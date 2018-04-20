Разыскиваются новые рынки сбыта российского алюминия

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Алюминий, производимый ОК "Русский алюминий" (United Co. Rusal), которая недавно попала под санкции, нужно где-то сбывать. Но никто не может подсказать, где именно.

В прошлом году "Русал" произвел 3,7 млн тонн алюминия, однако новые санкции США означают, что почти ни одна страна Запада, а также Япония, являющаяся союзницей США, не будет покупать его продукцию, отмечают аналитики. Продукция "Русала" также выведена из обращения на ведущих мировых биржах, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Китаю вполне хватает и собственного металла, а другие страны из тех, которые, возможно, не станут ориентироваться на американские санкции, недостаточно велики, чтобы поглотить значительную часть российского алюминия.

В связи с этим наиболее вероятным покупателем "Русала" представляется российское государство, которое в прошлом уже оказывало поддержку компании. Однако сохранятся проблемы крупных запасов неиспользованного металла, которые довлеют над рынком и ценой на металл.

"Похоже, что запасы непроданного металла накапливаются в хранилищах, и на данном этапе найти каких-либо покупателей не представляется возможным", – говорит Гарри Чилингириан, главный товарно-сырьевой аналитик BNP Paribas.

6 апреля США ввели санкции против бизнесмена Олега Дерипаски, основного владельца "Русала" и против ряда других российских компаний и физических лиц.

После ввода санкций крупные мировые товарно-сырьевые компании, включая Glencore PLC и Rio Tinto PLC, объявили о форс-мажоре и дефолте по контрактам с "Русалом". При этом трейдеры стараются найти замену алюминию "Русала", на который приходилось примерно 13% общемирового предложения, не считая Китая.

Лондонская биржа металлов запретила поставки металла "Русала" в свои хранилища.

Такая ситуация привела к лихорадочной активности трейдеров. Запасы LME в период с 6 до 17 апреля выросли более чем на 150 000 тонн первичного алюминия, так как участники рынка пытались запастись металлом, не связанным с "Русалом", и возместить нехватку предложения.

Куда же может быть направлен алюминий "Русала"? "США – полностью исключено, европейские международные компании не будут им заниматься, так же как и банки, которым пришлось бы финансировать покупку этого металла", – замечает Оливер Ньюджент, товарно-сырьевой аналитик ING.

Обычно 45%-55% экспорта РУСАЛа приходилось на европейских потребителей, а примерно 15%-20% направлялось в США, замечает Марк Боднер, бывший директор по продажам РУСАЛа. Значительная часть остающейся долм поставлялась в Японию и Южную Корею, причем обе эти страны тесно связаны с США, добавляет он.

Между тем Китай, который был сравнительно небольшим потребителем продукции "Русала", рассматривается как одна из немногих крупных стран, которые могли бы покупать российский алюминий, несмотря на санкции США.

Ранее агентство Bloomberg News сообщило, что представители "Русала" на этой неделе встречались с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможность покупки в Китае глинозема и продажи готового алюминия.

В "Русале" отказались дать комментарии по этому вопросу.

"Компания анализирует ситуацию с привлечением своих юридических консультантов", – сообщается в заявлении "Русала", разосланном по электронной почте.

Однако китайский рынок алюминия в целом самодостаточен. Например, в феврале Китай примерно на 56% обеспечивал себя алюминием, согласно Международному институту алюминия.

Одним из факторов, который мешает китайским трейдерам покупать алюминий "Русала" по низким ценам и продавать за рубеж собственный алюминий, являются высокие пошлины как на импорт, так и на экспорт этого металла.

Китай также, возможно, не захочет усиливать конфронтацию с США на фоне и без того сложных торговых отношений.

"Китаю будет непросто забирать этот металл", учитывая, что рынки все еще "полны страхов, связанных с торговыми войнами", рассуждает Сяо Фу, главный товарно-сырьевой аналитик BOCI Global Commodities.

Но если не Китай, то кто же?

По мнению Ньюджента из ING, вероятными покупателями являются Турция и Таиланд, однако в совокупности на них приходится лишь 1,5 млн тонн спроса.

России уже приходилось спасать "Русал". В разгар финансового кризиса "Русал" получил заем государственного Внешэкономбанка в размере 4,5 млрд долларов.

По словам Боднера, "Русал" является крупным российским работодателем, и численность персонала компании составляет около 100 000 человек.

Некоторые аналитики рассуждают о том, Россия может просто покупать алюминий и запасать его. Данный металл может храниться на открытых складах и не повреждаться.

Однако это создаст крупный избыток запасов на рынке, который может быстро отразиться на ценах, если санкции будут сняты.

Прецедент можно найти в случае с Ираном, который находился под санкциями с 2012 и по 2015 год. Тогда падение спроса заставило эту страну просто накапливать миллионы баррелей нефти в морских танкерах. Когда санкции были сняты, экспорт Ирана резко возрос.

В случае с российским алюминием для снятия санкций, вероятно, потребуются серьезные дипломатические шаги, рассуждает Чилингириан из BNP Paribas.

Пока этого не произошло, "Русалу", вероятно, потребуется помощь государства для обслуживания долга.

"Российское правительство уже предпринимало шаги по спасению "Русала", и очевидно, что оно может снова пойти на это", – сообщил Боднер.