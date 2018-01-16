Потанин и Дерипаска поборются за пакет Абрамовича в "Норникеле"

МОСКВА, 16 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В "Норникеле" GMKNвновь назревает давний конфликт, который был приостановлен в 2012 году: между основными акционерами - холдингом "Интеррос" Владимира Потанина и компанией "Русал" Олега Дерипаски - нет согласия, кто будет владеть миноритарным пакетом структуры Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем.

Дерипаска подал иск в Высокий суд Лондона к структурам Потанина и Абрамовича. Данная тяжба может затянуться надолго, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Скорее всего, продажа акций участвующих в споре сторон на это время будет заблокирована. В общем, уточняют они, большого смысла в данном споре нет: ни одна из сторон не получит контрольного пакета, и не потеряет блокирующего, управление "Норникилем" не изменится. Это больше борьба амбиций крупных бизнесменов, которые пока идут не на пользу стоимости акций ГМК.

Кому нужнее

"Интеррос" заинтересован в увеличении доли в "Норникеле" как в своем основном активе и стратегической инвестиции, говорит руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. При этом покупка доли Crispian в ГМК "Интерросом", если сделка действительно не нарушает акционерного соглашения, как на этом настаивает "Русал", и будет заключена, не отразится ни на текущей деятельности компании, ни на ее стратегии развития, поясняет он. В данном проекте "Интеррос" является управляющим партнером.

В то же время попытка "Русала" заблокировать сделку говорит о его неготовности сейчас увеличивать долю в ГМК, продолжает он. "В настоящее время господин Дерипаска занят En+ и "Русалом", где планируются изменения в акционерном капитале. Увеличение доли в ГМК будет скорее всего негативно воспринято другим крупным акционером "Русала" - SUAL Partners, выступавшим ранее за продажу доли в ГМК", - напоминает он. Для покупки доли Crispian "Русалу" пришлось бы дополнительно привлекать долговое финансирование, что негативно бы отразилось как на финансовых показателях компании, так и на отношении инвесторов.

Конфликт не нужен никому

Руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов говорит, что фактически оснований для судебного процесса нет. "Но, возможно, у заявителей есть дополнительная информация", - поясняет он. Тяжба может идти долго. "Вполне вероятно, что в это время нельзя будет производить сделки с акциями, о которых идет речь в иске", - говорит он.

В чем меньше всего нуждается "Норникель", так это в смене руководства, говорит эксперт-аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев. Компания вполне эффективно управляется и нынешним составом. "Еще меньше она нуждается в возобновлении конфликта между основными акционерами. Рынок отреагировал на новость о попытке "Русала" заблокировать сделку обвалом котировок акций компании", - замечает он.

В принципе, и с этой долей, и без нее, ни одна из сторон не получит контрольного пакета акций и не потеряет блокирующего, замечает он. "Особого экономического смысла в этом противостоянии нет, скорее это борьба амбиций, которая никому не идет на пользу, и особенно миноритарным акционерам. Видимо, российской власти опять придется вмешаться, чтобы развести стороны по разным углам рынка, если им никак не удается поладить между собой", - полагает он.

Суд Лондона на будущей неделе утвердит расписание слушаний спора по доле в "Норникеле" >>

Краткосрочно сделка по выходу Crispian из "Норникеля" воспринимается негативно, инвесторы опасаются новой корпоративной войны между Потаниным и Дерипаской, соглашается Кукушкин. "Для долгосрочного инвестора ключевым фактором во всей этой истории выступает готовность главного акционера, участвующего в управлении, увеличивать долю в компании", - замечает он.

Суть конфликта

Конфликт произошел еще в апреле 2008 года, когда Михаил Прохоров, владевший на тот момент 25% плюс 1 акцией ГМК, продал свою долю "Русалу" Дерипаски. Между старым и новым акционером сразу разгорелись споры по поводу управления компанией и ее стратегии развития. Чтобы нивелировать сложившуюся ситуацию, "Норникель" неоднократно предлагал "Русалу" выкупить его долю или ее большую часть. Однако договориться не получалось.

Противоречия крупнейших акционеров утихли только в 2012 году, когда фонд Романа Абрамовича Crispian Investments выкупил миноритарную долю в "Норникеле". Тогда же было заключено соглашение акционеров, согласно которому вводилась заморозка на выкуп доли Абрамовича сроком на пять лет. В декабре 2017 года норма перестала действовать.