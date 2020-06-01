МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Грядущее заседание министров энергетики участников ОПЕК+ порождает массу догадок и спекуляций. Всем интересно, каким будет решение, ведь от того, сохранится сделка в нынешнем виде, либо ограничения усилят или ослабят, напрямую зависит судьба нефтяного рынка.

Изначально планировалось, что встреча произойдет 9-10 июня, однако на днях появилась информация о ее переносе на 4 июня. Более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на заседании решения по сделке, пишут аналитики. Россия не возражает против такого сценария.

Официально ОПЕК+ пока не приняла окончательного решения по данному вопросу. "Неизвестна позиция Саудовской Аравии. 9-10 июня было согласовано ранее, перенос на 4 июня в целом не является сильно необходимым, но может быть расценено рынком нефти как дополнительный фактор риска", — говорит главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

По мнению аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина, перенос может быть связан с признаками ухудшения внутриполитического фона в США в преддверии выборов. С одной стороны, это беспорядки и погромы в 25 крупных городах США, с другой — заявления президента Дональда Трампа об "онлайн-цензуре" со стороны Twitter и, судя по характеру реплики, других ведущих компаний, в частности, Google и Facebook. Параллельно Трамп выразил негативное отношение к политике КНР в Гонконге.

"Данные о возможном изменении даты заседания ОПЕК – как и повестки этого заседания — выглядят информационным "противовесом" этим новостям. ОПЕК, сдвигая встречу на несколько дней вперед, дает рынку потенциально поддерживающий цены информационный повод, стремится избежать роста волатильности", — считает он.

СМЯГЧИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОДЛИТЬ

Действующая сделка предусматривает смягчение сокращений добычи с июля, то есть, по сути, вывод на рынок 2 миллионов баррелей в сутки. Но, по некоторым данным, обсуждается и вариант продления текущих уровней сокращения добычи. Опрошенные "Прайм" эксперты склоняются к мнению, что если это и возможно, то ненадолго.

"Полагаю, что сделка останется пока в изначально озвученном варианте — май-июнь сокращение на 9,7 млн барр./день, далее на 7,7 млн барр./день. По факту, в мае началось некоторое улучшение в части баланса, но уменьшать объемы сокращения добычи нецелесообразно, так как рынок еще очень далек от балансирования, а также есть риск второй волны пандемии осенью. Более сильное сокращение добычи, на мой взгляд, будет тяжелым для многих стран, включая Россию ", — считает Крылова.

По мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, ОПЕК и Россия близки к продлению текущего уровня сокращения добычи максимум на 1-2 месяца, т.е. на июнь-июль.

За время, прошедшее с момента апрельской встречи ОПЕК+, где были достигнуты действующие договоренности, ситуация изменилась. В связи с резким сокращением добычи (в мае добыча ОПЕК была урезана на 18% м/м по опросу Reuters poll), на рынке нефти начал образовываться дефицит поставок уже с июня.

"Запуск мировой экономики способствует росту спроса. Премии на поставки показывают рост, цены также подрастают. При этом возникает необходимость большего давления на рынок с целью предотвращения излишнего роста цен", — рассуждает она.

По словам Осина, исходя из текущих оценок баланса спроса – предложения на нефтяном рынке, среднесрочной необходимости продлевать первый "жесткий" этап сделки ОПЕК+ 2.0 более, чем на два – три месяца нет.

Вероятность смягчения условий сделки против нынешних можно оценить в 20% только исходя из средне- и долгосрочной оценочной вероятности шоков на нефтяном рынке. Этот вариант не обсуждается, судя по данным СМИ.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВИРУСА

Дальнейшая судьба сделки будет зависеть от ситуации на рынке и скоростью запуска мировой экономики. "С учетом найденного лекарства от коронавируса (начинают активно использовать японский препарат) восстановление экономики может быть V-образным, что приведет к усилению дефицита на рынке нефти и резкому росту цен. Во избежание создания значительного дефицита поставок, мониторинг рынка и корректировка уровней добычи будет происходить часто. Возможны внеочередные заседания ОПЕК+ до конца текущего года", — полагает Лукичева.

Во втором полугодии дефицит сырья на нефтяном рынке, исходя из данных майского отчета ОПЕК и с учетом эффекта от сделки после ожидаемого завершения периода карантина в ЕС и РФ – и без учета дополнительных сокращений — оценивается в 10,9 млн барр./день. Это очень значительная величина для рынка, создающая потенциал кратного роста цен, считает Осин. Восстановление цен на нефть во втором полугодии на уровнях выше 55 долларов за баррель по-прежнему представляется возможным.

Но многое зависит от того, как будут снимать короновирусные ограничения. Если удастся "раскачать" — в том числе, за счет фактора растущего потенциального спроса на нефть и повышения на этом фоне среднесрочных инвестиционных возможностей и долгосрочных инфляционных угроз – основные страны, то ОПЕК снизит краткосрочные риски по сделке. Тогда мировая экономика получит дополнительный импульс ускорения, а "партия экономического роста" — политические дивиденды, рассуждает Осин.

Продление карантина еще на один месяц создаст риски снижения ВВП стран еврозоны и РФ в 2020 году уже на 6-15%. Такие масштабы с высокой вероятностью чреваты активным ростом кредитных рисков и ставок, а также оттоком капитала и формированием на этой основе соответствующих региональных политико-экономических рисков.

В таком контексте можно рассчитывать на значительную активизацию мер макроэкономической поддержки в Европе после завершения периода социально-экономических ограничений. А это означает, что жесткие ограничения если и будут эффективны, то лишь на короткий промежуток времени. Затем от них необходимо отказываться ради дальнейшего роста, резюмируют эксперты.



