Акции МТС могут перейти от АФК к Сбербанку, не исключают аналитики

МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. История с АФК "Система" AFKS, "Роснефтью" ROSN и "Башнефтью" BANE, длившаяся почти год, подходит к финалу: "Система" привлекла кредитную линию в Сбербанке в размере до 105 миллиардов рублей, а суд в рамках мировой снял арест с акций БЭСК и "Детского мира".

Часть средств кредитной линии будут направлены на погашение долга перед "Башнефтью" – уже к 28 февраля АФК должна перечислить 40 миллиардов рублей. Важно, что "Система" взяла кредит под залог акций МТС MTSS, причем при получении 40 миллиардов компания заложит пакет в 11% сотового оператора.

Хотя выход из достаточно сложной для "Системы" ситуации можно считать мягким, после открытия кредитной линии у компании может существенно вырасти долговая нагрузка, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Акции МТС могут перейти в собственность Сбербанка, не исключают они.

Мягкий выход или безысходность?

Привлечение кредитной линии – тактический ход, считает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Как правило, подобный ресурс относительно дорог в обслуживании и неудобен в управлении: его используют скорее для краткосрочных заимствований, в том числе в целях пополнения оборотных средств. "Для "Системы" линия от Сбербанка – единственный способ расплатиться с "Роснефтью" и ее "дочками", у которых в залоге активы холдинга", - поясняет он.

Сбербанк в данном случае принимает на себя повышенный риск, предоставляя ликвидность на фоне судебного спора. Когда задолженность в рамках мирового соглашения будет погашена, можно ожидать рефинансирования долга, например, посредством выпуска АФК "Система" облигационных займов, полагает эксперт. "Инвесторы будут готовы покупать долг "Системы" уже без существенного дисконта к рынку", - говорит Нигматуллин.

С открытием кредитной линии рост долговой нагрузки у АФК будет значительный, добавляет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. "Однако у компании просто нет иного выхода, как занять сейчас необходимую сумму", - говорит он, поясняя, что не позднее 28 февраля АФК должна выплатить 40 миллиардов в пользу "Башнефти". Если ситуация не будет ухудшаться, и свободный денежный поток позволит, то "Система" сможет досрочно погасить часть долга, не исключает он.

Заместитель генерального директора ИК "Велес Капитал" Алексей Бушуев в свою очередь считает, что формат займа (кредитная линия) и залог акций МТС дают основания полагать о достаточно мягком выходе из спора с "Башнефтью". "Нагрузка вырастет, но "Система" не сбрасывает акции, а заводит их под залог в кредитную линию", - говорит он, замечая, что размер кредитной линии превышает необходимые выплаты для расчета с "Башнефтью", что можно считать политически важным моментом. "Остается еще большое поле для маневра", - отмечает он.

Будущность акций "Системы" и МТС

Бумагам "Системы", чтобы вернуться к ценам, наблюдавшимся до спора, нужно 1-2 цикла квартальной отчетности, говорит Бушуев. "При этом нельзя исключить варианта перехода собственности на акции МТС. Известны случаи, когда именно так оформлялся мягкий переход собственности", - отмечает он, поясняя, что если кредит будет обслуживаться и погашаться – акции останутся у "Системы", если нет – у Сбербанка.

Чистый долг корпоративного центра АФК составляет 99,5 миллиарда рублей, напоминает Нигматуллин. Скорее всего, линия Сбербанка приведет к резкому повышению долговой нагрузки холдинга, что по мнению аналитика, не позволит "Системе" платить дивиденды в ближайшие годы. Вместе с тем, добавляет он, теоретически акции МТС могут перейти к Сбербанку, если будут нарушены условия соглашения, в том числе возможные ковенанты. Однако Нигматуллин оценивает данный риск как крайне низкий.

Факт своевременной уплаты необходимой суммы по иску "Башнефти" однозначно позитивно скажется на стоимости акций АФК и МТС, говорит Коренев, но возврат на ценовые уровни, соответствовавшие концу зимы-началу весны прошлого года возможен пока только теоретически. "Во-первых, "Система" понесла все же тяжелые потери – 100 миллиардов рублей даже для такой крупной компании являются значительной суммой. Во-вторых, мы не знаем, как поведет себя остальной рынок", - перечисляет он. Если случится продолжительная коррекция, никакие обстоятельства не помогут на фоне падающего рынка выйти акциям АФК "Система" на уровни, вдвое превышающие нынешние, отмечает он.

При этом продажу всего пакета акций МТС, принадлежащего АФК "Система", или его части никак нельзя исключить, предупреждает он. "Если последняя столкнется с серьезными трудностями, не исключено, что хотя бы с какой-то частью акций МТС ей придется расстаться", - отмечает Коренев.

Судебное дело

Тяжба между российскими компаниями длится с мая 2017 года: тогда "Роснефть" и "Башнефть" подали иск к АФК "Система", где требовали возместить в свою пользу сначала 106,6 миллиардов рублей, а после переоценки – 170,6 миллиардов долларов. Причина иска – убытки, понесенные "Башнефтью" в результате действий АФК при реорганизации компании в 2014 году, когда контрольным пакетом башкирской нефтяной компании владела АФК.

26 декабря 2017 года Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение в споре по данному иску. По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади - 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК "Система" не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей.