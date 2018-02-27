Нефтяная мечта по-американски: обогнать всех

МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. США серьезно вознамерились стать мировой нефтяной державой: уже в следующем году страна собирается перехватить лидерство в области нефтедобычи, увеличив ее уровень до 11 миллионов баррелей в сутки. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол уверен, что "точно в следующем году" Америка обгонит крупнейшего нефтедобытчика в мире - Россию - по объемам добычи, не исключая, что это может произойти и в 2018 году. МЭА: США к 2019 году обгонят РФ по уровню нефтедобычи

При сохранении текущих цен на нефть США вполне способны стать мировым лидером по добыче нефти, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Крупнейшие нефтяные добытчики – Россия и Саудовская Аравия – связаны договоренностями по сделке ОПЕК+, в то время как США соглашение игнорируют. Однако есть важный нюанс – американские производители могут конкурировать только при условии сравнительно высоких цен на нефть. К тому же не исключено, что с ростом спроса на энергоресурсы, а также завершением сделки ОПЕК+, США и Россия смогут добывать примерно одинаковое количество нефти, разделив первенство.

Лидерство США не исключено…

По прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в стране превысит 11 миллионов баррелей в сутки в ноябре 2018 года, а к концу 2019 года приблизится к 11,4 миллионам баррелей в сутки, напоминает старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "Для сравнения, добыча нефти в РФ в январе 2018 года – 10,95 миллиона баррелей в сутки, а максимальная добыча до присоединения к соглашению ОПЕК+ - 11,23 миллиона баррелей сутки (октябрь 2016 года)", - говорит он.

При сохранении текущего уровня цен на нефть США действительно могут в среднесрочной перспективе занять первое место в мире по уровню добычи, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. С учетом планов США по увеличению расходов бюджета и сокращению его доходов в результате проведения налоговой реформы потребуется максимизировать источники финансирования дефицита. "В этом случае рост уровня добычи нефти и продажа части стратегического запаса могут рассматриваться как один из возможных вариантов", - говорит он.

Этот сценарий ослабляет эффективность соглашения ОПЕК+, которое фактически ограничивает уровень добычи в основных нефтедобывающих странах, кроме США, поясняет эксперт.

… однако борьба с Россией тяжела

Если Россия будет придерживаться обязательств по соглашению с ОПЕК в течение 2018 года, то в четвертом квартале США могут немного обогнать ее по добыче нефти, говорит Кокин. Однако нельзя исключать, что в 2019 году РФ больше не будет связана договоренностями с ОПЕК. В этом случае добыча в России может снова начать расти и к концу года догнать США", - поясняет он. Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Помимо этого конкуренция со стороны США возможна лишь в условиях повышенного уровня цен, считает Евстифеев, поскольку себестоимость добычи на сланцевых месторождениях существенно выше, чем при традиционном методе добычи. "Таким образом, риски роста предложения со стороны США однозначно негативно влияют на ценовую динамику", - говорит он, замечая в то же время, что рост мировой экономики остается значительным, спрос на сырье растет. Это компенсирует часть негативных последствий от роста американского предложения, поясняет он.

Дальнейшая динамика добычи в России и США будет зависеть в первую очередь от темпов роста глобального спроса, добавляет Кокин. "Возможно, они будут достаточно высокими, чтобы обе страны могли добывать более 11 миллионов баррелей в сутки в течение 5-10 лет", - заключает он.