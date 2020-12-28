МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Уходящий год по степени успешности проведенных первичных и вторичных размещений акций (IPO и SPO) опрошенные РИА Новости эксперты сравнивают с 2017 годом, когда на биржу вышел, например, "Детский мир", и не менее благоприятным 2013 годом, который запомнился первой приватизационной сделкой "Алросы". Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи

В 2020 году мы наблюдали сразу несколько ярких размещений: начиная от ожидаемого на протяжении нескольких лет IPO "Совкомфлота" и заканчивая феерическим выходом одновременно на Nasdaq и Московскую биржу маркетплейса Ozon.

При этом если взглянуть на перспективы следующего года, можно увидеть четкие предпосылки для роста как числа, так и объема будущих размещений.

БУМ РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА

"Следующий год станет бумом российских IPO. В настоящее время рынок явно не насыщен, и инвесторы ждут новых историй. Мы ожидаем игроков из практически всех секторов: технологический сектор, ритейл, добыча полезных ископаемых, производственный сектор. За последнее десятилетие у нас есть все предпосылки увидеть удачный с точки зрения IPO год, сравнимый с 2013 и 2017 годами", — заявил старший вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов. Российские IPO напомнили о себе

Ситуация сейчас складывается таким образом, что, с одной стороны, есть запрос от инвесторов, которые повернулись к акциям из-за падения доходности в других инструментах. При этом сам спектр направлений для инвестиций за последние годы сузился, так как некоторые компании ранее совершили делистинг. С другой стороны, все больше качественных эмитентов задумываются о проведении IPO и SPO, а успешные примеры размещений уходящего года подогревают этот интерес.

"Сложно сказать, будет ли 2021 год еще более успешным, так как реализация сделок напрямую зависит от состояния рынков капитала, которые не всегда предсказуемы. Однако если ориентироваться исключительно на количество транзакций, которые сейчас находятся в активной стадии подготовки, то можно ожидать как минимум не менее успешного года", — согласен с коллегой по финансовому рынку соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов.

ОТРАСЛИ И ПЛОЩАДКИ

Эксперты в следующем году ожидают пять-шесть IPO российских компаний, главным образом из технологического и потребительского секторов.

"Мы предполагаем, что ряд этих компаний, особенно технологические, будут ориентироваться преимущественно на международные биржи с возможным параллельным листингом в Москве, как Ozon. При этом другие компании будут рассматривать проведение IPO исключительно на Московской бирже", — рассказал управляющий директор, глава группы по сделкам на рынках акционерного капитала в России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Бродский. Успешное IPO Ozon отражает высокий интерес рынка к сектору IT-компаний

По его словам, выбор площадок для компании с целью расширения базы инвесторов во многом обусловлен ее отраслью. Так, для привлечения инвестирующих в технологический сектор российским компаниям логично выходить на международные площадки, в первую очередь Nasdaq. При этом листинг на Московской бирже также позволяет получить доступ к широчайшему пулу международных и российских инвесторов и будет наиболее логичным решением для компаний из более традиционных секторов.

Принципиальных специфических рисков для инвесторов от участия в первичном или вторичном размещении компаний, по мнению экспертов, нет. Большинство рисков будут такими же, как и у давно торгующихся на рынке бумаг из соответствующих секторов экономики. Но инвесторам, особенно неквалифицированным, все же стоит обращать внимание на некоторые моменты.

Так, в последние годы наибольшим спросом пользуются акции быстрорастущих и при этом широко известных компаний. Они часто показывают хорошие результаты по росту доли рынка и продаж, но плохие — по прибыли, порой на протяжении нескольких лет даже принося убытки. Кроме того, "виртуозное" использование бухгалтерской техники в компании также может приводить к плачевным результатам, предупреждает директор по инвестициям и финансовому консультированию ИК "Ренессанс Капитал" Николай Шакаров. Эксперт сказала, куда инвесторы вложат средства в 2021 году

Например, в мае 2019 года состоялось размещение китайской компании Luckin Coffee, компания привлекла более 550 миллионов долларов, в размещении приняло участие множество профессиональных и частных инвесторов. Рыночная капитализация на пике превышала 12 миллиардов долларов, но уже в начале 2020 года разгорелся скандал с ее бухгалтерской отчетностью. Впоследствии цена акций упала в несколько раз, капитализация до 1 миллиарда, а компания провела делистинг в конце июня с биржи Nasdaq. То есть, инвестиции практически полностью обнулились.

"Такие события не являются именно специфическим риском компаний, выходящих на IPO, но в последнее время именно быстрорастущие компании привлекают особое внимание частных инвесторов", — отметил Шакаров.

ЧАСТНЫЙ СПРОС

Сам факт того, что в 2020 году уже было реализовано значительное количество абсолютно разных размещений, уже говорит о том, что российский фондовый рынок динамично развивается. А одной из характерных особенностей этого года стала высокая активность внутренних инвесторов, как институциональных, так и розничных. Более 560 тысяч частных инвесторов открыли брокерские счета на Мосбирже

Московская биржа сообщила, что с начала года на биржу пришли рекордные 4,7 миллиона новых частных инвесторов, то есть больше, чем суммарно за все предыдущие годы, а их общее количество достигло 8,5 миллиона человек. Массовый приток на фондовый рынок частных инвесторов не обошел стороной и первичный рынок акционерного капитала.

"В последних сделках спрос со стороны физических лиц исчислялся миллиардами рублей, и мы не видим причин, по которым эти объемы сократятся в будущем. Выход розничных инвесторов на фондовый рынок, в том числе и через участие в IPO, — это глобальный тренд, который касается не только России. При этом мы видим, что с ростом активности физических лиц повышается и их финансовая грамотность", — заявил Квасов.

"На примере последних сделок мы увидели отчетливый тренд на увеличение важности участия в размещении розничного инвестора и считаем, что данное структурное изменение сможет поменять российский рынок акционерного капитала в лучшую сторону. Оно позволит выйти на биржу ряду высококачественных игроков малой капитализации, которые в прежние времена не могли получить доступ к данному рынку из-за низкой ликвидности, увеличит общую ликвидность акций и снизит зависимость российского рынка от зарубежных инвесторов", — сказал Шеметов.

По его словам, в будущем можно ожидать выкупа розничными инверторам до трети акций при больших размещениях, и до 80-90% — при некрупных.

"Однако не в каждом IPO у организаторов есть задача распределять бумаги именно розничным инвесторам, здесь многое зависит именно от пожеланий и стратегии компании-эмитента", — отметил Шакаров. Он напомнил, что в уходящем году были сценарии, когда большая доля бумаг уходила розничным инвесторам, и наоборот, когда основная аллокация распределялась в пользу крупных инвестиционных фондов.