МОСКВА, 2 марта — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на поддержку Федеральной резервной системой усилий, предпринимаемых его правительством для нивелирования экономических последствий коронавируса. Американский президент и раньше пытался оказывать давление на центральный банк в периоды неопределенности в экономике.





В пятницу вечером, после завершения недели, ставшей для фондовых рынков худшей со времен финансового кризиса, председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с заявлением, в котором просигнализировал о готовности центрального банка понизить процентные ставки для защиты экономики США от последствий чрезвычайной ситуации в здравоохранении и приобретающего все больший охват замедления мировой экономики.





"Хорошо, давно пора", — прокомментировал это заявление Трамп на субботней пресс-конференции в Белом доме. Он вновь призвал ФРС понизить процентные ставки.





По мнению Трампа, сейчас преждевременно говорить о программе экономического стимулирования со стороны Белого дома или Конгресса, которая предполагала бы, например, понижение налогов для физических лиц.





"Сейчас очень важно, чтобы ФРС выполняла свою работу, — заявил Трамп журналистам. – Не думаю, что демократы утвердят какое-либо понижение налогов". При этом он добавил, что его правительство представит предложения по понижению налогов ближе к концу года.





Представитель ФРС в субботу отказалась прокомментировать выступление президента США.





Совсем недавно инвесторы подняли стоимость акций до рекордных высот, отмахиваясь от предупреждений о том, что вспышка коронавируса в Китае может спровоцировать затяжной спад мировой экономики. Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда стремительный рост числа заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии повысил вероятность того, что от усилий по сдерживанию вируса придется переходить к мерам по смягчению его последствий.





На прошлой неделе S&P 500 отдалился от исторического максимума на 10%, тогда как для Dow Jones Industrial Average прошлая неделя стала худшей со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Доходность 10-летних и 30-летних государственных облигаций США снизилась до рекордных минимумов на фоне бегства инвесторов от рискованных активов и скупки ими активов-убежищ, а также снижения прогнозов роста экономики США





В этих условиях Пауэлл решил повторить формулировки, которые использовал в июне прошлого года, когда центральный банк просигнализировал о склонности к смягчению денежно-кредитной политики. "Коронавирус создает все более серьезные риски для экономической активности, — сказал Пауэлл. – Мы будем использовать имеющиеся у нас инструменты и принимать соответствующие меры для поддержки экономики".





Экономисты и инвесторы теперь ожидают от ФРС понижения ключевой процентной ставки уже на следующем заседании, 17-18 марта, а то и раньше. С октября прошлого года ключевая ставка ФРС остается в диапазоне 1,5%-1,75%.





Нападки на ФРС после обвалов фондового рынка и при появлении других признаков возможной рецессии стали для Трампа привычным делом. В 2019 году он призывал ФРС к понижению процентных ставок или критиковал денежно-кредитную политику центрального банка более 80 раз.





В субботу Трамп повторил значительную часть прежней критики в адрес ФРС, однако на этот раз она прозвучала в более тревожном контексте. Если коронавирус спровоцирует чрезвычайную ситуацию в США, то это может ударить по потребительским расходам, которые являются ключевым драйвером роста американской экономики. Такое развитие событий способно положить конец самому длинному за всю историю наблюдений циклу экономического роста в США.





"В принципе, это могло бы вызвать рецессию в США", — сказала предшественница Пауэлла Джанет Йеллен, выступая недавно на форуме в Мичигане.





Если экономический спад наступит, то ФРС очень быстро обнаружит, что традиционных ресурсов для поддержки экономики у нее осталось не так уж много. Понижение процентной ставки и другие инструменты, обычно используемые для стимулирования активности, не помогут исправить кризисную ситуацию, если она будет вызвана введением карантина для работников и связанным с ним простоем заводов. И все же эти меры могут смягчить нанесенный экономике удар, поддержав настроения потребителей и компаний.





"Мы предпочли бы вакцину, а не понижение процентной ставки… Но это вовсе не значит, что в такой шоковой ситуации нужно бездействовать", — отмечают аналитики Evercore ISI в недавнем докладе.





Если в условиях экономического спада ключевая процентная ставка будет снижена до нуля, руководство ФРС планирует использовать те инструменты, которые использовало во времена финансового кризиса 2008 года, включая опережающую индикацию относительно сохранения низких процентных ставок, а также покупку активов для снижения доходности долгосрочных государственных облигаций. Многие аналитики считают, что в нынешних условиях эти инструменты не будут иметь прежней эффективности, поскольку доходность долгосрочных облигаций уже и так упала до рекордных минимумов.





Некоторые аналитики предупреждают, что межпартийная вражда и взаимные обвинения властных структур могут подорвать усилия по поддержанию доверия в деловых кругах и среди потребителей. "Для страны было бы лучше, если бы власти сосредоточилось на проблемах здравоохранения, — пишет инвестиционный менеджер Марк Спиндел в книге, посвященной истории взаимоотношений ФРС с Белым домом и Конгрессом. – Пусть ФРС сама решает, что делать с процентными ставками". Он считает, что последние нападки на ФРС производят впечатление попыток "президента-оппортуниста найти кого-то, на кого можно было бы свалить вину".





В случае эпидемии коронавируса в США экономический блок Белого дома окажется на передовой линии борьбы, координируя антикризисные усилия всех ветвей власти.





На кризисную ситуацию, сложившуюся после терактов 11 сентября 2001 года, ФРС сначала отреагировала предоставлением банкам доступа к дисконтному окну кредитования на чрезвычайные нужды, а затем и понижением ключевой процентной ставки к возобновлению работы финансовых рынков после четырехдневного перерыва. Это был редкий случай понижения ставки между очередными заседаниями ФРС.





Между тем основная часть ответных мер последовала со стороны Конгресса и Белого дома. Национальный экономический совет Белого дома "работал в непрерывном режиме решения проблем", вспоминает Марк Сьюмерлин, занимавший в тот период пост заместителя директора совета.





"Коронавирус станет для президента Трампа первым кризисом, не являющимся плодом его собственных действий, и пока сложно сказать, сможет ли он с этим справиться", — говорит Сьюмерлин.





- Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz





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