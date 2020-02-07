МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых, такое решение было принято в пятницу по итогам первого в этом году заседания совета директоров.

Решение ЦБ совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством "Прайм".

ЦБ в июне, июле и сентябре снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, в октябре — сразу на 0,5 процентного пункта. Затем в декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25% годовых и обновив минимум с марта 2014 года. В начале того месяца, когда были введены западные санкции против РФ из-за событий на Украине, ключевая ставка была повышена с 5,5% до 7%.

"Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6,00% годовых. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики", — сообщил регулятор в пресс-релизе.

В нем также указывается, что ЦБ РФ поменял сигнал по ключевой ставке: допускает возможность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", — говорится в заявлении регулятора.

В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров 13 декабря 2019 года ЦБ обещал рассмотреть целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки и указывал временной ориентир для смягчения денежно-кредитной политики: первое полугодие 2020 года.