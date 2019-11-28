28 ноя — Dow Jones. В Royal Dutch Shell понимают, что изменение климата требует изменений в бизнесе, но пока плохо представляют, каких именно. Подобно осторожному покупателю, компания испытывает несколько рабочих моделей, прежде чем сделать окончательный выбор.

Royal Dutch Shell – самая крупная нефтегазовая компания Европы по рыночной капитализации. Ее подход представляется разумным, ведь никто точно не знает, как будет выглядеть будущее с альтернативными источниками энергии. Однако настанет момент, когда инвесторам придется делать выбор.

Все страны за исключением США подписали Парижское соглашение 2015 года, пообещав сократить выбросы углекислого газа. Стихийные бедствия, протесты экологических активистов и смена общественных настроений вынуждает правительства выполнять взятые на себя обязательства. Нефтегазовые компании оказались на передовой назревших экономических перемен.

Темпы этих перемен и структура энергетической, пищевой и транспортной отраслей в низкоуглеродных экономиках будущего остаются туманными.

Пока Shell пообещала к 2050 году сократить чистые выбросы углекислого газа в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Она постепенно переходит от нефти к газу, который сопряжен с меньшим объемом выбросов, а также увеличивает долю электроэнергии в своем портфеле. Shell ежедневно обслуживает 30 млн клиентов: у нее 45 000 торговых точек, больше, чем у Starbucks или McDonalds.

В последние годы компания тратила в среднем 1-2 млрд долларов в год на небольшие эксперименты в сфере новых источников энергии, включая биотопливо, энергию солнца и ветра, водородные генераторы и аккумуляторы. Большинство этих проектов не приносит прибыли, однако при годовом свободном денежном потоке в размере более 20 млрд долларов Shell может позволить себе такие расходы.

Экспериментальные проекты позволяют компании изучить новые рынки и повлиять на формирование правил игры и клиентских ожиданий. Инвесторы нефтегазовых компаний надеются, что со временем переход к низкоуглеродному топливу принесет большую прибыль, причем в выигрыше окажутся первопроходцы.

Некоторые считают такие инициативы "экологическим пиаром", который помогает отвлечь внимание от бизнеса горючего топлива, на который по-прежнему приходится свыше 90% капитальных инвестиций Shell. Однако не стоит недооценивать, в какие суммы обойдется нефтяному гиганту сокращение выбросов в два раза.

По подсчетам Barclays, для достижения цели Shell к 2050 году придется потратить около 180 млрд долларов – это огромная, хотя и не невозможная сумма. Компания уже планирует за 2021–2025 годы вкладывать в экспериментальные энергетические проекты по 2–3 млрд долларов в год. Совокупные капитальные расходы будут составлять порядка 30 млрд долларов.

Не стоит забывать, что предыдущие попытки Shell выйти на новые рынки, в том числе металлов, атомной энергетики и солнечной энергии, были безуспешными. Но в этот раз момент кажется более удачным, и компания могла извлечь из предыдущих неудач ценные уроки.

Нынешняя стратегия Shell – предусмотрительный и энергичный способ присмотреться к нескольким сценариям неистощающего развития. Альтернатива – ждать чудесного прорыва в технологии улавливания углеводорода, надеясь, что это спасет поставщиков горючего топлива. Инвесторы к такому варианту не склонны.

Однако наступит время – возможно, в середине следующего десятилетия, – когда компании придется выбирать, какие проекты развивать, а какие завершить. Для Shell это станет суровым испытанием.

— Автор Rochelle Toplensky, rochelle.toplensky@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ