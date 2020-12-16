МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российские производители и ритейлеры подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, рост стоимости которых обратил на себя внимание властей страны. Участники соглашений заявляют о готовности соблюдать их и указывают, что цены на продукты уже стали снижаться.

Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар — часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. Установлены предельные цены на подсолнечное масло и сахар

Последние были заключены в среду, их подписали Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров. Соглашения действуют с 20 декабря до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов. В соответствии с положениями соглашений, цена должна скорректироваться в течение пяти дней с даты подписания.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе подписания соглашений отметил, что они заключаются с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% рынка подсолнечного масла. "При этом соглашения предполагают возможность дальнейшего расширения участников. Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших граждан", — отметил министр.

"Быстро выйти на подписание этих соглашений позволила добрая воля всех участников рынка, которые согласились взять на себя взаимные обязательства, прежде всего по ценовым ориентирам. Сегодня здесь присутствуют не все участники рынка, но они обязательно присоединятся к соглашениям в ближайшее время", — заметил в свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров. Сахар и масло подорожали более чем на треть в ноябре

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, важно не просто реализовать комплекс мер, а определиться с дальнейшей стратегией.

"В настоящий момент у нас по многим позициям объем экспорта сельхозпродукции сопоставим с объемом внутреннего потребления. Соответственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет государство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех", — указал он.

Минпромторг в своем сообщении указал, что министерство совместно с другими ведомствами продолжит осуществлять контроль за ситуацией. Так, по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова мониторинг цен будет проводиться в ежедневном режиме.

ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА

Представители бизнеса заявили о готовности соблюдать соглашения. По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева, отрасль "единогласно поддерживает" необходимость обеспечения доступного уровня цен на социально значимые товары для граждан, особенно в преддверии новогодних праздников.

"В течение ближайших дней поставщики подсолнечного масла в полном объеме исполнят пункты соглашения и переоформят цены и условия поставки в торговые сети. Благодаря поддержке Минсельхоза и решению правительства России о повышении экспортной пошлины на подсолнечник до 30% цены на сырье уже развернулись и начали падать. Мы ожидаем, что падение составит около 25%", — сказал Мальцев, слова которого приводились в сообщении союза.

Председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин заявил журналистам, что отечественные производители "с пониманием" относятся к задачам, которые поставили власти по снижению цен на продовольствие. Мишустин обсудил с Матвиенко новый трёхлетний бюджет

"Уже сейчас мы видим не только стабилизацию ситуации, но и заметный тренд на снижение цен. Со своей стороны, сахарные заводы, присоединившиеся к соглашению, гарантируют, что момента его вступления в силу будут реализовывать сахар со складов по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. При этом важно обеспечить контроль за тем, чтобы сахар был доступен населению по гарантированным ценам в розничных сетях", — указал он.

Министр сельского хозяйства РФ также отметил, что, по информации Минсельхоза, уже сегодня происходит снижение цен.

"Социально значимые товары должны быть доступны всем покупателям. Поэтому компания держит минимальную или нулевую наценку на этот ассортимент. Соглашение, которое подписали сегодня министерства, сети и производители, создаёт условия для стабилизации ситуации с ценами на подсолнечное масло и сахар. Мы согласны с позицией правительства о необходимости внедрения этой временной меры и поддерживаем ее", — сообщил РИА Новости представитель "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров.

ЧТО С ЦЕНАМИ

Исходя из последних данных Росстата, потребительские цены на продукты питания, на которые обратило внимание руководство страны, все-таки до сих пор росли. Как сообщило статистическое ведомство в среду, сахар в России за неделю с 8 по 14 декабря подорожал на 0,2% (за неделю с 1 по 7 декабря — на 0,7%), подсолнечное масло — на 1,7% (как и неделей ранее)

В свою очередь пшеничная мука выросла в цене на 0,5% (с 1 по 7 декабря — на 0,3%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,4% (против 0,3% неделей ранее), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов — на на 0,3% (против 0,2%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 0,3% (как и неделей ранее). Мишустин рассказал, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты

По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма сахара в РФ на 14 декабря составила 52,84 рубля — это рост на 69,3% по сравнению с уровнем на 9 января текущего года (31,21 рубля за килограмм). Подсолнечное масло подорожало на 28,8% — до 127,18 рубля за килограмм (против 98,76 рубля в начале года).

В свою очередь цены на макароны на 14 декабря составили 82,38 рубля за килограмм (против 74,27 рубля на 9 января, рост на 10,9%), на пшеничную муку — 41,38 рубля за килограмм (против 36,54 рубля, рост на 13,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — 55,65 рубля за килограмм (против 51,24 рубля, рост на 8,6%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 56,12 рубля за килограмм (против 51,9 рубля, рост на 8,1%).

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