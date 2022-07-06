МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Продажи банкротных автомобилей в России за первые пять месяцев года резко выросли. По мнению экспертов, это связано как с ростом их количества, так и с повышением интереса граждан к подобной возможности обновить автопарк. Тем более, выгода с учетом пересчета в валюте может составить 15-20% от рыночной цены. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

На российском рынке выросли продажи банкротных автомобилей. Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков "портала DA" — маркетплейса Сбербанка, созданного специально для реализации активов, за первые пять месяцев года на электронных торгах в РФ было продано 4,2 тысячи машин граждан, проходящих процедуру банкротства. Это в 1,8 раза больше, чем в январе-мае 2021 года.

Тенденцию подтверждают представители других маркетплейсов, на которых реализуются банкротные товары. Так, по данным Центра дистанционных торгов, продажи машин в рамках процедуры банкротства за год выросли на 152%. При этом авто стабильно являются самыми популярными лотами.

Рост спроса на банкротные автомобили эксперты объясняют как увеличением числа банкротов, так и ростом количества желающих купить авто с молотка. По данным Федресурса, в первом квартале этого года число корпоративных банкротств выросло на 6,4%, личных — на треть к аналогичному периоду прошлого года. Увеличилось и число заявок, подаваемых на лоты. По оценкам "Портала DA", на который ссылается РБК, в сегменте "авто" в этом году на один лот подавалось в среднем пять заявок (годом ранее — три).

ЛЮБОПЫТСТВО…

Это связано с рядом причин. Прежде всего, из-за санкций многие западные концерны приостановили поставки новых авто или заморозили производство в России. "Производство новых авто сокращается, а ценник уверенно идет вверх", — рассуждает директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.



Из-за перебоев с поставками комплектующих сократились объемы производства и у тех, кто решил остаться на рынке. В результате, по данным агентства "Автостат", в январе-мае в России продано на 50% новых автомобилей меньше, чем годом ранее.

Интерес к банкротным авто высок как у тех, кто желает обновить личный автопарк, так и у разборщиков на запчасти. "Это совершенно нормальная практика, давно принятая в западных странах. У нас пока торги только начинаются, и речь идет в целом не более чем о 10 тысячах сделок. Таким образом, указанный рост мы наблюдаем к низкой базе", — рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, дело не только и не столько в увеличении числа реальных банкротов — оно не столь значительно. Просто интерес массового покупателя к такой форме сделок по покупке имущества растет — это выгодно и покупателям, и продавцам.

…И ВЫГОДА

"Как правило, машины, которые поступают на площадки от банков, оцениваются по среднерыночной стоимости. К тому же все предложения поступают с задержкой от момента оценки до момента выставления имущества банкрота от нескольких недель. За это время цена может сильно меняться", — рассуждает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

Он считает, что выбор предложений от банков в настоящее время достаточно велик, поэтому варианты у покупателя есть. "Если учитывать оценку в валюте, то биржевой курс сильно отличается от цен фактической покупки и продажи валют. Такая оценка оказывается ниже на 15-20%", — говорит эксперт.



По мнению экспертов, число банкротных автомобилей "с молотка" будет расти. Только по итогам апреля этого года количество потенциальных банкротов в России достигло 447 тысяч человек, подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Продолжится и рост интереса к сделкам, особенно с учетом резкого подорожания новых автомобилей в салонах. Правда, в настоящее время купить авто на аукционе не так просто — необходимо оформить электронно-цифровую подпись и аккредитовать ее на электронной торговой площадке, подать заявку и внести задаток.

Возможно, со временем процедура будет организована по принципу американских онлайн-аукционов, где участие граждан упрощено и происходит лишь через лицензированных юрлиц. "Это определенная гарантия чистоты и прозрачности сделки, ведь за проблемный автомобиль есть с кого спросить", — считает Моржаретто. По его словам, даже с учетом комиссии посредника такая сделка весьма выгодна и достаточно безопасна.