Самозанятые под 6%: легализация труда и непосильная ноша

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Ситуация с самозанятыми гражданами (репетиторы, няни, домработницы) является достаточно животрепещущей для российского правительства: хотя с прошлого года введены двухлетние налоговые каникулы для таких работников, мера оказалась не очень эффективной — за год зарегистрировалось всего 813 человек. В 2019 году им придется либо прекратить свою деятельность, либо снова зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и платить налоги.

Министр экономического развития Максим Орешкин предлагает установить ставку налога для самозанятых на уровне 6% от выручки. Минэкономразвития уже подготовило свои предложения на этот счет. Предлагаемая мера логичная, однако достаточно неоднозначная, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". С одной стороны, это поможет людям чувствовать себя более защищенными, с другой, может заставить их оставаться в тени. Важно показать гражданам реальную выгоду от официальной регистрации, так как для многих 6% от и так не очень высокого дохода могут оказаться тяжелой ношей, говорят эксперты.

Неоднозначность мер

Налогообложение самозанятых – неоднозначная тема, на которую уже довольно долго ведется полемика, напоминает генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. По данным НАФИ, сегодня каждый пятый россиянин является "самозанятым" и для 11% населения это является единственным источником дохода. Минфин решил продлить налоговые каникулы для самозанятых еще на год‍

"Введение налогообложения самозанятых - это часть комплекса мер, логичный шаг на пути к легализации, однако пока это может отпугнуть многих от официальной регистрации", - поясняет она. Важно показывать людям реальную выгоду от формализации статуса, например, возможность работать с юрлицами и масштабировать свою деятельность, отмечает она.

Научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Зудина говорит, что данная инициатива может двояко повлиять на рынок труда, в частности, на самозанятых работников. "Любое регулирование может действовать в двух направлениях: часть людей будут регистрироваться и платить эти 6%. Это, что называется, заплати налоги и спи спокойно", - поясняет она. Для тех людей, у кого невысокая склонность к риску, будет важно осознавать, что они действуют легально: это поможет им чувствовать себя более защищенными.

С другой стороны, стремление полагаться на собственные силы, которое характерно для самозанятых, невысокий уровень доверия к власти и опасения, что данная ставка может быть в будущем увеличена, могут не способствовать эффективности данной меры. Многие категории самозанятости представляют собой отнюдь не высокодоходные виды деятельности (помощь по дому, присмотр за детьми, уход за больными или пожилыми людьми). Для таких людей 6% могут стать большой суммой, продолжает она. "Если не будет каких-то комплексных мер, которые будут предлагаться наряду с налоговыми обязательствами (облегченный доступ к кредитованию, особый режим учета трудового стажа, позволяющий претендовать в будущем на нормальную пенсию), это может привести к тому, что неформальная (т.е. нерегистрируемая) самозанятость не сократиться", - говорит она.

Сложная ситуация

В настоящее время самозанятые, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, официально считаются безработными. Они не платят налоги, а обязательные страховые взносы за них платят региональные бюджеты. Власти обсуждают различные варианты налогообложения самозанятых, но консенсуса по этому вопросу в правительстве до сих пор нет. Численность таких граждан в России составляет 10-15 миллионов человек.

По данным компании Avito и агентства Data Insight, средняя стоимость заказа у самозанятых исполнителей почти вдвое ниже, чем у индивидуальных предпринимателей, и в семь раз ниже, чем у компаний: 1,5 тысячи рублей, 2,75 тысячи и 10 тысяч рублей соответственно.

Если самозанятые будут работать по упрощенной системе налогообложения, то налоговые ставки будут зависеть от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов. Законами субъектов РФ ставка может быть снижена до 1%. Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом случае для расчета налога берется доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15%.

По текущим правилам если самозанятые не зарегистрируют свою деятельность после 2019 года, они могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.