МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. ОПЕК+ в четверг приняла новую декларацию о сотрудничестве, которая предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Если декларация вступит в силу, подписавшие ее страны уменьшат свою суточную добычу в мае-июне на 10 млн баррелей, или на 23% от уровня октября 2018 года. Это позволило найти компромисс между позициями России и Саудовской Аравии и принять паритетное решение по ограничению темпов добычи по 8,5 млн баррелей в сутки.

В июле-декабре 2020 года участники сделки договорились снизить суточную добычу нефти на 8 млн баррелей, что составляет 18% от октября 2018 года.

Третий этап пройдет с января 2021 года по апрель 2022 года: ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 млн баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. При этом страны-участницы новой сделки не будут учитывать конденсат при сокращении добычи нефти.

МЕКСИКАНСКИЕ СТРАСТИ

Все это будет реализовано лишь с одним условием — Мексика должна согласиться со своими квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для каждого из этих этапов соответственно. Она готова идти на сокращение с уровня марта 2020 года, а не с октября 2018 года, как другие страны. Это даст ей "фору" в сокращении добычи на 64 тысячи баррелей в сутки.

Эксперты, опрошенные "Прайм", объясняют, почему для Мексики эта точка отсчета оказалась неприемлемой. В октябре 2018 года страна добывала только 1,75 млн баррелей в сутки. С тех пор ситуация изменилась. Президент Мексики осуществлял программу развития нефтяной отрасли, считая это своим личным проектом. В отрасль вкладывались миллиарды долларов, планировалось выйти на уровень добычи в 2,5 млн баррелей в сутки. И в марте 2020 года Мексика добывала около 1,95 млн баррелей в сутки.

"Полагаю, Мексика могла бы согласиться сокращать свои 23% от этого уровня. Но тогда эта уступка могла бы спровоцировать и других участников на привело к новым спорам и не позволило быстро принять решение", — рассуждает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

По его мнению, ради стабилизации рынка можно было бы пойти на компромисс с Мексикой, в качестве исключения, как это сделано по отношению к Венесуэле, Ирану и Ливии. Для рынка важнее сам факт принятия решения ОПЕК+, чем конкретные объемы. Как мы видим, рынок более чем сдержанно отреагировал на итоги вчерашнего заседания, и это не потому, что был объявлен недостаточный объем снижения – он как раз выше ожиданий. Цены отрицательно среагировали на то, что сделка оказалась под угрозой из-за отказа Мексики. А если бы вместо 10 млн было бы 9,8 млн баррелей в сутки, это бы ничего принципиально не изменило.

С другой стороны, если Мексика откажется присоединиться к сделке, то ничего страшного не произойдет, поскольку производство там не составляет значительной доли в мировом масштабе, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Сделка не остановится по объективным причинам: из-за падения спроса на нефть, переполненности хранилищ и использовании для целей хранения танкеров объемы добычи все равно придется сокращать, говорит профессор кафедры Банковского дела университета "Синергия" Алексей Болонин. Просто на предложение ОПЕК+ разделить выпадающие доходы между нефтедобывающими странами пропорционально их доли добычи не все страны ответили согласием.

ПОЗИТИВ ДЛЯ РЫНКА

По предварительному соглашению, ОПЕК+ сократит добычу на 10 млн баррелей в сутки, а также ожидает сокращения еще на 5 млн баррелей в сутки от прочих производителей, которые сегодня будут совещаться в рамках G20.

Эксперты не ожидают, что это серьезным образом повлияет на нефтяные цены. "По большому счету это лишь снятие образовавшегося излишка с рынка, а так как запасы вновь значительно выросли, не стоит ожидать восстановления цен. Наиболее вероятно, цены на нефть останутся в диапазоне 25-35 долларов за баррель. Максимум до конца года смогут вырасти до 40-45 долларов за баррель", — считает Лукичева.

По мнению Болонина, в краткосрочной перспективе цены могут незначительно вырасти по причине сокращения предложения и возможного перелома динамики развития мировой экономики в сторону роста после выхода из экономического кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией. "Но рост, скорее всего, не будет резким, так мир будет восстанавливаться 1,5 – 2 года", — добавил он.

В свою очередь, Кочетков уверен, что реализация сделки в нынешнем виде станет позитивным сигналом для рынка. Биржевые котировки на Brent смогут вернуться на уровни выше 40 долларов за баррель.

"Хотя 10 или 15 млн баррелей в сутки не хватит, чтобы снять навес предложения над сократившимся спросом, важно понимать ситуацию в динамике. Пик эпидемии за пару-тройку месяцев будет пройден, и спрос постепенно начнет восстанавливаться, идя навстречу инерции продолжающегося сокращения добычи. Это может позволить постепенно вернуть цены на докризисные уровни", — рассуждает он.

СРОКИ СДЕЛКИ

Срок сделки предварительно обозначен до апреля 2022 года, но все будет зависеть от спроса, который обусловлен темпами восстановления мировой экономики. Развитые страны потратят колоссальные ресурсы на поддержание своих экономик, но платежеспособный спрос населения все равно снизится.

Падение ВВП в этих странах будет сопоставимым с военным временем: 15-20%, и восстановление может происходить довольно быстрыми темпами. Но необходимо помнить и о смене концепций энергообеспечения в мире. Учитывая явно выраженную направленность энергообеспечения развитых стран в сторону так называемой чистой энергии, спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет сокращаться. Речь идет о 15-20 годах и доле чистой энергетики в 30-35% энергопотребления, считает Болонин.

По мнению Лукичевой, вероятнее всего, уже в июне будет пересмотр условий сделки. Новое заседание назначено на 10 июня, и до этого момента многое в экономике и на мировых рынках может измениться. Исходя из этого, будут варьироваться как сроки, так и условия соглашения.



