МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций, а также рубля к доллару и евро вслед за падением стоимости нефти и на фоне санкционных рисков, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на 0,8%, до 3386 пунктов, индекс РТС — на 1,1%, до 1432 пунктов, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent упадет на 1,5 доллара, до 67,6 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного выше 1,19 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара вырастет на 60 копеек до 74,9 рубля, евро поднимется на 90 копеек до 89,4 рубля, полагают собеседники агентства. На рынках США продолжаются распродажи технологических компаний

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"С одной стороны, успехи вакцинации в США и амбициозные планы Китая уравновешиваются угрозой большой третьей волны коронавируса в Европе из-за распространения британского штамма коронавируса. С другой, дорожающая нефть усиливает страхи неконтролируемого роста цен, а ФРС США тем временем усиленно демонстрирует свою отстраненность", — комментирует Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

"Неудивительно, что очередная попытка (главы Федеральной резервной системы США — ред.) Джерома Пауэлла успокоить рынки с треском провалилась. Инвесторы хотят услышать, какой уровень ставок по американским облигациям является критическим, а глава центрального банка называет разговоры о ужесточении условий кредитования "гипотетическими", — добавляет аналитик.

Фокус общерыночного внимания остается прикованным к проблеме роста доходностей американских государственных десятилетних облигаций, к концу недели она поднялась до 1,56% — это фундаментальный негатив для рынков акций, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Рубль шел вверх за нефтью, но геополитика дергала его «за ниточки»

Аутсайдерами при продолжении роста доходностей американских гособлигаций могут стать активы и валюты развивающихся рынков, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Последние данные ВОЗ и Хопкинского университета указывают на усиление динамики заболеваемости коронавирусом на рубеже февраля-марта, что также сдерживает риск-аппетиты. Другой темой, которая может, напротив, стимулировать покупки риска, будет прохождение финальных законодательных этапов принятия пакета стимулов на 1,9 триллиона долларов в США. Возможно, уже в конце предстоящей недели закон о стимулах ляжет на подпись президенту Джо Байдену", — говорит Бахтин.

Нефть несколько скорректируется от текущих пиков, скорее всего, цены будут в диапазоне 65-66 долларов за баррель, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

А по мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка, цены на нефть могут достичь зоны 70-72 доллара за баррель Brent на следующей неделе. Крепость товарных рынков смягчает коррекционные настроения, наблюдавшиеся на глобальных рынках, и позволяет рассчитывать на стабилизацию общерыночной ситуации на следующей неделе, полагает он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Российский фондовый рынок будет следовать в первую очередь за американским, поэтому можно ожидать снижения, считает Манько из РИА Рейтинга. Рубль зашатался. США нащупали "болевую точку" российской экономики

Андрей Верников из "Универ Капитала" думает, что коррекция на отечественном рынке еще не закончена, но следующая неделя может стать нейтральной для него: участники рынка займут выжидательную позицию перед заседанием ФРС США 16-17 марта. В то же время аналитик допускает небольшой рост российских индексов, так как костяк рынка составляют нефтяные акции, а они недооценены при текущих ценах на "черное золото".

Краткосрочная картина на российском рынке остается скорее неопределенной, а индексы Мосбиржи и РТС консолидируются в диапазонах 3350-3450 и 1420-1480 пунктов соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". До преодоления их нижних границ, однако, у рынка есть больше шансов на развитие повышения ввиду сохранения среднесрочного восходящего тренда, добавляет она.

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что на следующей неделе российский рынок акций, ведомый нефтяными "фишками", будет тяготеть к росту, а индекс Мосбиржи постарается вернуться к отметке 3450 пунктов. "Более весомого роста мы можем и не увидеть ввиду уже итак высоких цен на нефть, — дальнейший потенциал их роста мы оцениваем как ограниченный. Кроме того, санкционные опасения и высокие ставки могут придавливать рубль и как следствие — акции внутренних секторов, в первую очередь банков", — добавляет он.

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ ТЕМЫ САНКЦИЙ

Не успел рубль "порадоваться" снижению внешнеполитических рисков, как в США и Великобритании вновь заговорили о дальнейшем ужесточении условий для РФ, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Потенциальные рестрикции могут коснуться госдолга России и крупных бизнесменов. Дорогая нефть также уже не помогает рублю, поскольку это создаёт ситуацию для увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Тем не менее, рост доллара выше 75 рублей пока маловероятен по причине сильного торгового баланса и притока валютной выручки", — полагает он.

Рубль на фоне усиления санкционный риторики и слабеющей нефти будет снижаться, но масштаб движения будет умеренным, считает Манько из РИА Рейтинга. "Мы ожидаем тест уровня 75 рублей за доллар, но закрепиться выше него не удастся", — добавил он. Цена баррели нефти Brent превысила $69

В ближайшие недели Великобритания планирует обсудить новые санкции с европейскими партнерами, и на этом фоне вероятны локальные всплески курса, также говорит Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Лучше рынка будут акции ритейлеров и IT-компаний, а хуже рынка нефтегазовых корпораций, ожидает Манько из РИА Рейтинга.

"Я не рекомендую покупать нефтяные акции на среднесрочную перспективу, так как жду снижения котировок нефти марки Brent как минимум до 62,5 доллара за баррель в конце марта или апреле. Для краткосрочных длинных позиций эти акции интересны. Технологические акции, например акции "Яндекса", на следующей неделе тоже способны вырасти, но покупать их на долгий срок опасно", — считает Верников из "Универ Капитала".

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что из ликвидных бумаг краткосрочно могут неплохо выглядеть, несмотря на пятничное ралли, акции "Лукойла" — помимо цены на нефть, в "плюс" котировкам может сыграть финотчетность компании за четвертый квартал 2020 года, ожидаемая 10 марта. Аналитик ждет позитивных прогнозов компании на 2021 год. В нефтегазовом сегменте он также позитивно смотрит на акции "Новатэка", "Татнефти" и "Башнефти".

"Рассчитываем мы получить и обнадеживающие ориентиры на текущий год от компании "Аэрофлот", также представляющей финотчетность за 2020 год на следующей неделе. А вот на металлургический сегмент мы краткосрочно смотрим консервативно, учитывая перегретость рынков металлов и скудость глобального экономического календаря: мы считаем вероятным ослабление коррекционной динамики в "фишках" сталелитейного сектора на следующей неделе ввиду отсутствия явных негативных новостей", — говорит он.

При этом Локтюхов не исключает сохранения высокой волатильности в акциях "Норникеля", до появления ясности по срокам ликвидации последствий последней аварии и их влиянию на операционную деятельности компании.

Лучше рынка, на взгляд Ващенко из "Фридом Финанс", будут торговаться бумаги нефтегазового и финансового сектора, а хуже рынка — акции потребительского сектора.

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