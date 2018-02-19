Сохранятся ли темпы экспорта нефти из США?

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Спрэд между ценой нефти WTI и ценой нефти Brent в пятницу упал до самой низкой отметки со времени, когда ураган "Харви" достиг побережья Мексиканского залива. В связи с этим возникает вопрос о том, в каком объеме будет продолжаться экспорт американской нефти с побережья Мексиканского залива на рынки Европы и Азии, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Крупный дисконт, учтенный в цене нефти WTI, сделал ее в последние месяцы привлекательной для зарубежных покупателей, и американские нефтедобывающие компании смогли активно пользоваться экспортными рынками.

Однако по состоянию на четверг спрэд между нефть WTI и нефтью Brent сократился до 2,99 доллара за баррель, самой низкой отметки с 8 августа.

Снижение спрэда было частично вызвано сокращением запасов в терминале Кушинга, с ноября они уменьшились вдвое.

Между тем трубопровод Keystone, принадлежащий TransCanada, после утечки, произошедшей в прошлом году, продолжает работать не на полной мощности, что также сокращает приток нефти в Кушинг. В то же время отток увеличился: нефть поставляется по новому трубопроводу на НПЗ в Мемфисе, а заводы на Среднем Западе увеличили потребление сырья для производства печного топлива.

В результате цены на нефть WTI в текущем году прибавили 1,5%, тогда как цены на нефть Brent потеряли 3,8%.

Но это не обязательно означает, что экспорт будет выдыхаться, говорят некоторые аналитики.

Одной из причин этого, возможно, является сформировавший на зарубежном рынке спрос на американскую нефть. В первые две недели февраля экспорт нефти из США в среднем составил около 1,3 млн баррелей в день против менее 800 000 баррелей в день в аналогичном периоде прошлого года.

Сэнди Филден из Morningstar замечает, что объем экспорта определяется ценой нефти в Хьюстоне, а не Кушинге. А дисконт цены в Хьюстоне по сравнению с нефтью Brent достаточно стабилен – около 1,60 доллара против 1,73 доллара в декабре.

"Если добыча сланцевой нефти в США, как и ожидается, продолжит расти в 2018 году, экспорт будет поддерживаться", – заметил Филден.

В декабре спрэд между ценами на нефть WTI и Brent возрос до 7 долларов за баррель. Он начал увеличиваться еще в августе, так как сокращение добычи ОПЕК сделало предложение на мировом рынке более ограниченным. Когда ураган "Харви" нанес ущерб нефтеперерабатывающему сектору, запасы в хранилищах стали расти, а цены – падать.

Спрэд Brent/WTI несколько месяцев оставался высоким, отчасти ввиду геополитической напряженности и повреждений трубопроводов в различных регионах мира. Эти факторы в большей мере поддерживали цены за на нефть Brent, чем на нефть WTI.