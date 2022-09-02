МОСКВА, 2 сентября — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. США и НАТО не скрывают своих опасений относительно усиления взаимодействия России и КНР. Причем Вашингтон и Брюссель обнаружили еще один неприятный для себя аспект этого сотрудничества — на сей раз за Полярным кругом. "Газпром" ставит рекорды: меньше газа — больше денег

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВИЗИТ

На прошлой неделе, 24-26 августа, состоялся официальный визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Канаду, ключевым событием которого стала совместная пресс-конференция с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Основной смысл публичного общения 26 августа закономерно состоял в теме противостояния России. При этом в качестве важнейшей арены наиболее вероятного столкновения глава "оборонительного" Североатлантического альянса обозначил вовсе не Украину. И не случайно тема региона, гораздо более чувствительного для альянса, основным бенефициаром которого являются США, была затронута именно в ходе вояжа в Канаду. Речь зашла про Арктику.

Поблагодарив "дорогого друга Джастина" за прием и признавшись, что это его первый визит на канадский Крайний Север, Столтенберг заявил, что регион "имеет стратегическое значение для евроатлантической безопасности". Он напомнил, что в результате присоединения к НАТО Финляндии и Швеции членами Альянса окажутся семь из восьми арктических стран. Основную тревогу "оборонительного альянса", которая, по всей видимости, легла в основу этого визита, генсек выразил так: "Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет и бомбардировщиков лежит через Северный полюс".

Фактически он повторил мысль, которую успел озвучить за пару дней до мероприятия: в канадском издании Globe and Mail вышла авторская статья Столтенберга, с первых строк пронизанная тревогой генсека НАТО по поводу угрозы для приарктических стран, состоящих в альянсе, якобы исходящей от России.

ПОЛЯРНЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Сомнений относительно того, что было ключевым посылом в речи генсека НАТО, не возникло у американского издания The Diplomat, посвященного политическим и экономическим аспектам жизни Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В материале от 29 августа с говорящим заголовком "Взлет (и падение?) Полярного Шелкового пути" была озвучена версия, согласно которой основная причина недовольства генсека НАТО и премьера Канады состоит в совместных попытках Пекина и Москвы проложить через арктические воды современный торговый маршрут, который связал бы КНР с портами Европы и смог бы стать достойной альтернативой другим морским путям.

Как отметило The Diplomat, "Полярный Шелковый путь по-прежнему фигурирует в шорт-листе как надвигающийся вызов "порядку, основанному на правилах" в Арктике, и возникли споры о том, является ли он предвестником более тесного российско-китайского соглашения о безопасности в Арктике".

ВЗАИМОВЫГОДНЫЙ АЛЬЯНС

"Арктический" спич генсека НАТО получил холодную оценку Москвы. "Воспринимаем (заявления Столтенберга — прим. ред.) негативно, Арктика — это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами, тем более с Китайской Народной Республикой, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения", — заявил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на восток" (АСПВ) Максим Кузнецов отмечает, что Китай является одним из ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров России. В Арктике реализуется ряд экономических проектов, в которых принимает участие китайская сторона, в том числе "Ямал СПГ", "Арктик СПГ — 2", напоминает эксперт. Также китайские партнеры проявляют большой интерес к участию в развитии Северного морского пути (СМП).

"Энергетическое сотрудничество является одним из ключевых направлений для Москвы и Пекина, — констатирует специалист. — Порядка 80-90 процентов китайских инвестиций в РФ, по оценкам АСПВ, приходится именно на энергетическую сферу, причем самые капиталоемкие проекты находятся именно в Арктике".

Россия помогла Китаю сделать то, чего не смогла Америка

"Во-первых, это транспорт, — говорит специалист. — Китай внимательно относится к действиям Соединенных Штатов и понимает, что в принципе может оказаться с "обрубленными" водными коммуникациями". Следовательно, коммуникации, которые может обеспечить Россия, в том числе в плане поставок в Евросоюз — Северный морской путь — это то, что Китай может защитить, и что способно помочь ему в настоящих условиях, делает вывод Колташов.

"Есть интерес и с точки зрения добычи полезных ископаемых, — продолжает эксперт. — Здесь Китаем участвовать и капиталом, и технологически, и это может также иметь важные последствия в том смысле, что это будет приводить к развитию северных регионов и к созданию новых предприятий, которые будут, в свою очередь, рентабельны и будут создавать рабочие места".

Все это, на взгляд специалиста, ставит вопрос о развитии военного сотрудничества. "Для Китая вопрос о северных коммуникациях — это вопрос безопасности его торговли", — рассуждает Колташов. Впрочем, для России — тоже, добавляет он. Так что взаимодействие двух стран в Артике — это то, чего можно ожидать в дальнейшем. Сыграли на нервах: кто управляет ценами на газ

"Соединенные Штаты стремятся, с одной стороны, оттеснить Россию от Арктики и вообще создать режим беспрецедентного давления на российскую экономику и российское государство и общество, — отмечает эксперт, — а также США пытаются спровоцировать новый кризис на Тайване, давят на Китай. И в Пекине понимают, что Соединенные Штаты будут и далее стараться нанести ущерб китайской экономике". Поэтому военный блок с участием России и Китая является логичным следствием нынешнего международного положения, резюмирует Колташов.

"Вообще символично, что в преддверии ВЭФ (Восточного экономического форума, пройдет 5-8 сентября во Владивостоке — прим. ред.) проводятся масштабные учения "Восток-2022", в которых принимают участие военные силы России, Китая и ряда других стран, — считает сопредседатель АСПВ Кузнецов. — Получается, что сначала у нас идут вопросы безопасности, а потом экономического сотрудничества. С этой точки зрения мы видим, что в Арктике сталкиваются интересы России со странами НАТО — Канадой, США, Данией, Норвегией. В условиях нарастания конфликта с Западом развитие партнерства в сфере безопасности с Китаем кажется достаточно последовательным шагом".