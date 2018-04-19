Стратегические запасы нефти помогут Китаю победить в противостоянии с США

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает об увеличении стратегических запасов нефти в Китае значительно выше, чем в предыдущие годы. Китайские власти стремятся создать стратегический резерв углеводородного сырья, чтобы одержать верх в экономическом противостоянии с США.

Последние 15 лет в Китае создается стратегический запас нефти – самый большой с 1970 года. В последние годы реализация этой программы замедлилась в связи с избытком предложения на нефтяном рынке и технических проблем, возникших при создании подземных хранилищ. Однако после обострения торговых отношений между Пекином и Вашингтоном стратегические запасы углеводородного сырья начали быстро расти.

В последнем ежемесячном отчете МЭА говорится, что Китай значительно увеличил закупки нефти для формирования стратегических запасов. В первом квартале объем закупок вырос на 95 тыс. барр./сут. – на 30% больше, чем в январ-марте 2017 года.

Торговые войны на нефть не распространяются

По мнению западных аналитиков, экономическое противостояние между США и Китаем не затронет энергоносители. До сих пор нефть не упоминалась среди товаров, которые могут облагаться пошлинами. Глава КНР Си Цзиньпин в последнее время смягчил риторику и вероятность полномасштабной торговой войны между двумя странами снизилась. Однако затишье на экономическом фронте временное.

"Если напряжение между США и Китаем в сфере торговли возрастет, то программа создания СРН (Стратегического резерва нефти) ускорится, поскольку США поставляют все больше нефти для китайских НПЗ", - говорится в отчете МЭА. Пекин не вводит пошлины на американскую нефть, поскольку стремится создать необходимые стратегические запасы пока торговые войны или обострение геополитической обстановки не привели к повышению цен на энергоносители.

Китай начал закупать американскую нефть после 2015 года, после отмены в США сорокалетнего запрета на экспорт этого вида сырья. В прошлом году объем поставок достиг 7,65 млн т – на 1400% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Таможенной службы КНР.

Программа создания стратегического резерва нефти в КНР окутана тайной, что вызывает критику со стороны Запада. Ситуация со спросом и предложением на энергоносители в Китае имеет огромное значение для мирового рынка нефти, но "природная скрытность" и завеса секретности превратила эту страну в terra incognita для западных экспертов.

По оценке МЭА, в конце прошлого года стратегические запасы нефти в Китае достигли 287 млн барр. – 57% от объема в 500 млн барр. Ранее об этом неоднократно сообщали руководители КНР. Однако размер стратегических резервов может быть увеличен в соответствии с растущими спросом на энергоносители второй экономики в мире.

Кроме того, население США в четыре газа меньше, чем население Китая, но количество нефти в американских стратегических хранилищах превышает 665 млн барр.

Зависимость Китая от импорта нефти

В январе импорт нефти в Китай достиг рекордного значения – 9,57 млн барр./сут. В прошлом месяце объем поставок снизился до 9,22 млн барр./сут., но все равно значительно превышает показатели 2017 года, когда в среднем импорт составил 8,4 млн барр./сут. (420 млн т/г). За рубежом закупается все больше сырья в связи с наращиванием стратегических запасов, не только из-за увеличения спроса со стороны независимых китайских НПЗ, о чем постоянно говорят западные эксперты.

Кроме того, с 2015 года в Китае наблюдается тревожная тенденция – снижение собственной добычи. В прошлом году добыча жидких углеводородов сократилась на 8% по сравнению с годом ранее – до 3,83 млн барр./сут. (191,5 млн т/г). Значительное повышение нефтяных цен в начале этого года не привело к увеличению собственного производства. По данным Национального бюро статистики КНР, в январе-феврале добыча нефти и конденсата снизилась на 1,9% относительно того же периода 2017 года, составив 3,76 млн барр./сут.

Поскольку зависимость от импорта энергоносителей растет быстрыми темпами, Китай стремится максимально диверсифицировать источники поставок.

Стремление сократить дефицит торговли США

Объявленная Трампом торговая война пока не оказала негативного влияния на китайскую экономку, которая в первом квартале 2018 года выросла на 6,8% – на 0,3% больше официального прогноза правительства КНР. При этом Китай одерживает верх в экономическом соревновании с США.

Согласно официальным данным департамента торговли США, в прошлом году дефицит торговли с Китаем вырос на $28,2 млрд и достиг рекордного значения в $375,2 млрд. При этом, совокупный дефицит торговли США в 2017 году составил $566 млрд – самый высокий показатель после кризисного 2008 года.

Огромный дефицит торговли вынудил администрацию Трампа ввести запретительные пошлины на поставляемые в США товары – прежде всего китайского производства. Одновременно с этим Трамп намерен значительно увеличить поставки энергоносителей, в которых нуждается растущая китайская экономика, что должно сократить отрицательный баланс торговли США.

В настоящее время основными статьями американского экспорта в Китай являются авиационная техника и продовольствие. Пекин заинтересован в приобретении американских технологии и товаров Hi-Tech, но Вашингтон ограничивает экспорт такой продукции, чтобы не допустить усиления китайской экономики. В настоящее время только за счет экспорта энергоносителей – прежде всего нефти – США могут сократить отрицательный баланс торговли с Китаем.

Ловушка для доллара

В конце марта на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начались торги нефтяными поставочными фьючерсными контрактами за юани. Несмотря на скептическое отношение со стороны большинства западных "участников рынка", объемы торгов на INE быстро растут и 12 апреля превысили 468 млрд юаней. При этом, открытый интерес – количество контрактов, по которым расчет еще не произведен, – сегодня достиг рекордного значения в 16670. В первый день торгов на INE этот технических показатель составил всего 3558 контрактов.

Торговля нефтяными фьючерсами за юани – первый этап программы, целю которой является создание нефтеюаня, что позволит Пекину осуществлять расчеты за импортируемые энергоносители в национальной валюте.

По информации агентства Reuters, расчеты за нефть на внебиржевом рынке могут уже начаться в конце этого года. Первыми странами, которым предложат продавать нефть за юани станут Россия и Ангола. Сначала расчеты будут проводиться только за спотовые партии нефти - не предусмотренные срочными контрактами. Однако впоследствии практика расчетов в юанях может распространиться на всю импортируемую нефть, включая объемы из США. При этом, цены на нефть будут формироваться не в Нью-Йорке или Лондоне, а в Шанхае. Если американцы откажутся принимать юани, то они рискуют потерять огромный рынок и могут забыть о сокращении негативного баланса торговли с Китаем.

Кроме того, когда от Пекина поступит предложение о торговле за юани, в стратегических запасах будет такое количество нефти, которое позволит компенсировать прекращение поставок из США.

Китаю, как крупнейшему импортеру нефти, выгодно использовать национальную валюту для международных расчетов, поскольку это укрепляет позиции юаня на мировом рынке. В случае успеха Пекин сможет проводить расчеты в юанях за поставку других товаров, включая металлы и другие сырьевые товары.

Правительство КНР намерено сократить профицит внешней торговли и достичь баланса между экспортом и импортом, что позволит создать "общество средней зажиточности", согласно решениям 19 съезда КПК. Для достижения этой цели необходим ликвидный юань, который будет использоваться в международной торговле наряду с долларом США.