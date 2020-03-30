МОСКВА, 30 марта — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник колеблются, а цены на нефть обвалились. Инвесторы анализируют растущее воздействие коронавируса на экономику после того, как представители правительства США просигнализировали о потенциальном продлении мер сдерживания коронавирусной пандемии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 колеблются между ростом и снижением. Это значит, что начало сессии на американских биржах вновь будет волатильным.

Фьючерсы на американскую нефть упали до минимума более чем за 18 лет, оказав давление на нефтегазовый сектор и европейские и азиатские фондовые рынки в целом.

Белый дом в воскресенье продлил срок действия правил о соблюдении дистанции еще на 30 дней, до конца апреля. Это резкая смена подхода со стороны Дональда Трампа, который до этого надеялся смягчить ограничительные меры в ближайшие дни, чтобы сдержать экономический ущерб. Во вторник завершается 1-й квартал, и проверке подвергнется способность многих компаний оплачивать свои счета. Между тем, трейдеры готовятся к новым ограничениям ликвидности на некоторых финансовых рынках, поскольку в конце марта инвесторы критически оценивают портфели активов, а банки – собственные балансы.

Рынки вступили в новую фазу реакции на пандемию, полагает Джеймс Маккормик, аналитик NatWest Markets. После того как власти и центральные банки в этом месяце приняли экстраординарные меры для поддержки населения и финансовой системы, инвесторы теперь пытаются оценить экономические влияние ухудшающейся пандемии и эффективность развертывания этих стимулирующих мер.

"В апреле нас ждет лучшее понимание влияния пандемии на экономику и надежды на признаки выравнивания кривых инфекции и смертности", – добавил Маккормик.

Цены на нефть WTI вновь попали под давление. Ограничения деловой активности в большинстве стран, а также угроза увеличения добычи в Саудовской Аравии и России повысили вероятность более длительного спада на топливных рынках.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 5,3% до 20,35 доллара. Баррель нефти марки Brent подешевел на 6,1%, а с начала года – более чем на 60%.Доходность 10-летних государственных облигаций США, по данным Tradeweb, опустилась с пятничных 0,744% до 0,634%. Это также говорит об осторожности инвесторов.

Рынки ждут серии макроданных, которые будут опубликованы на этой неделе. Они помогут оценить воздействие пандемии и мер для ее сдерживания на экономику. В США опросы менеджеров по снабжению, как ожидаются, зафиксируют резкое снижение производственной активности, а показатель заявок на пособие по безработице, вероятно, вновь сильно вырос после рекордного скачка неделей ранее.

"На макроэкономическом фронте нас ждет еще множество плохих новостей, – считает Николас Брукс, аналитический директор International Capital Group, имея в виду экономические данные и количество смертей от коронавируса. – В такой обстановке сложно представить себе устойчивое ралли".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,8%.

Южноафриканский ранд упал до рекордного минимума против доллара после того, как Moody's Investors Service снизило суверенный рейтинг ЮАР до спекулятивного уровня. Из-за этого решения облигации ЮАР будут исключены из индекса FTSE World Government Bond. По мнению аналитиков, за этим последует снижение кредитных рейтингов других развивающихся стран.

Японский индекс Nikkei 225, для которого прошедшая неделя стала лучшей в истории, сегодня потерял свыше 1,5%. Южнокорейский Kospi слегка понизился, китайский Shanghai Composite потерял менее 1%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,3%.

Центральные банки азиатских стран также пытаются поддержать функционирование экономики. Центральный банк Китая снизил межбанковскую процентную ставку, а новозеландский центральный банк заявил, что начнет выкупать корпоративные облигации, чтобы помочь компаниям остаться на плаву. Центральный банк Сингапура, который в основном действует за счет валютных курсов, а не процентных ставок, также смягчил свою политику.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам дня подскочил на 7%. Основной рост пришелся на вторую половину сессии, когда стало известно, что правительство потратит 130 млрд австралийских долларов (80,1 млрд долларов США) на субсидирование выплат заработной платы.

Для американских фондовых индексов прошлая неделя ознаменовалась сильной волатильностью, но стала самой успешной с 1938 года.

"Мы пережили ралли, а теперь вернулись в реальный мир", – говорит инвестиционный директор управляющей компании DWS по Азиатско-Тихоокеанскому региону Шон Тейлор.

По словам Тейлора из DWS, решение США продлить действие правил о соблюдении дистанции между людьми показывает, что теперь главным очагом распространения коронавируса вместо Китая стали США и Европа. Предписания органов здравоохранения между тем ведут к радикальному сокращению экономической активности и снижению мирового спроса.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com, Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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