МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Риски возможного срыва заседания ОПЕК+, намеченного на 9 апреля, остаются высокими. В минувшие выходные Россия и Саудовская Аравия обменивались колкостями в адрес друг друга по поводу обрушения нефтяного рынка, а Соединенные Штаты, активно подключившиеся к обсуждению сложившейся ситуации, никаких конкретных предложений не выдвигали.

Если и в четверг встреча ОПЕК+ завершится неудачей, цены могут провалиться еще глубже, прогнозируют эксперты. Вместе с тем, пресс упавших цен на нефть очень велик, и это вселяет надежду на возможное достижение некоторых договоренностей по ограничению добычи.

Мировые цены на нефть резко обвалились после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. С 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого нет.

Коллапс на нефтяном рынке наложился на серьезное глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок нефти требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США.

Для стабилизации рынка нефти нужны и страны, которые раньше не участвовали в этом процессе, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, по его словам, у Путина на этой неделе не планируется контактов с Эр-Риядом на фоне текущей ситуации с нефтью, но при необходимости они могут пройти оперативно.

В конце прошлой недели цены на нефть показывали значительный рост в течение двух торговых сессий подряд на сообщениях о том, что альянс обсудит возможность сокращения добычи нефти совокупно на 10 миллионов баррелей в сутки. В понедельник, 6 апреля, цены перешли к снижению после информации о переносе заседания ОПЕК+ с 6 на 9 апреля.

СЕГОДНЯШНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ БЫЛО ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ

Заседание ОПЕК+ в понедельник потеряло смысл, так как США пока никоим образом не желают участвовать в сделке, а президент США Дональд Трамп даже разразился угрозами и обвинениями в адрес нефтяного картеля, говорит ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей Кочетков.

В минувшие выходные Россия и Саудовская Аравия обменялись обвинениями в адрес друг друга по поводу обрушения нефтяного рынка. Впрочем, проблема не в позициях традиционных производителей, а в намерениях США, полагает эксперт. Еще в конце прошлой недели Трамп говорил о готовности России и Саудовской Аравии снизить добычу на 10 млн баррелей, однако со своей стороны Вашингтон никаких предложений не выдвигает.

Некоторые американские политики признают необходимость собственного сокращения добычи, но производители выступают против, ожидая, что их затруднения решат другие за свой счёт. Позиция России по данному вопросу однозначная – сокращение производства возможно, но лишь с участием американской стороны.

Проводить встречу в понедельник было опасно — она, вероятно, ничем бы не окончилась, особенно учитывая обмен дипломатическими колкостями между Москвой и Эр-Риядом в конце прошлой недели, убежден старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

“Хотя и Саудовская Аравия, и Россия заявили о готовности ограничить добычу, остаётся большое количество основных вопросов и нюансов, о которых нужно договориться. Например, от какого уровня добычи считать (текущего или на момент окончания предыдущей сделки), на сколько снижать, как распределять квоты, в течение какого времени, требовать ли снижения добычи со стороны других стран и так далее”, — говорит он.

По словам начальника управления аналитических исследований “Универ Капитала” Дмитрия Александрова, перенос онлайн-встречи картеля был связан с тем, что производители должны подойти к ней с приемлемыми для всех участников предложениями. В противном случае, если и в четверг заседание закончится новой неудачей, цены могут уйти ещё глубже.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОДОЛЖАТСЯ, ДОГОВОРИТЬСЯ КРАЙНЕ ТРУДНО

Достижение реальных договоренностей об ограничениях будет крайне трудным, признает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. Трамп пока не говорит о готовности обсуждать шаги США по сокращению добычи, обещая лишь введение экспортных пошлин на нефть из России и Саудовской Аравии в случае отсутствия договоренностей. При этом и в стане ОПЕК+ нет согласия — c такими вводными трудно прийти к взаимопониманию, а тем более к согласованным действиям, полагает он.

По мнению Кочеткова, до четверга пройдут более широкие консультации, также будут предприняты попытки уговорить американские компании пойти на компромиссы.

“В реальности у американских властей нет рычагов давления на компании, хотя могут быть применены косвенные меры вроде карантина на добывающих платформах или сланцевых проектах”, — рассуждает он. Однако подобные шаги могут подорвать базу поддержки Трампа в год выборов.

Маринченко также рассчитывает, что за оставшиеся три дня стороны смогут сблизить позиции и, возможно, уговорить присоединиться к альянсу других крупных производителей.

Основная проблема в том, что сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки трудно даже для ОПЕК+ и США, не говоря уже о том, что и в США, и в ОПЕК+ есть противники пропорционального принятия на себя жёстких новых квот, поясняет Александров. Участие Канады и других новых игроков крайне желательно, для порядка, но, с точки зрения фактических объёмов, не меняет сложную картину в целом.

“Интрига в том, что при неблагоприятном сценарии с карантином добычу всё равно придётся сокращать, но это в первую очередь вынуждены будут делать те, у кого меньше финансовый запас прочности (а не более высокая себестоимость)”, — считает аналитик.

Важность нефтяного конфликта для США в разы меньше, чем для России и, тем более, Саудовской Аравии, считает эксперт ИК “Иволга Капитал” Андрей Хохрин. По состоянию на 2019 год доля нефтегазовых доходов в бюджете России составляла около 45%, в бюджете Саудовской Аравии – около 68%, США – около 1%.

США проще не договориться с Москвой и Эр-Риядом, а ввести против них торговые ограничения. Трамп и ведет себя соответствующе: на повестке дня возможные ограничения на ввоз в США нефти из России и Саудовской Аравии. И этот путь для американских властей рациональнее, чем участие в картельных соглашениях, предположил он.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ СДЕЛКЕ

Вероятность заключения сделки даже в четверг крайне низкая, признает Кочетков. К тому же никакое текущее сокращение не сможет помочь рынку, где присутствует огромный избыток предложения. В апреле спрос на нефть в мире сократится на 15-20 млн баррелей в сутки, и лишь долгосрочное снижение добычи может постепенно убрать с рынка лишнюю нефть.

“Если США не готовы участвовать в сделке, рынок пойдёт по пути более длительного периода низких цен, которые начнут разорять сланцевые компании. К слову, этот процесс уже начался”, — отмечает он.

Пока очень рано воспринимать снижение добычи как данность, вероятность провала переговоров пока довольно велика, соглашается Маринченко.

“Сейчас важно, чтобы стороны вели диалог максимально честно и открыто, чтобы восстановить доверие друг к другу, и не ставили друг другу невыполнимых условий”, — считает он.

Кроме того, чтобы сделка состоялась, России придётся пойти на реальное снижение добычи. В 2016-2019 годах Россия производство даже нарастила, тогда как основное бремя по ребалансировке рынка де-факто легло на Саудовскую Аравию

В свою очередь Подлевских допускает возможность деклараций о снижении добычи странами-производителями на 10 или даже 15 процентов от текущих уровней. Но проблем с выполнимостью такого рода обещаний будет гораздо больше, чем с самими договоренностями.

“Интересным будет горизонт в несколько недель, когда декларации начнут выполняться и неизбежно сказываться на динамике цен. Надежду вселяет то, что пресс упавших цен очень велик и заставляет всех производителей быть более сговорчивыми”, — указывает он.

Главная задача — избежать нулевого итога переговоров или их срыва, убежден Александров. Даже промежуточная договорённость о совместной работе и мониторинге ситуации в новом формате не даст ценам провалиться слишком глубоко, поскольку не позволит сформироваться ощущению безысходности и новой войны всех против всех.



