Галицкий устал от бизнеса: пакет "Магнита" продан ВТБ

МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Сегодня стало известно, что основатель одного из крупнейших ритейлеров - "Магнит", Сергей Галицкий продал 29,1% компании ВТБ за 138 млрд рублей. Он оставил у себя 3% акций и ушел из совета директоров. Теперь дело за Федеральной антимонопольной службой, которая должна одобрить данную сделку.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", считают, что сделка состоялась из-за ряда внешних и внутренних факторов - реальные доходы населения падают, конкуренция на рынке растет, на этом фоне стратегия компания не самая эффективная. Помимо этого, кажется, что Галицкий банально устал от бизнеса, полагают эксперты.

Акции были проданы ниже рынка на 4%, а после объявления о продаже уже потеряли в цене на Московской бирже около 5%, а на Лондонской - почти 10%. С сентября прошлого года акции "Магнита" просели на 55%. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время они будут находиться под давлением, которое может перенестись и на акции ВТБ, для которого сделка также выглядит неоднозначно.

Но тем не менее, не исключено также, что уже на следующее неделе акции "Магнита" могут начать восстановление, а сильный ВТБ станет мощной поддержкой для дальнейшего развития бизнеса ритейлера.

В чем причина?

Решение Галицкого имеет как объективные, так и субъективные причины, говорит Сергей Суверов из БКС. "К объективным можно отнести падение реальных доходов населения и рост конкуренции, к субъективным – просчеты в ведении бизнеса: недооценку конкурентов, недостаточную адаптацию ассортимента к нуждам региональных потребителей, замедление, а не ускорение темпов открытия магазинов, - перечисляет он, - К тому же чувствовалось, что Галицкий устал от бизнеса".

Ушла эпоха: Галицкий продает ВТБ контроль в "Магните" >>

В последнее время акции "Магнита" находились под давлением продавцов, хотя до этого, в период с 2009 по 2014 год, они демонстрировали экспоненциальный рост (в 15 раз за пять лет), напоминает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. "Инвесторы, особенно зарубежные, любили компанию за агрессивную стратегию развития и рыночную открытость. Но с тех пор конкуренция в российском секторе ритейла усилилась", - говорит он, соответственно, инвесторы изменили свое отношение к "Магниту". Это могло стать стимулом для Галицкого продать актив, тем более что появился интерес со стороны покупателя, добавляет он.

Аналитики "Уралсиба" замечают, что на фоне слабой операционной динамики цена акций компании сильно сократилась, лидерство на российском розничном рынке перешло к X5 Retail Group. "Преимущество "Магнита" в рентабельности над остальными конкурентами фактически исчезло", - говорят они.

Кто получит выгоду?

Новость о выходе Галицкого из капитала "Магнита" усиливает неопределенность относительно способности компании восстановить позиции в борьбе с основным конкурентом, X5 Retail Group, отмечают в "Уралсибе". По мнению аналитиков банка, сделка приведет к краткосрочной волатильности в акциях не только "Магнита", но и ВТБ. "Для ВТБ эта покупка эквивалентна примерно 25% денежных средств группы по состоянию на конец ноября, или 8% от высоколиквидных активов группы", - замечают они. Выгода покупки для ВТБ неоднозначна, что может негативно отразиться на котировках акций банка.

Суверов в свою очередь говорит, что ВТБ мог посчитать "Магнит" недооцененным. Теперь банк предпримет ряд мер, чтобы поднять стоимость актива в среднесрочной перспективе. "К плюсам для ВТБ относится возможное использование точек "Магнита" для продажи банковских продуктов, такой опыт есть на Западе", - замечает он.

Неопределенность как новый старт

Вряд ли ВТБ будет самостоятельно инвестировать в развитие торговой сети, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "На мой взгляд, акции будут проданы стороннему инвестору, предположительно не из Европы и США, когда цена вырастет на 30-50%", - прогнозирует он.

По мнению эксперта, большинство рисков "Магнита" уже отыграны. "Ухудшение операционных показателей в сегменте гипермаркетов, возможность потерять часть веса в индексах, не стоят почти трехкратного падения котировок с лета прошлого года. Акции "Магнита" и ВТБ после сделки резко пойдут в рост", - ожидает Ващенко.

ВТБ может быть промежуточным держателем акций, и в дальнейшем этот пакет может быть продан стратегическому инвестору, соглашается Ткачук. "Некоторых инвесторов может огорчить выход из капитала основателя компании. На наш взгляд, волноваться не стоит: сильный банк ВТБ может дать толчок для дальнейшего развития "Магниту", - полагает он. На следующей неделе он ожидает восстановления бумаг. В перспективе "Магнит" может увеличить дивиденды и провести buy-back, что позитивно скажется на капитализации, отмечает он.

Как все начиналось

В 1995 году Галицкий основал компанию "Тандер", в 1998 году открыл в Краснодаре магазин формата Cash&Carry, а в 2000 году, сменив формат магазинов на дискаунтеры, объединил их в розничную сеть "Магнит". В 2006 году компания разместила акции на РТС и ММВБ, а в 2009 году - ГДР на Лондонской бирже. 5 ГДР соответствуют 1 обыкновенной акции.

"Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2017 года сеть насчитывала 16 350 магазинов. Уставный капитал "Магнита" состоит из 94 561 355 обыкновенных именных бездокументарных акций.

По состоянию на 30 июня 2017 года 63,54% акций "Магнита" находились в свободном обращении, 35,11% принадлежали Галицкому, 0,90% - Владимиру Гордейчуку, 0,22% - кипрской компании Lavreno Ltd., 0,23% - руководству группы.