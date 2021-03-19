МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения основных российских биржевых индексов и стабилизации курса рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Биржи США закрылись разнонаправленно

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся за неделю на 0,7% и на 0,4% — до 3449 пунктов и 1468 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом снизится в пределах 1 доллара, до 63,9 доллара за баррель, а курс евро на форексе сползет на 0,2 цента — ниже 1,19 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю почти не изменится и останется около 74,2 рубля, евро сползет на 10 копеек, до 88,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" замечает, что с ростом доходностей американских долговых госбумаг продолжить уверенный рост на фондовом рынке будет сложно. Любая сильная экономическая статистика будет восприниматься как подтверждение инфляционного сценария, поэтому основным драйвером для роста акций могли бы стать лишь новые стимулы, но их введение сейчас маловероятно, добавляет он. Спад российского ВВП в феврале ускорился

"Инвесторы опасаются, что в сложившейся ситуации ФРС все же придется пойти на более раннее сворачивание мягкой денежно-кредитной политики, чем прогнозирует сам регулятор (большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС ожидают повышения ставки не ранее 2023 года). Данная ситуация может продолжить оказывать давление на мировые рынки", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Кроме того, первые переговоры американской новой администрации с Китаем показали, что конфронтация с Пекином никуда не делась. Поэтому в ближайшее время могут начаться осложнения, как в межгосударственных, так и экономических отношениях США и КНР", — также обращает внимание Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Банк России расправил ястребиные крылья

Среди достаточно скудного блока макроэкономической статистики внимание инвесторов будет приковано к предварительным данным по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которые будут опубликованы в среду, отмечает Зварич.

При этом, ситуация с карантинными ограничениями в Европе может способствовать слабым данным из региона, что ухудшит отношение инвесторов к рисковым активам.

Плюс к этому, отметим публикацию статистики по рынку недвижимости, заказам на товары длительного пользования и статистику окончательных данных по ВВП США за 4-й квартал 2020 года, а также индекс делового климата в Германии, добавляет он.

В рамках предстоящей недели Зварич ожидает попыток коррекционного роста на рынке энергоносителей, что поспособствует возвращению нефти марки Brent в район 65 долларов за баррель.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"На таком фоне индекс Мосбиржи может продолжить движение в диапазоне 3400-3500 пунктов. При этом, в случае ухудшения внешней конъюнктуры мы видим риски отступления рынка к его нижней границе", — говорит Зварич из Промсвязьбанка. Нефть готовится завершить неделю ростом стоимости

Для российского рынка фактором давления становятся новые негативные аспекты в геополитическом фоне, в частности санкционные инициативы США, подробности которых могут стать известны на будущей неделе, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По его мнению, на предстоящей неделе ждать агрессивных покупок не приходится.

"Европейские вирусные проблемы, снижение ценовых уровней в нефти, тревожность, связанная с ростом доходностей облигационного рынка, а также возмущенный новостной фон касательно санкций могут обеспечить повышенную волатильность рублевых активов, а общим сценарием для индекса Мосбиржи на неделю может стать боковое движение", — считает он.

"На следующей неделе российский рынок столкнется с повышенными рисками развития нисходящей коррекции в случае закрепления в пятницу ниже 3450 и 1475 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС. Индикаторы при умеренно негативном сценарии направятся к 3300 и 1400 пунктам, а при более позитивном – возобновят повышение к мартовским пикам", — полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Если в начале недели коррекция продолжится, то шансов обновить максимум по индексу Московской биржи у рынка очень мало, также указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Резкий обвал нефти год назад вызвал очень серьезный шок на фондовом рынке, и инвесторы не забывают об этом. Целью снижения к концу месяца может стать диапазон 3150–3250 пунктов по индексу Московской биржи", — добавляет он.

Несмотря на громкую риторику, связанную с российско-американскими отношениями, поводов для введения по-настоящему жестких экономических санкций против России у США сейчас практически нет, считает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Это позволяет рассчитывать на восстановление и котировок акций в перспективе ближайших недель, говорит эксперт. Рубль прибавляет вечером на фоне роста рынка нефти

РУБЛЬ МАЛО ИЗМЕНИТСЯ

Рубль находится под давлением как внешнеполитических рисков, так и растущих доходностей долговых бумаг валют фондирования, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Фактором поддержки на будущей неделе выступит налоговый период в РФ. На текущий момент риски ослабления преобладают, но не в значительной степени, чтобы рубль резко ослаб", — оценил он.

Доллар сохранит позиции в диапазоне 73-75 рублей, оценивает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Несмотря на возможное восстановление цен на нефть, которое не позволит курсу доллара продолжить рост, санкционные риски сдержат укрепление национальной валюты", — считает он. Эксперт сказал, как хранить и когда продавать доллары

Международные рынки после публикации улучшенного макропрогноза ФРС, скорее всего, сохранят оптимизм, способствующий спросу на рисковые активы, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". При этом на российский валютный рынок, помимо решения ЦБ РФ, будет влиять развитие ситуации с антироссийскими санкциями со стороны США, добавил он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Константина Кочергина из банка "Восточный", наиболее привлекательными будут наименее представители телекомов и розницы, а наименее интересными для инвесторов компании финансового и нефтяного секторов. Продавать или покупать. Что делать с дешевеющей валютой

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" напоминает, что финансовые результаты представят ГК "ПИК", Группа "ЛСР" и ГК "Мать и Дитя".

"Аутсайдерами, вероятнее всего, станут акции компаний нефтегазового сектора, хотя есть шансы на то, что нефть отыграет потери, но эти бумаги менее волатильны, им сложнее отыграть снижение. А лучше рынка, по всей видимости, будут торговаться акции телекомов и IT-сектора", — считает аналитик.

Кочетков из "Открытие Брокер" напоминает, что коррекция в нефти привела к негативной динамике сектора нефти и газа. Вероятно, что на предстоящей неделе данная тенденция сохранится, полагает он.

"Защитным сектором может выступить потребление. Розничные сети выиграют от роста цен и постепенного снятия ограничений в будущем", — отмечает эксперт.

Читайте также:

Рубль в санкционном пике попытался опереться на ЦБ РФ