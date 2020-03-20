ФРАНКФУРТ, 20 марта — Dow Jones. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард прилагает все усилия, чтобы успокоить финансовые рынки, заверяя их в готовности сделать все, что только может потребоваться, для предотвращения краха экономики еврозоны. Между тем внутри ЕЦБ ей приходится иметь дело с оппонентами новой широкомасштабной программы покупки облигаций, которая является центральным элементом стратегии Лагард по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса.

Поначалу чрезвычайная программа покупки активов из-за пандемии коронавируса стоимостью 750 млрд евро успокоила инвесторов. Тем не менее, те же особенности, которые помогли снять напряженность на рынках (масштабы и гибкость программы), могут вызвать обеспокоенность среди законодателей и политиков, в особенности в Германии, которая является крупнейшей экономикой еврозоны. В конечном итоге раскол внутри ЕЦБ может подорвать первую большую инициативу, предложенную Лагард с момента ее вступления в должность его президента.

Осведомленные источники сообщают, что не все 25 членов комитета ЕЦБ по денежно-кредитной политике поддержали программу, представленную Лагард в среду. Как минимум трое – президенты центральных банков Австрии, Нидерландов и Германии – выразили озабоченность ее основными параметрами.

В последующие месяцы Лагард придется отвечать на ряд неудобных вопросов, в том числе о намерении ЕЦБ отменять ограничения на тип и количество приобретаемых активов, о степени агрессивности поддержки правительств южных стран Европы, более других пострадавших от пандемии, а также о возможности конфликта с Германией, чей верховный суд в мае примет решение о законности программы покупки облигаций ЕЦБ.

Со временем новая программа может стать предметом острых политических споров, поскольку кто-то разглядит в ней скрытую форму финансирования, запрещенную в рамках законодательства Европейского союза, отмечает экономист Oxford Economics Оливер Ракау.

Усилия Лагард, направленные на борьбу с распространением шоковых последствий коронавируса, уже наткнулись на ряд коммуникационных ошибок и неудач, спровоцировавших рост стоимости заимствований для переживающих тяжелые времена правительств еврозоны.

Некоторые инвесторы опасаются, что бывший министр финансов Франции будет действовать менее решительно, чем ее предшественник Марио Драги.

На внеплановой телеконференции в среду вечером руководители ЕЦБ были единодушны в том, что необходимо сделать что-то большое, сообщают источники. Доходность государственных облигаций южных европейских стран нацелилась на уровни, в последний раз наблюдавшиеся в период долгового кризиса десять лет назад. Дестабилизация рынков на фоне сомнений инвесторов относительно способности обремененных долгами правительств финансировать растущие расходы по борьбе с коронавирусом воскресила страхи по поводу будущего валютного союза.

Несмотря на опасения, выраженные главами трех упомянутых ранее центральных банков, руководство ЕЦБ согласилось принять план, предложенный Лагард, которая с момента вступления в должность уже приложила немало усилий для сглаживания внутренних разногласий относительно общей стратегии ЕЦБ. Представители Австрии, Нидерландов и Германии от комментариев по ситуации уклонились.

По словам лиц, осведомленных о ходе обсуждений, их беспокойство связано как минимум с двумя аспектами программы покупки облигаций.

Первый касается ее масштабов. Бюджет в 750 млрд евро позволит ЕЦБ в этом году покупать долговые бумаги правительств и компаний еврозоны на сумму почти 120 млрд евро в месяц. Это рекордно большая сумма, и некоторые руководители ЕЦБ предпочли бы, чтобы она была меньше.

Некоторые руководители выразили сомнения относительно заявления ЕЦБ о возможности изменения действующих ограничений на покупку облигаций с целью увеличения пространства для маневров. Сейчас ЕЦБ не может покупать более трети долговых обязательств одного правительства. Это защитное ограничение, существующее уже много лет, поддерживают европейские суды.

Новая программа также наделяет ЕЦБ большей гибкостью в целенаправленной покупке долгов правительств южных европейских стран, смягчая требование, допускающее покупку облигаций только пропорционально размеру экономики каждого члена еврозоны. Это, вероятно, вызовет недовольство в Германии, чье руководство регулярно критикует ЕЦБ за покупки облигаций, которые, по мнению немцев, лишь субсидируют расточительные правительства.

И все же план Лагард существенно изменил отношение к ее президентству в ЕЦБ по сравнению с предыдущей неделей, когда финансовые рынки были разочарованы первоначально объявленной программой покупки облигаций на 120 млрд евро.

"По крайней мере ЕЦБ вступил в более серьезную игру", — прокомментировал действия центрального банка аналитик ABN Amro Ник Кунис.

По его оценкам, сумма 750 млрд евро примерно вдвое превышает сумму новых расходов, ожидаемых от правительств еврозоны для борьбы с коронавирусом, и может добавить к ВВП еврозоны около 0,5%.

— Автор Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ