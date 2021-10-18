МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ, Максим Рубченко. США столкнулись с острейшим дефицитом топочного мазута за двадцать лет. Какие возможности это открывает для российских нефтяных компаний, разбирался "Прайм".

НЕЧЕМ ТОПИТЬ

США вступает в зимний период с самыми низкими запасами топочного мазута в текущем столетии, сообщил Bloomberg. По данным Управления энергетической информации (EIA) запасов мазута в стране имеется всего на 31,2 дня, что является самым низким уровнем с 2000 года. Европейцам рассказали, хватит ли им топлива на зиму

Нехватка топлива в значительной степени является результатом февральских заморозков в Техасе, из-за которых была остановлена работа сразу восемнадцати нефтеперерабатывающих заводов. Отключение производственных мощностей на 5,5 млн баррелей в сутки привело к сокращению запасов практически всех видов жидкого топлива. Осенью ситуация дополнительно обострилась в связи с тем, что многие нефтеперерабатывающие заводы в США остановили производство для проведения планового технического обслуживания.

"Цены на топочный мазут в США действительно растут: к 13 октября стоимость галлона мазута с поставкой в портах Мексиканского залива достигла 228,2 цента, что более чем вдвое превышает уровень годовой давности — 102,9 цента, — отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. — Этот рост во многом связан с волной оптимизма, охватившей сырьевые рынки в начале года на фоне смягчения противовирусных мер и затем трансформировавшейся в панику из-за ожиданий дефицита самого разного сырья. Нельзя отрицать и фундаментальные факторы: за первые семь месяцев этого года выработка электроэнергии из нефтепродуктов (в том числе, из мазута) выросла в США на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года".

Все это порождает риски высоких цен на электроэнергию и даже нехватки топлива. «Ситуация с топливом для электростанций в США не будет такой плохой, как газовый кризис в Европе, но это будет очень жестко», — заявила агентству Bloomberg аналитик Wood Mackenzie Сюзанна Данфорт. Она напомнила, что прошлой зимой около 5,5 миллионов домохозяйств в США использовали мазут в качестве основного источника тепла. Fitch: цена нефти в $100 за баррель возможна, но ненадолго

При этом альтернативы мазуту фактически нет, поскольку газ обходится почти вдове дороже: около 22 доллара за миллион британских тепловых единиц против 13 долларов. "Многие энергокомпании действительно обеспокоены тем, что им просто придется отключать электричество этой зимой, — подтверждает генеральный директор энергетической компании Xcoal Energy & Resources. — Вся цепочка поставок топлива выходит за рамки своих возможностей, так что зима в Соединенных Штатах будет сложной".

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В сложившейся ситуации спасением США от энергетического кризиса стало бы увеличение поставок российского мазута. Этот вид топлива в последние пару лет уже стал одним из ключевых товаров, экспортируемых из России в США.

Дело в том, что в январе 2019 года США ввели санкции против Венесуэлы и прекратили закупки тяжелой венесуэльской нефти. В результате перед нефтеперерабатывающими заводами Мексиканского залива и Восточного побережья США, спроектированными под тяжелую нефть, замаячила перспектива остановки. Чтобы избежать этого, американцы сначала увеличили закупки российской Urals, а позже, когда обострился дефицит тяжелой нефти на мировом рынке, перешли на мазут. Противники "Северного потока-2" получили последний козырь

"Из-за санкций импорт топочного мазута из Венесуэлы в США снизился с 42 тыс. баррелей в сутки в 2018 году до 7 тыс. баррелей в 2019 году, а в 2020 году и вовсе упал до нуля, — отмечает Кирилл Родионов. — Это создало окно возможностей для российских компаний, которые за тот же период нарастили экспорт мазута в США более чем вдвое — с 17 тыс. баррелей в сутки в 2018 году до 36 тыс. — в 2020 году".

В текущем году рост поставок российского мазута в Штаты продолжился. "Россия по итогам первых семи месяцев этого года обеспечила 7,7 млн баррелей, или около 20% всего импорта мазута в США, увеличив поставки по сравнению с прошлым годом почти на 2 млн баррелей, — отмечает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. — Несмотря на это, запасы в США находятся сегодня на минимальных уровнях, что может быть связано с высокими ценами на мазут на внешних рынках".

Сегодня мазут во всем мире дорожает из-за межтопливной конкуренции с газом, котировки которого находятся на беспрецедентно высоких уровнях. Это гарантирует хорошие заработки российским нефтяным компаниям. "Текущая ситуация на рынке благоприятно сказывается на экономике российской нефтепереработки, — указывает Тыртов. — В среднем по октябрю 2021 г. европейские крэк-спреды (разница между ценами на нефтепродукт и на нефть) на мазут оказались на 8-9 долларов за баррель выше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 года. Это может принести отечественным компаниям до 250 млн долларов в месяц дополнительной выручки по сравнению с 2019 годом". «Путин обещал»: украинцы надеются, что Россия не даст им замерзнуть

Однако неизбежным следствием улучшения мировой конъюнктуры становится рост внутренних цен: на прошлой неделе стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла исторического максимума. "Рекордный рост цен на внутреннем рынке связан с тем, что цены на мазут в России формируются по экспортному паритету", — объясняет Евгений Тыртов. То есть внутренние цены стремятся сравняться с международными.

При этом не стоит ожидать, что правительство будет предпринимать какие-то шаги для сдерживания роста этих цен. "Основная часть поставок мазута приходится на экспорт при доле внутреннего рынка в 20%, из-за чего для регуляторов скачки цен на мазут представляют второстепенный интерес в сравнении с ценами на бензин, — отмечает Кирилл Родионов. — На этом рынке компании в меньшей степени опасаются санкций со стороны регуляторов, из-за чего даже рост биржевых цен на бензин АИ-92 на 23% за год выглядит весьма скромным на фоне прироста биржевых цен на топочный мазут, которые за тот же период выросли в два с половиной раза".