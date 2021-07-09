МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу днем ощутимо растет к доллару и евро, отчасти компенсируя потери завершающейся недели.

Рост рынка нефти и валют развивающихся стран поддерживает коррекционные настроения рублевых "быков".

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск падал на 52 копейки — до 74,22 рубля, курс евро — также на 52 копейки, до 88,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта в конце недели получает поддержку с внешних рынков. Так, цены на нефть растут на 0,8% — до 74,7 доллара за баррель марки Brent.

Позже в пятницу инвесторы ждут данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 2 июля, их число снизилось на четыре — до 376 установок. Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывает некоторое ослабление доллара на форексе.

Американская валюта в рамках коррекции теряет позиции к мировым товарным и "развивающимся" валютам. При этом основные западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы в основном повышаются, сигнализируя о локальном возврате аппетита к риску на мировых рынках.

В итоге доллар и евро дешевеют к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent – в районе максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Заметное отклонение Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 64 копейки

"Поэтому сегодня допускаем продолжение рублем восстановительных тенденций, особенно в отсутствие какой-то значимой статистики с глобальных площадок. Курс доллара сегодня вполне способен закрепиться в диапазоне 74-74,5 рубля", — полагает он.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рубль был неоправданно перепродан в предыдущие дни, и теперь активно отвоевывает утраченные позиции.

"Если ситуация на мировых рынках продолжит улучшаться, доллар может проверить на прочность следующую поддержку — 73,94 рубля. В этом случае евро способен опуститься к отметке 87,6 рубля", — предполагает аналитик.

"Однако фактор пятницы будет препятствовать более активному укреплению рубля, так как многие участники российского рынка предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни", — добавил он.