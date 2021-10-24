МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Китай заключает гигантские контракты на поставку американского СПГ в ближайшие годы. Европе остается надеяться только на трубопроводный газ из России. Подробности — в материале "Прайма". Цена на газ в Европе составляет примерно $1050 за тысячу кубометров

КИТАЙ СКУПИТ ВСЕ

Китайский нефтяной гигант Sinopec заключил 20-летнию сделку на поставки 4 млн тонн СПГ в год из США с американским производителем Venture Global. Это вторая крупная сделка на закупку СПГ китайским компаниями заключенная за последний месяц: 11 октября китайская ENN Natural Gas сообщила о согласовании с Cheniere Energy контракта о поставках сжиженного газа в течение 13 лет. По сообщению Reuters, переговоры о долгосрочных закупках американского сжиженного газа ведет еще одна китайская суперкорпорация — CNOOC, заключение крупного контракта ожидается до конца года.

Развязанная Дональдом Трампом торговая война с Китаем привела к тому, что в 2019 году КНР прекратил покупки американского СПГ. В частности, было сорвано заключение долгосрочного соглашения на поставку СПГ между Cheniere Energy и Sinopec. Но после того, как Трампа на посту президента США сменил Джо Байден, Пекин вернулся к политике диверсификации поставок энергоносителей: в ноябре прошлого года китайская Foran Energy Group заключила с Cheniere Energy соглашение на закупку 26 партий СПГ в течение пяти лет.

По мере восстановления экономической активности и, соответственно, роста потребности в энергоносителях, Китай неуклонно наращивал импорт топлива, в том числе из США. По оценкам китайского издания Global Times, с января по август этого года импорт американского сжиженного газа в КНР вырос на 375% относительно аналогичного периода 2020 года, до 5,4 млн тонн. Лидеры стран Евросоюза выработали позицию по газовому кризису

Разразившийся энергетический кризис заставил китайские компании еще активнее заключать контракты на закупку топлива за рубежом. Помимо уже упомянутых соглашений, китайские компании уже подписали два контракта на получение СПГ со строящихся терминалов Plaquemines и Calcasieu Pass в Луизиане, которые начнут работу в следующем году. "Интерес китайских гигантов заключается в получении гарантированных объемов СПГ по более предсказуемым ценам, чем спотовые котировки, отличающиеся повышенной волатильностью в последнее время", — разъясняет старший аналитик нефтегазового сектора "Инвестбанка Синара" Кирилл Бахтин.

При этом эксперт подчеркивает, что "успешный поиск значительных объемов СПГ на ближайшие месяцы по ценам ниже сложившихся на спотовом рынке вряд ли возможен". Заключение китайцами новых долгосрочных контрактов в период взлета котировок может означать, что в Поднебесной не рассчитывают на их существенное снижение в обозримой перспективе.

В пользу этого есть, по крайней мере, три соображения. Первое — весьма вероятная девальвация доллара. Гигантские американские программы по стимулированию экономики наводнили мир триллионам ничем не обеспеченных долларов, которые инвесторы будут срочно обменивать на реальные ценности, включая энергоносители. Разжижение Европы: чем еще решили пригрозить "Газпрому"

Второе — планы Пекина по постепенному отказу от неэкологичной угольной электрогенерации. Соответственно, спрос на газ со стороны китайских энергетиков будет расти. И, наконец, третье — "зеленые" планы Европы, подразумевающие все большее использование возобновляемых источников энергии. Поскольку ВИЭ — крайне нестабильный источник энергии, неизбежно время от времени будут возникать энергетические кризисы, подобные нынешнему и соответственно, скачки цен на топливо.

"Потребители в Азии извлекли урок из предыдущих эпизодов, когда возникал дефицит СПГ, разрушивших расхожий стереотип, что спот — это лучшее решение всех проблем. В результате китайские и азиатские заказчики в целом стали активнее продлевать заключенные ранее контракты и заключать новые", — отмечает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Активность Китая по скупке дополнительных объемов американского СПГ очень взволновала европейцев. "Раньше они исходили из простой логики: их рынок — самый привлекательный, и в связи с этим они могут рассчитывать на более выгодные условия при обеспечении природным газом", — отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. Однако теперь добывающие компании всего мира предпочитают поставлять топливо в Азию, где можно заработать гораздо больше, чем в Старом свете. "Даже многие европейские трейдеры, поставляющие СПГ, предпочитают отправлять его на азиатские рынки, где цены и условия закупок привлекательнее", — указывает Алексей Гривач. Противники "Северного потока-2" получили последний козырь

По данным судоходной компании Flex LNG, которая владеет 13 газовозами, доходы от продажи одного груза СПГ в Азии сегодня составляют 144 млн долларов, а в Европе — только 100 млн. Другими словами, чтобы перетащить поставщиков СПГ на свой рынок, страны ЕС должны поднять цены на газ в полтора раза. Что, разумеется, невозможно ни по экономическим причинам (большинство европейских предприятий при этом просто остановится), ни по политическим — избиратели такого не поймут.

В итоге, круг потенциальных поставщиков газа в Европу резко сужается. Чисто теоретически можно говорить об Австралии: несмотря на резкий рост потребности в топливе, Китай не наращивает закупки в этой стране по политическим соображениям: за первые восемь месяцев текущего года и объем импорта австралийского СПГ. "Многомиллиардные сделки китайских компаний с поставщиками из США вполне может привести к значительному сокращению ввоза австралийского СПГ, — отмечает Сергей Правосудов. — Однако вряд ли это приведет к увеличению поставок энергоносителя из Австралии в Европу из-за больших транспортных расходов. К тому же не стоит забывать, что сейчас выросла потребность в СПГ в Южной Америке, которая существенно ближе к Австралии, чем страны Европы". Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

Можно предположить, что европейским заказчикам удастся увеличить закупки СПГ у Катара, который намерен резко нарастить производство сжиженного газа в ближайшие годы. Однако это все равно будут лишь остатки от того, что Катар будет поставлять в Азию.

"Получается, что стабильно получать требуемые объемы газа по минимальным ценам Европе удается только по газопроводам, проложенным из России", — констатирует Правосудов. Пока еще не все готовы принять эту реальность, однако информация об американо-китайский сделках по СПГ придали новый импульс европейским дискуссиям о "Северном потоке — 2".

"Ожесточенные споры об этом трубопроводе в ЕС не утихают, — отметил Правосудов. — Но в связи с беспрецедентным энергетическим кризисом, который мы наблюдаем сейчас в Европе, голоса сторонников проекта, надо признать, стали гораздо громче. Все отчетливее звучит мысль, что надо поскорее снять все препоны, которые мешают началу поставок".