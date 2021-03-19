МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в течение завершающейся рабочей недели продемонстрировал широкий коридор колебаний. Так, доллар и евро сначала обновили минимумы с лета прошлого года, соответственно на отметках 72,53 рубля и 86,52 рубля. Однако затем основные резервные валюты подскакивали до 74,48 рубля 88,76 рубля — к максимумам за полторы недели.

Российская валюта вначале продолжила опираться на рынок нефти, удерживавшийся около максимумов с января 2020 года — немного ниже 70 долларов за баррель. Однако рубль из-за роста санкционных рисков быстро сдал позиции на фоне резких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Очень некстати совпавший с этим обвал рынка нефти добавил давления на рубль, хотя он и продемонстрировал устойчивость к данному фактору.

Решения и комментарии ЦБ РФ по теме ключевой ставки и денежно-кредитной политики отчасти поддержали курс российской валюты.

В итоге, доллар в середине торгов пятницы за неделю рос на 90 копеек до уровня 74,2 рубля, евро — на 60 копеек до 88,3 рубля. Рублевая цена барреля нефти Brent при этом опустилась до 4,75 тысячи рублей, против 5,1 тысячи рублей неделей ранее.

САНКЦИИ ЗАСТАВИЛИ РУБЛЬ ПРОСЕСТЬ

В начале недели рубль по инерции повышался против доллара и евро на фоне сохранения аппетита к риску на мировых торговых площадках. Этому способствовали позитивные макроэкономические данные по Китаю.

Так, объем промышленного производства Поднебесной в феврале вырос на 35,1% в годовом исчислении после роста на 7,3% месяцем ранее. Это дает надежды на восстановление мировой экономики и соответственно — спроса на нефть.

В итоге нефтяные цены марки Brent повторно попытались закрепиться на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель, дав импульс росту рубля. Однако попытка покорить 70 долларов оказалась неудачной уже второй раз за последние несколько дней, и цена опять пошла вниз в рамках коррекции. Впрочем, она осталась поблизости от максимумов с января 2020 года, продолжив оказывать поддержку российской валюте.

Кроме того, начало мартовского налогового периода в РФ добавляло российской валюте уверенности, поскольку обеспечивало рост спроса на рублевую ликвидность. Налоговые выплаты в российский бюджет в марте вырастут до 2,7 триллиона рублей с 1,6 триллиона рублей в феврале.

Косвенным фактором поддержки рубля стала и сдержанная риторика генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс стремится обсуждать с Россией вопросы критической важности, избегать недоразумений, ошибок в оценках, нежелательной эскалации. Генсек НАТО заявил, что не видит прямых военных угроз со стороны России и Китая.

Однако геополитический фактор курсообразования рубля быстро сменил тональность и стал резко минорным.

Американский президент Джо Байден во время интервью СМИ заявил, что российский лидер Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

Негативный фон дополнило решение министерства торговли США о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Рынок нефти также пошел вниз на фоне данных минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю — на 2,4 миллиона баррелей до 500,8 миллиона баррелей.

Решения и комментарии ФРС США вначале повысили аппетит к риску, однако уже через сутки после него инвесторы опять пошли в "защитные" доллары на фоне роста доходности госбумаг США. Регулятор ожидаемо оставил базовую учетную ставку на прежнем уровне 0-0,25% годовых, а объем выкупа активов — на уровне 120 миллиардов долларов в месяц.

ПРОГНОЗЫ

Однако завершение рабочей недели сопровождалось резким провалом курса рубля против евро и доллара и обновлением ими 1,5-недельных максимумов. Это было спровоцировано обвалом рынка нефти, доходившим до 9%, а цена падала до 61,45 доллара за баррель.

Видимо традиционные факторы давления на стоимость «черного золота» в виде баланса рынка усилилось активным закрытием стоп-лоссов после прохождения ценами важных уровней поддержки.

В этих условиях ЦБ РФ вынужден был принимать «ястребиное» решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов до 4,5% годовых, что поддержало курс рубля в сложных условиях санкционной и нефтяной конъюнктуры.

Кроме того, регулятор озвучил еще несколько поддерживающих рубль тезисов. В частности, допустил возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях.

Годовая инфляция в России, по прогнозу ЦБ, достигнет максимума в марте и дальше пойдет на снижение. Пока же инфляционные ожидания населения и бизнеса РФ остаются на повышенном уровне, баланс рисков сместился в сторону проинфляционных, считает регулятор.

Возвращение Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас, если откладывать, потом потребуется повысить ставку сильнее, резюмировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Таким образом, курс рубля в ожидании оглашения новых американских антироссийских ограничений — уже на следующей неделе — будет незначительно меняться около текущих уровней. По факту оглашения санкций реакция может оказаться различной — в зависимости от их серьезности.