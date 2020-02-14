МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Из-за коронавируса Китай действительно может отсрочить или растянуть во времени выполнение своих обязательств по торговой сделке, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Они считают, что США с пониманием отнесутся к форс-мажорным обстоятельствам.

Последствия распространения коронавируса могут привести к отсрочке исполнения обязательств Китая по первой фазе торгового соглашения, заявлял 4 февраля Ларри Кудлоу, директор Национального экономического совета при Белом доме.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин заверил президента США Дональда Трампа в намерении Китая выполнить свою часть сделки, несмотря на возможную отсрочку.

"Лучшее, что могут сделать США – это отнестись к этому с сочувствием", — сказала бывший старший торговый советник в администрации Обамы Венди Катлер. По ее мнению, с обеих сторон имеется большое стремление осуществить это соглашение, и Китай сделает все возможное, чтобы реализовать сделку наилучшим образом.

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ФОРС-МАЖОРА

"Очевидно, что для китайской экономики ситуация с коронавирусом — это серьезное испытание, форс-мажор, поэтому все прежние контракты пересматриваются", — считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.

Тем не менее, Китай начал выполнять свои обязательства, добавляет старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев. С 14 февраля вступает в силу снижение тарифных ставок в 2 раза на товары в сумме на $75 млрд. С другой стороны, китайская пресса, по его словам, осторожно начала намекать на желательную "гибкость" в выполнении сделки, потому что все силы КНР брошены на борьбу с вирусом.

Иначе оценивает ситуацию главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова: "Условия первой фазы для Китая были нереальными, и он не смог бы их выполнить и без влияния коронавируса".

Сейчас для Китая как раз сложилась неплохая ситуация для "объяснения" причин, по которым выполнить соглашение в полной мере невозможно, добавляет эксперт.

Договоренности первой фазы предусматривают целый ряд требований к Китаю, в том числе недопущение властями девальвации юаня, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Распространение коронавируса потребовало выделения Народным банком Китая (НБК) финансовой системе сотен миллиардов долларов, а также применения других мер стимулирования экономики. В результате курс вновь опустился до 7 юаней за доллар, что противоречит договоренностям.

Препятствием к выполнению Китаем своих обязательств могут быть также материально-технические и контрактные ограничения, считает эксперт. Например, значительное увеличение импорта по трубопроводу из России в ближайшие годы приведет к сокращению альтернативных закупок сжиженного природного газом Китаем.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОТСРОЧКА

Закупки в рамках торговой сделки действительно могут быть отсрочены, но точную дату возобновления назвать затруднительно, считает Ананьев. "Оцениваем возможную отсрочку в пределах 3-4 месяцев", — добавляет он.

По его словам, есть и альтернативный вариант — осуществление закупок, но не в полном объёме, то есть растягивание во времени. И то, и другое представляется допустимым выходом.

Возможная отсрочка выполнения Китаем обязательств может иметь серьезные последствия, добавляет Миронюк. По его словам, по крайней мере пять крупных предприятий США уже сжижают природный газ, отправляемый на экспорт. Приостановка производства, требующего многомиллиардных затрат, принесет значительные убытки.

"По итогам 2019 года нефтегазовый сектор США и так показал худшие результаты среди всех секторов экономики. Компенсировать низкий экспорт из США закупками СПГ во второй половине 2020 года Китаю вряд ли удастся. Скорее всего, это станет предметом переговоров", — считает эксперт.

КАК ОТРЕАГИРУЮТ США

В случае если отсрочка выполнения обязательств будет иметь место, власти США примут во внимание форс-мажорные обстоятельства, связанные с коронавирусом. И это не приведет к обострению торговой войны, уверен Миронюк.

"Трамп не потерял бы политических очков, если бы пошёл на небольшие уступки. Всё-таки вирус стал общей проблемой, это признают даже спикеры ФРС (хотя это не их поле ответственности) ", — соглашается Ананьев.

До сих пор Китай выполнял все обязательства, но в случае задержек, по словам эксперта, реакция США может быть умеренно-негативной.

"О конкретных мерах США судить рано, но, полагаю, санкций и агрессивных шагов ожидать не стоит", — уверен он. Он добавляет, что США в таком случае вполне могли бы оттянуть выполнение сделки со своей стороны, например, заявить, что следующие шаги навстречу Китаю будут только после выполнения им плана по закупкам.



