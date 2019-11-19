МОСКВА, 19 ноя — Dow Jones. Приверженцы классического Ford Mustang не очень довольны тем, что их любимый спортивный автомобиль становится кроссовером, причем электрическим. Не слишком впечатляет он и инвесторов.

В воскресенье Ford Motor Co. представила в Лос-Анджелесе Mustang Mach-E, электрический кроссовер, носящий имя и несколько напоминающий дизайном самый знаменитый из автомобилей Ford. Автомобильная пресса и социальные медиа уделили ему большое внимание, однако на Уолл-стрит о нем пока отзываются без энтузиазма. Акции Ford в понедельник закрылись без изменений по 8,95 доллара.

Новый электрический Mustang, возможно, нацелен в большей степени на потенциальных покупателей Tesla, чем на инвесторов Ford, однако последние также могут отреагировать. Достигнув пика в 16 долларов в 2015 году, акции Ford с тех пор стабильно снижались. В декабре 2018 года они достигли 10-летнего минимума на отметке в 7,81 доллара и лишь незначительно восстановились в этом году.

Слабая динамика акций отражает тот факт, что Ford не успевает работать на опережение трендов автомобильной отрасли.

"Ford активно критиковали за отставание в сфере электромобилей, — указывает аналитик Edmunds Джессика Колдуэлл, — однако Mach-E, возможно, нужен ей лишь затем, чтобы успокоить критиков". Новый Mustang, по ее словам, является попыткой предложить потребителям эффектный электрический кроссовер, к тому же под именем уже известного им продукта.

Однако тем самым Ford довольно сильно рискует. Mustang – один из культовых американских автомобилей, но это маслкар, который никогда массово не продавался.

В течение 3-го квартала 2019 года компания продала всего 55 000 единиц Mustang, что на 10% меньше, чем за этот же период годом ранее. Для сравнения, компания продала 194 000 кроссоверов Escape, 120 000 единиц Explorer и 62 000 единиц Expedition.

Будущее принадлежит не маслкарам, а кроссоверам. Ford практически самостоятельно изобрела этот класс, запустив на рынок Explorer. Теперь в Ford рассчитывают, что раздражение поклонников Mustang окажется не слишком высокой платой за то, чтобы отобрать долю рынка у Tesla.

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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