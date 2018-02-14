Инициатива En+ по продаже электричества майнерам встретит высокий спрос

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Инициатива En+ Олега Дерипаски по продаже электричества майнерам встретит высокий спрос, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на гендиректора En+ Максима Сокова, что сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в строительство майнинговых ферм, которые выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных — китайских, американских.

Речь идет о пяти площадках. Мощность Усть-Илимской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 3840 МВт, а теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – 525 МВт. В Братске у En+ есть ГЭС мощностью 4500 МВт. В Иркутске же две площадки: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

ВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев считает данный проект En+ выгодным. "Самая затратная часть в майнинге - это электроэнергия. Поэтому на майнерах больше всего заработают электропроизводители. Да, выгодно", - сообщил он.

"Учитывая, что многие российские энергетические мощности в настоящее время недогружены, то создание площадок для майнеров вполне перспективно, хотя бы с маркетинговой точки зрения", - полагает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" Андрей Коптелов.

По его словам, продажа генерирующими компаниями электричества напрямую, без участия электрических сетей, позволит предложить цену за КВт порядка 2-3 рублей. При этом с учетом холодного российского климата майнинг-фермы, расположенные в местах генерации электроэнергии, могут обеспечить хороший уровень рентабельности.

"Конечно, для самой En+ это скорее диверсификация клиентов, ведь компания объединяет электрогенерирующие активы мощностью почти 20 ГВт, тогда как мощности крупных майнинговых ферм находятся в пределах 50-100 МВт", - добавил Коптелов.

Аналогичного мнения придерживается и член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.

"Создание крупных майнинговых площадок в энергопрофицитном регионе - разумное решение. Для России привлечение инвестиций на свою территорию в майнинг - более выгодная концепция, чем продажа в Китай электричества тем же майнерам за бесценок. Для бизнеса - это прежде всего уверенность в благоприятных перспективах криптовалютного будущего, по крайней мере биткоина и других криптовалют, использующих протокол proof of work", - сказал он.

Сооснователь блокчейн-проекта BitClave Алекс Бессонов, напротив, считает данную инициативу сомнительной. "Довольно сомнительно, что крупные майнинговые фермы станут обнаруживаться в РФ до тех пор, пока правительство не определит их юридический статус. Те фермы, что сейчас есть, тщательно скрывают свои местоположения и соберутся переезжать к источникам энергии только если им предложат значительную скидку на электричество", - отметил он.

Директор службы визионеризации компании Squarex, замглавы московского представительства Международной ассоциации блокчеи?на в недвижимости (IBREA) Борис Сарматов указал, что майнинг - очень энергозатратный процесс.

"Основная статья расходов там - оплата электричества. Крупные фермы потребляют десятки мегаватт. Благодаря самым низким тарифам на электроэнергию в РФ, Иркутск уже стал "российской столицей майнинга". Сибирские ГЭС, построенные в советское время для обеспечения энергией алюминиевых заводов, в XXI веке становятся удобными площадками для строительства крупных майнинговых комплексов. Вести майнинг там выгодно и экологично, т.к. не приходится использовать ископаемое топливо, загрязнять атмосферу", - указал он.

Главный редактор Be2bit.ru Анатолий Саутин отметил, что в настоящее время все производители электричества озабочены поисками майнеров, потребителей электричества, хотя многие майнеры предпочитают использовать нелегальные способы подключения к электросетям.

"В северном Китае самая привлекательная цена на электричество, и там процветает майнинг. Это электричество поставляют из России. В России самая дешевая цена в Иркутске. Дерипаска хочет увеличить продажи электричества на внутреннем рынке. Я бы на его месте заодно наладил поставки в Россию видеокарт и чипов для майнинга из Китая и Израиля. Тогда он бы контролировал сразу два рынка", - посоветовал эксперт.

СПРОСА БУДЕТ МНОГО

Эксперты уверены, что инициатива En+ встретит высокий спрос со стороны майнеров.

"Что касается спроса - да, будет. В России тренд определен руководством страны. Поэтому спроса не может не быть", - отметил Ланчев.

"Это может иметь спрос. Надо также учитывать, что из-за решений китайских властей множество китайских майнеров ищут сейчас новое пристанище и уже устремились на Запад и Восток. Сибирь для них является достаточно близкой и понятной территорией, и вполне возможно, что многие остановят свой выбор на ней в качестве новой точки дислокации для своих шахт. Конечно, электричество у нас не самое дешевое в мире, но цены на него все же куда привлекательней, чем в Европе. Поэтому эта история может стать выгодной для добычи", - полагает партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян.

"Но есть еще и другой нюанс, связанный с налогообложением. Сейчас обсуждается, что эта деятельность будет облагаться налогом. Каким и по какой ставке - еще не определено. Все это также может иметь не последнее значение при выборе майнерами России в качестве места расположения собственных ферм", - отметил он.

Дворянкин, в свою очередь, не исключает проблем со спросом в долгосрочной перспективе. "Насколько все это будет востребовано в долгосрочной перспективе, когда от PoW скорее всего отойдут в пользу менее энергозатратных алгоритмов - большой вопрос. Также хотелось бы, чтобы прекрасные концепции о том, что вырабатываемым теплом от ферм можно отапливать жилые кварталы, которые мы часто слышим, начали наконец-то реализовываться, если мы говорим про технологии XXI века и экономию использования ресурсов", - сказал он.