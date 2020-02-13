МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия медлит с решением по поводу сделки ОПЕК+, поскольку хочет как обеспечить большую лояльность от основных игроков российского ТЭК, так и не допустить чрезмерного обвала цен на нефть, считают эксперты. В итоге, скорее всего, будет принято решение сохранить текущий уровень сокращения добычи. С одной стороны, это поможет быстро выправить цены, если ситуация с коронавирусом улучшится, с другой – в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки возможен неконтролируемый обвал нефтяного рынка.

Главы российских нефтяных компаний на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком так и не выработали единого решения по поводу соглашения ОПЕК+. Большинство поддерживает продление сделки ОПЕК+ на второй квартал на текущих условиях, но окончательное решение будет принимать правительство, сообщил накануне глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

В первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это на 500 тысяч баррелей больше, чем до конца 2019 года. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ожидается снижение спроса на нефть, что вызвало падение цен и дискуссию о необходимости более сильных сокращений добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Техкомитет рекомендовал продлить сделку до конца года и дополнительно сократить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки до конца второго квартала. Россия свою позицию пока не высказала. В Кремле заверили, что решение будет принято своевременно.

Согласно обнародованным в четверг данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в первом квартале снизится на 435 тысяч баррелей в сутки из-за коронавируса. Это станет первым квартальным снижением за десятилетие. При этом МЭА ожидает значительного профицита нефти в первом полугодии 2020 года в основном из-за роста предложения от стран вне ОПЕК.

НЕФТЯНИКИ ПРОЯВЛЯЮТ СДЕРЖАННОСТЬ

Эксперты полагают, что нефтяные компании будут настаивать на сохранении текущих квот, чтобы больше не снижать добычу. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергобезопасности Игоря Юшкова, "Роснефть" всегда выступала против сделки – а это крупный и влиятельный игрок, с которым приходится считаться.

"Поэтому Новак, которому всегда тяжело договариваться с нефтяниками об очередном снижении добычи, будет максимально стараться не доводить до этого сейчас", — считает эксперт.

Российские нефтяники не испытывают энтузиазма при рассмотрении дополнительных ограничений нефтедобычи, которые рекомендовал технический комитет ОПЕК+, поскольку преимущества от этой сделки получают сланцевые производители и российский бюджет, согласен руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Конкуренты из США продолжают наращивать свою долю рынка, развенчивая мифы скептиков, что их добыча вскоре выйдет "на полку". В этой ситуации "Роснефть" в отличие от других компаний выступает против продления сделки на текущих условиях на второй квартал в силу более привилегированного положения. "На встрече с министром энергетики Новаком "Роснефть" представлял вице-президент Артем Пригода, тогда как ее глава Игорь Сечин мог обсуждать параметры сделки ОПЕК+ напрямую с президентом Владимиром Путиным на их встрече в тот же день", — полагает он.

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В итоге всех этих обсуждений Россия будет стремиться не переносить встречу ОПЕК+ с 5-6 марта на 17-18 февраля, на чем настаивает Саудовская Аравия, а также получить дополнительные аргументы в защиту своей позиции, что эффект от коронавируса окажет кратковременное влияние на объем глобального потребления, считают эксперты. В этом случае можно будет убедить партнеров в нефтяном картеле, что масштабного понижения квот не требуется, а также обеспечить большую лояльность от основных игроков российского ТЭК.

По словам Юшкова, глобально нынешняя цена нефти устраивает большинство игроков рынка – даже те 55 долларов за баррель, которые мы видим сейчас, позволяют им свести свои бюджеты. Поэтому Россия предлагает ограничиться словесными интервенциями и воздержаться от очередного сокращения добычи.

"Если из Китая пойдут позитивные новости – а в марте это весьма вероятно – отыграть обратно уже не получится: объем производства не увеличить без того, чтобы цена не упала", — говорит он.

Это грозит долгосрочными последствиями для производителей, тогда как дальнейшее проседание цен на нефть удастся легко отыграть последующими позитивными новостями.

РИСКИ "СТРАУСИНОЙ" ПОЛИТИКИ

Но подобная тактика может оказаться рискованной – китайские НПЗ уже уведомили своих партнеров о том, что в феврале сократят закупки сырой нефти на 940 тысяч баррелей в сутки, а на восстановление прежней деловой активности в Китае может потребоваться не один месяц, напомнил Коган.

Это может привести к тому, что для восстановления баланса потребуется сокращение минимум на 600 тысяч баррелей в сутки. Но время уже будет упущено, что приведет к потере доверия рынка. Резкий рост числа инфицированных за последние сутки (с 45,2 тысяч до 60,33 тысяч) и угроза распространения коронавируса в других провинциях Китая и в других странах пока сохраняют в силе прогнозы, что в лучшем случае пик заболевания будет пройден к концу марта.

Из-за неопределенности в отношении эпидемии коронавируса и темпов восстановления деловой активности непросто прогнозировать дальнейшее поведение цен. Прогнозы как торможения роста ВВП Китая, так и сокращения потребления им энергоносителей сильно варьируются и будут корректироваться дальше в зависимости от поступающих данных.

Отсутствие новых ограничений нефтедобычи может вызвать болезненную реакцию рынка с дальнейшем снижением цен на нефть к 44-50 долларам за баррель. Это хотя и не вызовет проблем с наполняемостью бюджета РФ (доходная часть в этом году формируется исходя из цены в 42,4 доллара за баррель), но ограничит наполнение ФНБ, из-за чего могут быть сдвинуты сроки реализации недавно анонсированной сделки по продаже ЦБ акций Сбербанка правительству, а также дополнительных инвестиций в инфраструктуру объемом 300 млрд рублей ежегодно, полагает Коган.

Выход из сделки, даже постепенный, на чем настаивает "Роснефть", направит цены на нефть к уровню себестоимости добычи сланцевой нефти (40 долларов за баррель) с рисками ухода ниже в случае появления шоков, что уже может вызвать напряжение в госфинансах и отразиться более заметным ослаблением национальной валюты, заключил он.



