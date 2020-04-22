МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Российская валюта стойко переживает резкое падение нефтяных котировок благодаря мерам Банка России и ожиданиям скорого завершения кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Дополнительных мер для поддержки рубля не потребуется, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

В среду на торгах Московской биржи курс доллара расчетами "завтра" к 10.27 мск снижался до 77,01 рубля, прервав таким образом сильное падение российской валюты в течение последних двух дней.

Объем операций Банка России по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 21 апреля составил рекордные 16,8 млрд рублей.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности. Помимо этого, с 19 марта регулятор продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку.

НЕФТЯНОЙ АПОКАЛИПСИС

"Можно сказать, что рубль демонстрирует завидную устойчивость при таком апокалиптическом развитии событий на рынке нефти," — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

За последнюю неделю стоимость марки Brent упала более чем на треть, тогда как потери рубля к доллару составили лишь 2,5%. При этом рубль не столь серьезно опережает по потерям и другие валюты EM. Например, турецкая лира, бразильский реал и мексиканский песо за последнюю неделю снизились более чем на 1%. В динамике за месяц рубль и вовсе остается в плюсе к доллару и евро.

"Есть довольно существенная вероятность, что рубль все-таки еще будет ниже в ближайшие недели, так как цены на нефть остаются низкими, а проблемы в реальной экономике пока только начинаются", — добавляет руководитель направления аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.

Он уверен, что ближайшей целью может стать диапазон 79-80 по паре доллар-рубль, но есть довольно существенная вероятность сначала скорректироваться к отметке 76.

"При этом зависимость от цен на нефть у рубля снизилась в последнее время, но все же остается высокой. В этом плане немного спасает российскую валюту привлекательный долговой рынок страны, так как долг у России минимальный, а реальные ставки все еще привлекательны", — отмечает Кравченко.

По его мнению, основными факторами, ограничивающими падение рубля, остаются продажи валюты Банком России, компенсирующие не поступающую на рынок валюту из-за сокращения сырьевой выручки; остановка импорта из-за фактического закрытия международных границ; ограничительные меры, сдерживающие спрос населения на валюту по каналу наличных денежных средств.

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко считает, что курс рубля поддерживают ожидания скорого завершения кризиса.

"Сейчас цена на нефть довольно низкая, но контракты на Brent с поставкой в июне торгуются уже по 23 доллара за баррель, а в июле и августе — 25-27 долларов за баррель. Пару месяцев низких цен госбюджет и экспортеры выдержат без разрушительных последствий. Инвесторы это понимают, поэтому массово не скупают в панике доллары", — говорит он.

РУБЛЬ СПРАВИТСЯ САМ

Аналитики уверены, что в текущей ситуации Банк России не будет вводить новые меры для поддержки рубля — перспективы российской валюты не изменились.

"Регулятор ограничится дальнейшей продажей валюты в соответствии с бюджетным правилом. При этом ЦБ, вероятно, рассматривает текущий обвал цен на нефть в качестве краткосрочного события", — считает Копейкин.

Меры ЦБ, направленные на стабилизацию валютного курса, работают хорошо, все внимание участников сейчас приковано к пятничному заседанию регулятора по ключевой ставке и его действиям, добавляет аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

Эксперт отмечает, что низкая цена нефти продолжает оказывать давление на курс рубля, к тому же, Саудовская Аравия демпингует на европейском рынке, выдавливая оттуда российскую нефть путем предложения скидок европейским покупателям.

"При отсутствии негативных факторов, курс будет находиться с диапазоне 73-77 рубля за доллар, тяготея к его верхней границе", — уверен Антонов.

В случае относительно быстрого восстановления экономики и росте цены на нефть выше 30 долларов за баррель, Ващенко не ожидает существенного отклонения курса от текущих значений. По его словам, рост выше 100 за доллар возможен, только если кризис сильно затянется, как минимум, до осени.

"Сейчас главная проблема экономики — это не низкие цены на нефть, а режим самоизоляции и закрытые границы. Как только заболеваемость удастся победить, экономика начнет восстанавливаться", — резюмирует он.



