - поясняет он. "Поэтому тут никакой тайны нет достаточно давно", - говорит он.

Что значит для России

В складывающейся ситуации европейские банки могут потерять часть клиентов и прибыли, но зато избавятся от штрафов регуляторов и судебных исков из-за отмывания денег, считает начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов.

Российские капиталы, по его мнению, частично уйдут из европейских юрисдикций в американские офшоры и Азию. "Может быть, часть из них, но незначительная, вернется в Россию", - полагает он.

Однако количество юрисдикций, где все еще можно скрываться от налогов, будет сокращаться, говорит Солодков. "А в таких странах, как, например, Кипр действует введенный несколько лет назад механизм надзора в виде банковского союза, по которому ЕЦБ отслеживает большинство операций в таких юрисдикциях", - напоминает он.

Борьба против укрывания от налогов

Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) ранее одобрил решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран союза должны были начать автоматически обмениваться информацией не позднее второй половины 2017 года. Под автоматический обмен информацией налоговыми службами подпали проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов, а также сведения об остатках на счетах.

Борется с неуплатой налогов и РФ: налоговые органы страны с 2018 года стали участниками международной программы автоматического обмена информацией об активах налогоплательщиков. В настоящее время к плану ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS) присоединились уже более 100 стран.

Как отмечал ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов, автоматический обмен налоговой информацией уже принес странам, участвующим в нем, дополнительные налоговые доходы на 75 миллиардов долларов.