МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост цен на нефть вкупе с другими факторами поддержки дают все основания для дальнейшего укрепления рубля. Однако есть и риски того, что российская валюта продолжит ослабление – как ни парадоксально, этому может способствовать восстановление экономики после коронавируса, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

С начала мая рынки фиксируют локальное укрепление рубля – его волатильность снизилась в сравнении с мартовскими и апрельскими уровнями, и движения стали более предсказуемы. За период с 30 апреля по 8 мая рубль укрепился с уровня 74,3 до 73,5 за доллар.

В среду рубль продолжал укрепляться против доллара и евро, невзирая на некоторое снижение цены на нефть Brent. Отечественная валюта находится в районе 73,3 рубля за доллар и 79,6 рубля — за евро. Поддержку рублю на этой неделе оказывает интерес инвесторов к отечественным долговым бумагам, отмечают эксперты. Основным же фактором укрепления рубля является восстановление нефтяного рынка.

"После шока, который он испытал в апреле, начало мая ознаменовалось стремительным восстановлением нефтяных котировок, поводом для которого служит реализация соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ и постепенный выход из анабиоза ряда крупнейших мировых экономик", — говорит аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

По его словам, для рубля улучшившаяся ситуация на рынке "черного золота" означает сохранение диапазона 72,60-75 по отношению к американскому доллару.

Есть и целый ряд глобальных факторов, играющих за российскую валюту даже в условиях низких цен на нефть.

"Это продажи валюты Банком России, резкое замедление импорта из-за закрытия международных границ, усиление спроса зарубежных инвесторов к ОФЗ на фоне сигнала о дальнейшем снижении ключевой ставки, карантинные меры, ограничившие спрос населения на наличную валюту в пиковый момент давления на рубль", — перечислил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ПОВОД ДЛЯ ОПТИМИЗМА

По данным ЦБ РФ, реальный эффективный курс рубля за январь-апрель снизился на 11%. Сейчас он уже отыграл значительную часть потерь, однако потенциал для дальнейшего укрепления сохраняется, уверены аналитики.

Поддержку российской валюте будут оказывать действия Минфина, начавшего продажи валюты на открытом рынке, объемы которой в период с 13 мая по 4 июня возрастут почти в три раза и будут эквивалентны 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей, напомнил Дроздов.

"Перспектива дальнейшего снижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ все еще оставляет российским и иностранным инвесторам пространство для продолжения игры на разнице процентных ставок и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля, курс которого в течение нескольких месяцев может войти в коридор 69-71 за доллар", — прогнозирует он.

По мнению Кравченко, в случае постепенного снятия ограничений (как внутренних, так и международных) рубль в определенной мере может лишиться двух факторов поддержки в виде остановки импортных потоков и ограничительных мер. В то же время с высокой вероятностью ослабление ограничительных мер будет сопровождаться глобальным усилением аппетита к риску и восстановлением экономической активности, что подстегнет спрос на нефть и рублевые активы.

"В целом нельзя исключать усиления давления на рубль до конца второго квартала, однако мартовские пики, вероятно, так и останутся максимумами в 2020 году. В дальнейшем, начиная со второго полугодия, можно ожидать постепенной стабилизации рубля на уровнях начала марта – ниже 70 по доллару и ниже 75 по евро", — говорит эксперт.

РИСКИ СОХРАНЯЮТСЯ

В свою очередь, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин уверен, что по паре рубль-доллар в ближайшее время ожидается нейтральная динамика, но нельзя сбрасывать со счетов и риски дальнейшего ослабления рубля.

"Курс может колебаться в коридоре с нижней границей 72,5–73 и верхней около 75–76. Причем риски ослабления рубля на горизонте следующих недель оцениваю выше, чем вероятность ускоренного укрепления национальной валюты", — полагает он.

Причина в ожидаемом восстановлении спроса на импорт по мере снятия ограничительных мер, в падении экспортной выручки, а также в снижении объемов продажи валюты со стороны ЦБ РФ из-за роста нефти Urals. Стоимость барреля поднялась выше 25 долларов, а значит операции по продаже полученной за пакет Сбербанка валюты могут приостановиться, пояснил эксперт.