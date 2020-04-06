МОСКВА, 6 апреля — Dow Jones. Мировые фондовые индексы сегодня повышаются. Инвесторов обрадовали первые признаки того, что карантин в США и Европе помогает замедлить распространение вируса. Правда, американцы готовятся к тяжелой неделе, в ходе которой ожидается пик заболеваемости.

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average указывают на то, что торги начнутся в плюсе: они выросли на 3,7%. Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 2,8%. Торги в Азии завершились в плюсе.

Тем временем фьючерсы на нефть снизились, пока страны с большими объемами добычи готовятся в четверг провести встречу для обсуждения мер по борьбе с переизбытком предложения.

В Нью-Йорке, сильнее всего пострадавшем в США от коронавируса, в воскресенье впервые снизилось число летальных исходов, хотя губернатор штата Эндрю Куомо предупредил, что пока еще рано оценивать значимость этого показателя. Органы здравоохранения сообщили, что, согласно новым моделям, число случаев заболевания в ближайшие дни, вероятно, достигнет пика. Согласно анализу The Wall Street Journal, ввиду ограничений на поездки и деятельность сейчас простаивает минимум четверть американской экономики.

Ограничительные меры, по-видимому, также помогают замедлить распространение вируса в части Европы, в том числе Италии и Испании. В обеих странах сейчас более недели наблюдается снижение числа смертей в день, и, по словам официальных лиц Италии, работа в больницах становиться чуть менее напряженной.

"Рынок руководствуется желанием увидеть поворотный момент в распространении вируса и ситуации с экономическим ростом, – заметила Говинда Финн, экономист Aberdeen Standard Investments. – Но я бы не была уверена, что мы подошли к такому моменту, поэтому ралли, вероятно, будет недолгим".

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 0,587% до 0,656%, что тоже говорит о растущем интересе инвесторов к рискам. На рынке гособлигаций США, обычно лидирующем в мире по ликвидности и активности торгов, в последние недели воцарилось затишье на фоне чрезвычайных мер ФРС.

Нефть Brent, служащая мировым ориентиром, подешевела на 2,2% до 33,34 доллара за баррель. Экстренный саммит по вопросу сокращения добычи был перенесен с понедельника на более поздний срок ввиду сохраняющейся напряженности между Саудовской Аравией и Россией. Инвесторов все больше беспокоит, что переизбыток предложения нефти и неспособность стран договориться о снижении добычи может привести к нехватке хранилищ. Однако ограничения добычи может быть недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение спроса.

"Даже если удастся решить что-то в плане предложения, вероятнее всего, этого будет недостаточно для компенсации того, что происходит со спросом", – говорит стратег Rabobank Лин Грэм-Тейлор.

Что касается Азии, австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 4,3%, а японский Nikkei 225 вырос на 4,2%. На рынках материкового Китая торги не проводились в связи с праздничным днем.

Некоторые инвесторы все еще с недоверием рассматривают перспективу стабильного ралли. Как отмечает Дуивор Эванс из State Street Global Markets, волатильность все еще высока, а межрыночные корреляции – отношения между ценами разных активов – искажены, что говорит о сохранении стресса на рынке. Эванс занимает должность директора по макроэкономической стратегии в АТР в гонконгском офисе State Street Global Markets.

"Бывают дни хорошие, бывают плохие. Порой они чередуются", – заметил Эванс.

— Авторы Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com, Avantika Chilkoti, Avantika.Chilkoti@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz