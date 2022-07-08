МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В возможном слиянии "Норникеля" и "Русала", о котором сейчас много говорят, могут быть заинтересованы не только упомянутые компании, но и владельцы компании Sual Partners — крупнейшего миноритарного акционера "Русала". Наиболее известным из них является Виктор Вексельберг — ни он лично, ни Sual пока не комментировали идею, однако ее реализация может оказаться вполне в интересах их бизнеса. В Кремле высказались о возможном объединении "Русала" и "Норникеля"

Ранее обсуждался вариант обмены доли Sual в "Русале" на пакет в En+ (холдинг, контролирующий "Русал" и Евросибэнерго). В 2019 году таким же путем пошел другой основатель "Русала", швейцарский Glencore, получивший за свои 8,75% акций Русала 10,55%-ную долю в En+. Эта сделка хоть и являлась частью соглашения с OFAC по выводу компаний Олега Дерипаски из SDN, но первоначально о ней было объявлено сразу после IPO En+ в Лондоне в 2017 г. То есть Glencore шел на нее по вполне экономическим соображениям, получая долю в вертикально интегрированном энергометаллургическом гиганте, который позиционировался как аналог Norsk Hydro.

С учетом долга En+ и его доли в "Русале", Sual также мог бы рассчитывать на блокпакет, полагают отраслевые эксперты. По их мнению, сделка позволила бы En+ стать ближе к прямому владению долей в "Норникеле". Обмен долей обсуждался в прошлом году, однако в итоге обнаружились некоторые подводные камни, ставшие для нее препятствием. Возможно, речь идет о необходимости выкупа доли миноритариев "Русала" (более 17% уставного капитала) при его делистинге для консолидации с En+.

МОНЕТИЗАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ

Ранее Sual неоднократно требовал от "Русала" вернуться к практике выплаты дивидендов, прекращенной в 2017 году. По мнению компании Вексельберга, у "Русала" с учетом хорошей конъюнктуры на рынке алюминия есть для этого все возможности. Однако совет директоров Русала предпочел сфокусироваться на масштабной инвестпрограмме и погашении долга. От выплаты дивидендов по итогам 2021 года "Русал" также отказался, предпочтя быстрее сокращать долговую нагрузку.

В сложившейся ситуации объединение с "Норникелем" может трансформировать акционерную структуру "Русала", в результате Sual станет миноритарием более крупной и ликвидной компании. Несмотря на то, что Владимир Потанин не считает дивиденды приоритетом в текущий момент, возможно, если сделка состоится, они все-таки будут выплачены. Это даст Sual шанс на монетизацию своих инвестиций, предполагают аналитики.

Конечно, самому Вексельбергу, который находится под санкциями Запада, эти деньги в обозримой перспективе "не светят". Но ведь он не единственный акционер Sual. В выплатах заинтересован его давний партнер и совладелец компании Леонид Блаватник, который является гражданином США. С учетом текущей ситуации его нахождение среди крупных акционеров российской горнометаллургической компании может выглядеть неуместным. Поэтому выкуп его доли на этапе слияния "Норникеля" и "Русала" позволил бы ему монетизировать вложения в капитал производителя алюминия.

Потребовать выкупа своей доли при оформлении объединения "Русала" и Норникеля могут и другие совладельцы Sual, которая как учредитель и участник акционерного соглашения UC Rusal обладает правом вето на крупные сделки. При этом совладельцы Sual могли бы получить справедливую цену за свою долю в "Русале" (по спотовым ценам около $420 миллионов), акции которого сейчас торгуются с сильным дисконтом к "Норникелю".

КОМУ ВЫГОДНО СЛИЯНИЕ

В целом рынок оценил перспективу слияния "Русала" и "Норникеля" позитивно — об этом свидетельствует более чем 20%-ный рост акций "Русала" на объявлении Потанина о возможности слияния. Это объяснимо тем, что игроки считают позитивный эффект более выгодным именно для алюминиевого гиганта. В составе объединенной компании доли акционеров могут быть оценены по более высоким мультипликаторам, высказались отраслевые эксперты. Эксперты рассказали, к чему приведет слияние "Норникеля" и "Русала"

В объединении с "Норникелем" есть и еще один плюс для акционеров "Русала". После успешного 2021 года, когда финансовые показатели компании достигли рекордных за всю историю значений, сейчас ситуация усложнилась. Цены на алюминий в начале июля достигли годового минимума, издержки выросли из-за укрепления рубля, а доступ к сырью затруднен после остановки Николаевского глинозема и отказа Австралии экспортировать сырье в Россию. Из-за проблемы с оплатой продукции западными клиентами есть риск ухудшения финансовых показателей.

Некоторые предприятия "Русала", производящие комплектующие для остановившегося после ухода зарубежных концернов автопрома, летом уже приостановили деятельность. Но с точки зрения государства крайне необходимо поддерживать непрерывность деятельности предприятий и не допускать безработицы. В противном случае вероятен рост социальной напряженности. Контролировать этот момент должен, в первую очередь, совладелец бизнеса, каковым Дерипаска на данный момент де-факто не является.

Если бы при объединении с "Норникелем" Дерипаска получил миноритарную долю, это могло бы дать компании доступ к стабильным денежным потокам, господдержке и лучшим условиям финансирования, сократив зависимость от иностранных инвесторов. При этом важно соблюдать баланс, чтобы вновь не оказаться под санкциями Запада, подчеркивают аналитики.

С этой стороны акционеры "Русала", включая Sual, также могут получить неожиданную поддержку. Ведь Норникель — куда менее подверженная санкциям компания. Она занимает 38% на глобальном рынке палладия, 17% — на рынке высокосортного никеля. Для сравнения, доля "Русала" на рынке алюминия — всего 6%. Логично, что европейские потребители, которые сыграли важную роль в снятии санкций против "Русала" в 2018 году, будут бороться за сохранение бизнес-связей с объединенной компанией с куда большим пылом. Таким образом, объединение кажется выгодным в первую очередь для алюминиевой компании.