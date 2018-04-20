Рост стоимости загранпаспорта и прав огорчит, но не остановит россиян

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Российское правительство одобрило проект закона, который предусматривает увеличение госпошлин за получение национального водительского удостоверения, регистрацию транспортных средств и выдачу заграничного паспорта нового поколения.

Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств вырастет с 0,8 до 1,5 тысячи рублей, за получение водительского удостоверения - с 2 до 3 тысяч, за выдачу загранпаспорта гражданам старше 14 лет - с 3,5 до 5 тысяч. Получение аналогичного документа детям до 14 лет обойдется в 2,5 тысячи вместо 1,5 тысячи рублей.

В правительстве объяснили предлагаемое увеличение размеров государственных пошлин необходимостью частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры, которая позволит выдавать документы нового поколения, содержащие электронные носители информации.

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", это решение правительства никак не отразится на количестве автолюбителей и желающих поехать на отдых в другие страны. Не ожидается и перераспределения туристического потока между внутренним и зарубежным направлениями.

Поток туристов не снизится

Исполнительный директор "Ассоциации туроператоров" (АТОР) Майя Ломидзе считает, что туризм от повышения государственных пошлин на выдачу заграничных паспортов не пострадает. Возможно, в результате этого отсеется какая-то часть путешественников, которые ездили исключительно в бюджетные туры.

"Но это отнюдь не означает, что эти туристы поедут по России, из-за того что у них не будет заграничного паспорта. Туры по России будут подороже загранпаспорта", - сказала Ломидзе.

По ее словам, таков возможный вариант развития событий. В целом, какого-то концептуального влияния на туристические потоки за границу новая цена загранпаспорта не окажет. "Мы не прогнозируем такого варианта развития событий", - добавила Ломидзе.

Исполнительный директор "Альянса Туристических агентств" (АТА) Наталия Осипова согласна с тем, что перераспределения туристических потоков решение правительства не вызовет. И напомнила, что в России очень маленький процент людей, имеющих загранпаспорта.

"Я могу сказать только одно: кто ездил за рубеж отдыхать, тот и будет ездить. И получать паспорта будут, и менять их. Если у меня есть деньги отдохнуть в Греции, то уж за загранпаспорт я заплачу", - поянила Осипова.

Альтернативы государственным услугам для автовладельцев нет

Известный автоэксперт и заместитель главного редактора "За рулем" Игорь Моржаретто назвал решение правительства "не очень красивым жестом", пояснив, что у автовладельцев просто нет альтернативы, поскольку выдача водительских прав и свидетельств о регистрации транспортных средств является государственной услугой. Если в случае с повышением стоимости электроэнергии это было, хотя бы, обосновано, то в данной ситуации даже обоснования нет, и это – "достаточно обидно".

"Нас никто не спросил и заранее не оповестил и, соответственно, расчетов, почему поднимается в 1,5-2 раза стоимость оформления этих документов, не было. Эти данные мне, как автомобилисту, не были и никогда не будут предоставлены, как я думаю. Нас просто поставили перед фактом", - сказал Моржаретто.

По его словам, трудно сказать, какое оборудование требуется для печати новых прав, и оценить затраты государства по переходу на новые технологии затруднительно.

"Тем более, что выбора, в данном случае нет вообще никакого: или плачу три тысячи, или хожу без прав. Это – государственная услуга, у которой альтернативы нет никакой. Не совсем корректно по отношению к автомобилистам. Многие коллеги считают, что повышение вызвано нехваткой денег в бюджете", - пояснил свою позицию Моржаретто.

Координатор сообщества "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что данное решение правительства "в корне меняет государственную парадигму". "Момент очень тонкий. Каждое регистрационное действие имеет свою себестоимость. Мы понимаем, что это – не стоимость бумажки или пластика, а стоимость целой процедуры, которая включает в себя оплату работы сотрудников, базы данных и прочего. Это – довольно сложный процесс. Это все стоит денег. Но мы эти деньги платим в виде налогов", - пояснил Шкуматов.

По его словам, всегда подобные процедуры финансировались из бюджета. Государство говорило о том, что регистрация является разновидностью его деятельности. В данном случае отдельная государственная процедура движется в сторону самоокупаемости.

"Это изменение в целом государственной парадигмы. Коренной сдвиг. В принципе государство должно выдавать эти документы, не взимая платы. Деньги должны взиматься из налоговых отчислений", - сказал Шкуматов.

Автоэксперт посетовал на то, что государство начинает рассматривать каждую процедуру, как отдельный бизнес, что, по сути, меняет его подход к различным своим функциям.

Ранее российское правительство уже отмечало, что в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения, а также необходимостью создания специальной структуры обработки и хранения информации, фактические расходы федерального бюджета на предоставление государственных услуг увеличатся. При этом установленные Налоговым кодексом размеры государственных пошлин позволяют компенсировать лишь до 42% от фактических затрат.