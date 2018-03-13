Россия выйдет из ОПЕК+ с профицитным бюджетом

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В следующем году Минфин намерен установить для бюджета равновесную цену на нефть на уровне 40 долларов за баррель, в текущем году показатель равен 60 долларам, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, даже если цены рухнут, Россия больше этого не почувствует. Более того, в таких условиях министерство собирается получить сбалансированный бюджет. Профицит бюджета РФ за январь-февраль составил 226,5 млрд руб

Консервативный подход Минфина не даст экономике России сильно просесть при обвале цен на нефть, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Министерство традиционно строит свои прогнозы консервативно, чтобы стабилизировать пополнение бюджета, обезопасить его от негативных внешних факторов. При такой политике бюджет может стать профицитным уже в текущем году, полагают эксперты, поэтому в следующем России будет нестрашно покидать ОПЕК+.

Традиционно консервативный

Намерение Минфина связано с его желанием снизить риски при бюджетном планировании, объясняет главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "Это особенно важно, учитывая, что мы нефтяные цены никак не контролируем. При их значительных падениях – как это было не раз – в первую очередь страдает бюджет, в том числе и доходы населения", - говорит он. Бюджет РФ сделал первый шаг к профициту по итогам года

Минфин традиционно закладывает консервативный прогноз по нефтяным ценам, чтобы приготовить расходы бюджета к наименее благоприятному сценарию развития, отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Денежные власти пытаются снизить зависимость госфинансов от колебаний нефтяных цен, попутно сглаживая ожидания по основным макроэкономическим показателям, поясняет он. "Если цены окажутся выше, чем ожидания Минфина, то с помощью бюджетного правила дополнительные доходы будут направлены в ФНБ, который будет служить "подушкой" для финансирования дефицита бюджета в случае еще более существенного снижения нефтяных цен", - говорит он.

С одной стороны, пониженные уровни цен позволяют обезопасить рубль от резких колебаний путем направления нефтегазовых сверхдоходов на покупку валюты через механизм ФНБ в случае превышения нефтяных цен над уровнями, заложенными в бюджет, говорит главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. "С другой стороны, они отражают возлагаемые надежды на рост российского несырьевого экспорта", - отмечает он.

Баланс бюджета

По мнению Евстифеева, достижение нейтрального баланса бюджета возможно в 2019 году, поскольку расходная часть будет сверстана исходя из цены барреля в 40 долларов, тогда как фактическая цена может оказаться значительно выше. "Текущий уровень долговой нагрузки РФ не представляет опасности, поэтому власти могут финансировать незначительные дефициты через займы на внутреннем рынке, предпочитая сохранить накопления в ФНБ", - говорит он. При этом ожидать существенного профицита бюджета в ближайшие 3-4 года нельзя, так как экономика, скорее всего, сохранит очень умеренные темпы роста, добавляет он. Минфин закладывает равновесную цену нефти для бюджета РФ в 2019 году в $40

В бюджете РФ на 2018 год заложены весьма консервативные оценки по среднегодовой цене на нефть (43,8 доллара за баррель), при их сохранении до конца года на текущем уровне бюджет может стать профицитным уже в 2018 году, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "При этом дополнительные нефтегазовые доходы будут направляться на покупку иностранной валюты. Объем расходов бюджета в этом году вряд ли претерпит масштабные корректировки", - говорит она.

По мнению Тихомирова, при текущей цене нефти бюджет РФ уже сбалансирован. "Возможен даже профицит в районе 0,8-1% ВВП", - говорит он. Тихомиров не ожидает снижения нефтяных цен в ближайшие два года, поэтому прогнозирует профицит бюджета в 2018-2019 годах.

Зачем России ОПЕК+

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран, включая Россию, (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года для сокращения переизбытка нефти, а также стабилизации и последующего повышения цен на черное золото. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь продлили венскую сделку — до конца 2018 года.

Участие в ОПЕК+ для России является не только способом подержания стабильной конъюнктуры нефтяного рынка, которая оказывает существенное влияние на отечественный экономический рост, но также возможностью для увеличения своего политического веса на мировой арене, говорит Покатович. Преждевременный выход России из сделки был бы воспринято рынками однозначно как негативный шок, способный как прекратить действие пакта, так и обвалить котировки нефтяного актива к 30 долларам, полагает он.

Участие в сделке ОПЕК+ необходимо для поддержания стабильности нефтяных цен, замечает Тихомиров. "Пока это работает, однако – с учетом роста добычи сланцевой нефти в США – нынешний уровень не гарантирован. Не исключено, что цены могут снизиться в следующие годы", - говорит он. Давление на цены также может возникнуть при выходе из сделки, замечает экономист, не исключая, что она может быть пролонгирована снова.

Крылова, напротив, полагает, что пакт ОПЕК+ вряд ли будет продолжен в 2019 году. "Что с учетом активизации большинства американских сланцевых производителей, будет способствовать переходу глобального нефтяного рынка в следующем году в состояние избытка предложения. По нашим оценкам, 0,5 млн баррелей в день", - говорит она.

Прогнозы цены

Вне зависимости от того, будет сделка ОПЕК+ действовать в 2019 году или нет, аналитики прогнозируют цену нефти, как на Brent, так и на Urals, намного выше, чем у Минфина.

Крылова ожидает, что в 2018 году среднегодовая цена на Brent составит 67,4 доллара за баррель, Urals – 65 долларов. "Избыток предложения вкупе с циклическим замедлением мировой экономики может привести к снижению среднегодовой цены нефти (в 2019 году – прим.) до 54 долларов за баррель Brent и до 52 долларов за баррель Urals", - уточняет она.

По мнению Покатовича, среднегодовой уровень Urals в 2018 году составит 63 доллара за баррель, в 2019 году – 66,4 доллара. Среднегодовая стоимость Brent составит 64,2 доллара в 2018 году и 67,4 доллара в 2019 году.

По прогнозу Тихомирова, в 2018 году среднегодовая цена Urals будет на уровне 63 доллара за баррель, в 2019 году - 73 доллара. "По марке Brent - на 2 доллара за баррель выше", - поясняет он.



