МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Американский фондовый рынок побил исторические максимумы на фоне оптимизма инвесторов вокруг сделки между США и Мексикой. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении новой торговой договоренности вместо действующего соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). При этом, пока остается непонятным, присоединится ли к новому соглашению Канада или с ней будет заключено отдельное соглашение.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что рынок оценил умение Трампа договариваться и заключать сделки. В рамках нового соглашения Штаты получают ряд преференций, которые поддержат в будущем американскую экономику. "Бычий" тренд на рынках продлится и осенью, считают аналитики. При этом уверенный рост Америки не гарантирует движение вверх российскому фондовому рынку.

ПЕРЕГОВОРЫ И НОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Американский рынок акций вырос на фоне энтузиазма по поводу новой торговой сделки между США и Мексикой, так как соглашение имеет важное значение для понимания дальнейших перспектив рынка, говорит аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Елена Шишкина.

"Подписание соглашения фактически дает понимание, что Дональд Трамп намерен идти по переговорному пути и достигать новых договоренностей, а не действовать исключительно методом жестких ультиматумов", — отмечает она.

По ее словам, решение торговых споров с Мексикой дает призрачную надежду, что торговые разногласия с Китаем также будут урегулированы, что сведет к минимуму перспективы торговых войн.

Сделка с Мексикой открывает дорогу для соглашений и с другими странами, соглашается аналитик по международным рынкам "БКС Брокер" Оксана Холоденко. "Подобный расклад снижает риски развертывания полномасштабных торговых войн, столь опасных для экспортеров, а значит и рынка акций. Именно поэтому сделка с Мексикой была воспринята участниками рынка в позитивном формате", — говорит она.

Новое соглашение дает США больше преференций, чем раньше, и ограничивает торговый потенциал Мексики и Канады, говорит замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Теперь, согласно новому соглашению, порядок обжалования протекционистских мер США в сфере торговли усложнился. Ужесточились правила беспошлинной торговли. Для американской экономики в этом одни плюсы", — отмечает аналитик.

ПОЗИТИВ СОХРАНИТСЯ

По мнению Кокоревой, позитивная динамика на американских рынках сохранится и в дальнейшем.

"Статистика достаточно хорошая. Американская экономика хорошо себя чувствует, если ее макроэкономические показатели продолжат улучшаться, то и индексы продолжат рост", — говорит она. Единственное, что может негативно повлиять на рынки, это серьезные геополитические конфликты, а также ответные меры стран, в отношении которых США вводят дополнительные торговые пошлины, уточняет аналитик.

"Пока экономика стабильно растет и ей ничего не угрожает, тренд останется восходящим", — говорит она, замечая, что, если экономическая политика Трампа не оправдает ожидания, индексы начнут корректироваться.

Рынок получил достаточно мощный импульс для продолжения роста: корпоративные отчеты опять оказались сильными, макроэкономическая статистика демонстрирует уверенный рост экономики, а торговые споры разрешаются, замечает Шишкина.

"Осенью американский рынок может взять паузу в росте", — не исключает она, объясняя, что этому будет способствовать период традиционной повышенной волатильности перед решением по ставке ФРС США, торговые споры с Китаем и отсутствие такого мощного поддерживающего фактора, как квартальная отчетность американских эмитентов.

По мнению Холоденко, локально потенциал роста американских индексов подходит к концу. "Хотя еще одного-двух рывков наверх в полной мере исключать нельзя", — говорит она. При прочих равных условиях, долгосрочный "бычий" тренд на американском рынке акций вполне может продлиться еще пару лет, так как экономика США еще не в полной мере вошла в последнюю стадию экономического цикла, а повышение ставок ФРС проходит в плавной и предсказуемой манере.

ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ

В последнее время американский рынок перестал быть главным ориентиром для российского рынка, отмечает Шишкина.

"Все усилия российских индексов предпринять попытки роста разбиваются об опасения инвесторов относительно новых пакетов санкций", — говорит она. В этой связи рассматривать рост американского рынка как определяющий направление для российского было бы неверно.

Раньше между российскими и американскими индексами была корреляция, но ситуация изменилась ввиду обострения отношений между странами, говорит Кокорева. "Поэтому ожидать какого-либо позитива от нашего рынка по причине того, что в США все хорошо, не стоит", — говорит она.

По ее словам, сейчас инвесторам важнее понимать, как дальше будет развиваться ситуация с санкциями. "Это сейчас влияет на рынок в первую очередь", — сказала Кокорева.