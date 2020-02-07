КОРОНАВИРУС ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Коронавирус продолжает шествие по планете – количество умерших идет на сотни, а заболевших на десятки тысяч человек. При этом почти 200 человек, по данным на последний момент, заразились за пределами Китая. Власти КНР ужесточают карантин по всей стране и жестко преследуют тех, кто вольно или невольно распространяют вирус. Идет масштабная пиар-компания по защите от него — так, журнал Time поместил на обложку нового номера лидера КНР Си Цзиньпина в медицинской маске. Иностранцев, в том числе, россиян, эвакуируют из Китая и проводят тщательное медицинское обследование на предмет заражения. Тем временем, влияние заболевания на экономику все более очевидно – цены на нефть падают в район 55 долларов за баррель, снизившись на 8% за неделю. Мировые компании закрывают магазины и подразделения в Китае, а мировые биржи, в середине недели скорректировавшиеся на сообщениях о поиске лекарства от коронавируса, в пятницу вновь снижаются. Аналитики полагают, что дальнейшая глубина снижения будет определяться эпидемиологической ситуацией в КНР и других странах.

По мнению экспертов, рост экономики КНР может потерять минимум 1 процентный пункт в 2020 году, а спад спроса на энергоносители подкосит все глобальные рынки. Так, по данным СМИ, китайские компании уже объявили форс-мажоры по февральским и мартовским контрактам на СПГ, что говорит о замедлении промышленности. Это может отразиться как на российских, так и на прочих производителях. Убытки турбизнеса уже оцениваются в миллиарды долларов. В Пекине из-за коронавируса запретили проведение большинства массовых мероприятий, отменена крупнейшая международная. Власти Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса отменили бизнес-форум с участием делегации КНР. Откладывается и инвестфорум в Сочи, который был запланирован на середину февраля. Окончательная его дата пока не определена – все будет зависеть все от той же ситуации с эпидемией.

ОПЕК+ ДЕРЖИТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

На фоне этой ситуации ОПЕК+ провела на этой неделе заседание технического комитета экспертов, по итогам которого, как сообщают СМИ, было принято решение рекомендовать продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года. Также эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает решения России. Ответ может прийти в ближайшие выходные. Вопрос пока обсуждается, в том числе, на высшем уровне – прошла телефонная беседа президента Владимира Путина с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч, ранее намеченных на начало марта, на более ранний срок. Основания для беспокойства есть: по оценке международного рейтингового агентства Moody's, рост глобальных запасов нефти может держать цены на "черное золото" в напряжении еще год. Впрочем, министр энергетики Александр Новак заверил, что ОПЕК+ сможет отреагировать на возможные последствия коронавируса для рынка нефти. Все участники соглашения находятся в контакте и, в зависимости от ситуации. примут оптимальное решение.

ЦБ РФ СНИЗИЛ СТАВКУ

На прошедшем в пятницу заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке, как и ожидали аналитики, она была понижена на 0,25 процентного пункта до 6% годовых. Таким образом, ставка была снижена в шестой раз подряд и обновила минимум с марта 2014 года. Помимо этого, регулятор поменял сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. Он пояснил, что решение будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При этом ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2020 год в 3,5-4,0%, хотя она замедляется быстрее прогноза. Реализация заявленных в январе дополнительных социальных мер не окажет существенного влияния на темпы роста цен, говорится в сообщении регулятора. Ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределенности для инфляции в РФ на ближайшие кварталы, отметил ЦБ. Эксперты не исключают, что в течение года ставка будет снижена еще несколько раз и к декабрю окажется в районе 4-5%. Рубль немного усилил снижение к доллару и евро после решения по ключевой ставке и комментариев ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Возможно его дальнейшее ослабление, полагают аналитики.

ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

В ходе состоявшейся в среду встречи Путина с членами правительства было принято решение создать постоянно действующий консультационный механизм по оценке ситуации в экономике в связи с реализацией нацпроектов. Процесс будет сопровождаться серьезным вливанием ликвидности в экономику, поэтому потребуется тонкая, буквально филигранная работа правительства и Банка России, чтобы не допустить нарушения макроэкономического равновесия и разгона инфляции, пояснил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По словам президента, другой шанс и такой объем денег для реализации целей его послания Федеральному Собранию вряд ли еще когда-то удастся сконцентрировать, поэтому нужна качественная работа.

Участники встречи обсудили мероприятия, необходимые для реализации послания и мобилизации всех необходимых ресурсов. Речь шла и о мерах против распространения коронавируса. В частности, Путин заявил, что необходимо выявить всех, кто пытается нажиться на ситуации с заболеванием, повышая цены на лекарства и средства защиты. Даже если закрыть те компании, которые работают недобросовестно, нехватки препаратов не будет, заверил глава государства. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России на текущий момент остаются два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет. Однако ситуацию необходимо держать под контролем и делать все, чтобы не допустить распространения заболевания.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ВНОВЬ ПОД УГРОЗОЙ

Пожалуй, единственная тема недели, в которой не замешан коронавирус — угрозы США о введении новых санкций против проекта "Северный поток-2". По данным СМИ, Вашингтон может ввести их, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода. Сенаторы США, впрочем, сомневаются, что данная мера будет реализована, поскольку единства во властных кругах по этому поводу нет. При этом власти ФРГ и компании, участвующие в проекте, резко осуждают позицию Вашингтона, обвиняя его в нарушении суверенитета европейских государств и во вмешательстве в дела бизнеса, который не делает ничего противозаконного.

Австрийская OMV, которая является партнером проекта "Северный поток-2", не ожидает возобновления строительства газопровода в ближайшее время, поскольку пока нет даже плана продолжения работ после введения США очередных санкций в конце прошлого года. Тогда американские власти потребовали от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке "Северного потока-2". Эксперты в этой связи полагают, что газопровод все же будет достроен, поскольку находится в высокой степени готовности. Рано или поздно варианты для этого найдутся. А вот поставки газа под вопросом – если меры будут объявлены против покупателей газа, серьезные компании вряд ли пойдут на риск.



