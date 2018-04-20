В России могут резко вырасти цены на мобильную связь

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Российское правительство утвердило правила хранения операторами связи трафика пользователей по "пакету Яровой". Все данные, которые передаются при помощи мобильных устройств, будут сохраняться в течение 30 суток. Нововведение вступит в силу с 1 октября 2018 года. В течение следующих пяти лет операторы обязаны увеличивать объемы хранилищ ежегодно на 15%.

Постановление правительства, разъясняющее правила применения закона, операторы связи ожидали с нетерпением, поскольку оно детально регламентирует необходимые действия и позволяет приступить к оценке бюджета компаний, включая расходы на новое оборудование и другие затраты.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", вступление в силу требований новых законов неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости услуг связи для абонентов. Кроме того, затраты на соблюдение новых правил осложнят дальнейшее развитие сотовых сетей и внедрение современных технологий, поскольку компаниям придется израсходовать на обеспечение хранения информации пользователей десятки миллиардов рублей.

В "МегаФоне" агентству "Прайм" подтвердили ранее озвученные оценки по затратам в связи с введением новых правил хранения информации абонентов. Они оцениваются в 35-40 миллиардов рублей. По словам руководителя пресс-службы Юлии Дорохиной, решение правительства не стало сюрпризом и является компромиссным для всей отрасли. Более подробных комментариев в компании не дали.

В пресс-службе "Вымпелкома" ("Билайн") решение российского правительства комментировать отказались.

Цены однозначно вырастут

По мнению генерального директора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, закон был однозначно недоработан Об этом говорит то, что его принимают спустя два года. Выполнение его предписаний потребует очень больших затрат от операторов. Он полагает, что операторы, выполняя закон из "пакета Яровой", могут на 20-30% поднять цены на услуги связи в среднесрочной перспективе.

"Не обязательно, что это произойдет сейчас", - оговорился Кусков.

Эксперт пояснил, что крупные компании имеют свои собственные центры обработки и хранения данных, мелким же придется оттягивать выполнение требований закона и делать это на арендованных площадях. Это также приведет к повышению цен. Суммы, которые потратят операторы на выполнение требований закона, пока оценить трудно, но это будут десятки миллиардов рублей ежегодно.

Ведущий аналитик Mobile-Research Group Эльдар Муртазин считает, что цены на услуги связи для абонентов однозначно вырастут. По его оценке, только в первый год расходы на выполнение требований законов из "пакета Яровой" составят 50-60 миллиардов рублей. Дальнейшее поддержание этой системы будет стоить не меньше. При росте трафика это, как минимум, 10-15% увеличения тарифов ежегодно.

Затраты на выполнение приведут к замедлению развития

Кусков видит единственный плюс решения в том, что срок хранения информации сокращен с полугода до месяца. Это потребует меньше финансовых средств, но, в любом случае, закон не решает вопросов антитеррористической деятельности и более корректной работы сотовых операторов. Потраченные средства могли бы быть направлены на работы по развитию новых технологий.

"Эти деньги могли бы помочь решить, наконец, вопрос цифрового неравенства. До сих пор в России есть точки, где связь полностью отсутствует. Деньги будут тратиться не на это, а на выполнение не совсем понятного закона", - сказал Кусков.

"Первоначально на качестве связи это никак не скажется, но мы можем отстать во внедрении 5G, поскольку денег на это не будет в достаточном количестве", - считает Муртазин.

По его мнению, на сегодняшний день количества дата-центров для хранения информации недостаточно. Они не будут дешевыми, соответственно, это также однозначно приведет к росту цен.

"У нас нет технического регламента по хранению мобильного и интернет-трафика. Как только они появятся, можно будет оценить выполнимость задачи", - добавил Муртазин.

Изначально требования в отношении хранения трафика абонентов согласно антитеррористическим законам, подписанным президентом России в июле 2016 года, должны были вступить в силу с 1 июля текущего года. Однако в январе министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров предупредил о возможной отсрочке с июля на три-четыре месяца.