Вход рубль, выход - два. Свернуть сделку ОПЕК+ сложнее, чем кажется

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), участники соглашения о сокращении добычи нефти в формате ОПЕК+ в 2019 году начнут постепенно выходить из сделки. До конца 2018 года соглашение будет действовать в текущем режиме, пишет агентство в своем новом докладе по развитию рынка нефти до 2023 года (Oil 2018).

Соглашение стран ОПЕК и ряда не входящих в организацию нефтедобывающих государств было заключено в конце 2016 года. Тогда его участники договорились о суммарном сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Продлевалась договоренность дважды, последний срок – конец 2018 года.

Представители двух лидирующих стран сделки – России и Саудовской Аравии – неоднократно заявляли о том, что говорить о прекращении сделки рано, это может произойти лишь после того, как рынок достигнет баланса. По оценке министерского мониторингового комитета ОПЕК+, это ожидается в третьем или четвертом квартале 2018 года. Однако в феврале агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ считает, что темпы ребалансировки рынка нефти ускоряются, и баланс спроса и предложения может наступить быстрее, чем ожидалось ранее - во втором или третьем квартале.

ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики напоминают, что МЭА не участвует непосредственно в сделке и не обладает информацией о будущих действиях ее участников. Таким образом, оно может лишь озвучивать свои предположения, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Она напомнила, что обсуждение состояния рынка нефти намечено на заседание мониторингового совета ОПЕК+, которое состоится в апреле 2018 года. Затем судьба сделки станет темой для дискуссии в рамках встречи ОПЕК в июне 2018 года.

"По предварительным данным, участники сделки ОПЕК+ ожидают достижения баланса рынка и снижение запасов нефти до среднепятилетнего уровня к концу 2018 года. В настоящее время, по оценке организации, запасы нефти в странах ОЭРС все еще на 340 млн баррелей превышают целевой уровень. Более того, обозначается, что возможно дальнейшее продолжение сотрудничества крупнейших производителей нефти в 2019 года за рамками сделки ОПЕК+", - отметила она.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков полагает, что четких рамок завершения действия соглашения нет и не будет. "Оно будет действовать до тех пор, пока работает – а на данный момент его участники вполне убедились в его жизнеспособности. МЭА в своих прогнозах исходит из того, что срок действия соглашения заканчивается в 2018 году, а в 2019 году его не будет и все плавно закончится. Но это не факт. Соглашение сейчас превратилось в своего рода "чемодан без ручки" – с одной стороны, оно ограничивает объемы добычи участников, с другой – без него цены тут же пойдут вниз, поэтому выйти из него сложно, даже если есть такое желание", - рассуждает эксперт.

Поэтому не исключено, что и после официального завершения договоренность так или иначе будет пролонгирована в виде мониторингового института, изучающего рынок, фактического расширения ОПЕК и т.п. От жестких договоренностей организация перейдет к формату встреч и совместных заявлений. В противном случае не исключено резкое падение цен на нефть, которое не выгодно ни одному участнику рынка, полагает Юшков.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЫНКА

Участники рынка однозначно заинтересованы в сбалансированности поставок и регулировании рынка, что и будет проводиться путем реализации договоренностей, согласна Лукичева. Она оценивает диапазон ценовых колебаний, предусмотренный текущими договоренностями, в 60-70 долларов за баррель. С такой оценкой согласен и Юшков. "Действующий уровень цен устраивает всех – участники соглашения не тратят свои резервы, России удается их накапливать даже при 60 долларах за баррель. Поэтому текущий коридор сохранится, хотя колебания, конечно, будут присутствовать", - считает он.

По его мнению, в случае объявления об отказе от сделки трейдеры предположат, что добыча вернется к максимумам, что вызовет переизбыток на рынке и, как следствие падение цен. Если резких заявлений не будет, то сохраняющийся на данный момент небольшой переизбыток с учетом наблюдающихся тенденций роста потребления и замедления роста добычи постепенно перейдет к ребалансировке, а затем и к дефициту предложения.

По словам эксперта, рынок нефти регулирует себя сам, и дефицит всегда сменяется переизбытком. Так было в начале 2000-х годов, когда за годом превышения добычи следовал год превышения спроса над предложением. Сейчас мы уже несколько лет живем при переизбытке предложения, и эта ситуация должна наконец переломиться.