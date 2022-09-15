МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. США не будут спасать европейцев этой зимой, оставляя их без газа и нефти — из-за падения российского экспорта цены на черное золото могут вновь подняться выше 100 долларов за баррель. Что в итоге будет делать Евросоюз без помощи извне, разбирался "Прайм". Кругом враги. За чей счет Россия развернется на Восток

Американский Минфин на этой неделе вынес серьезное предупреждение: передышка на рынке нефти закончилась, вскоре вступит в силу европейское эмбарго на поставки из России. Все это, как уточнили в ведомстве, может привести к скачку цен.

Другой тревожный сигнал подали главы американских сланцевых компаний с огромными запасами нефти и газа, за счет которых можно было бы смягчить европейский энергокризис: нарастить поставки энергоресурсов они не смогут.

"Помощи не будет", — констатировал глава инвесткомпании Quantum Energy Partners Вил ван Ло. По словам представителя компании, инвестирующий в разработку одного из сланцевых участков, поддержки не стоит ждать ни от производителей нефти, ни от производителей газа.

"Не похоже, чтобы США могли накачать больше. Наша добыча такая, какая оно есть", — признал он.

США увеличили экспорт нефти и сжиженного газа, чтобы воспользоваться более высокими ценами в Европе, но сейчас экспорт близок к максимуму, также заявили руководители компании, предупредив, что рост добычи нефти не будет соответствовать прогнозам правительства и составит около миллиона баррелей в день в этом году.

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СЛАНЕЦ

Доля поставок американских энергоресурсов в последнее время выросла из-за роста цен на мировом рынке, вновь сделавшего сланцевую добычу целесообразной.

За последние десять лет она резко увеличилась, что сделало США крупнейшим производителем нефти. В итоге в начале пандемии сланцевая добыча составляла 13 миллионов баррелей в сутки (более 10% всех мировых поставок). Рост производства соответствовал общему увеличению мирового спроса, помогая сдерживать цены на нефть.

Таким образом, на данный момент поставки нефти и СПГ из Америки в Евросоюз достигли своего максимума, но все может откатиться назад.

При этом американцев уже предупредили: цены на газ в самих США могут оказаться значительно выше нынешних значений. "Определенно существует риск того, что расходы (потребителей) пойдут вверх. Цены могут оказаться значительно выше", — сказал председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт в эфире CNN.

ЕВРОПА ОСТАЛАСЬ С НОСОМ

В итоге встает вопрос: что в итоге будут делать европейцы нынешней зимой?

В начале сентября страны G7 подтвердили свои намерения ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках очередного расширения санкций. "Потолок цен" планируют ввести уже 5 декабря для нефти, а 5 февраля — для нефтепродуктов. Однако ответ России не заставил ждать: Москва заявила, что те государства, что введут лимиты, останутся без российской нефти.

С газом в Европе ситуация не лучше: союз остался без "Северного потока" и почти лишился российского газа. По оценкам вице-премьера Александра Новака, экспорт в регион в этом году снизится на 50 миллиардов кубов. Международное энергетическое агентство подсчитало, что поставки в итоге могут сократиться на треть (32,3%) по сравнению с прошлым годом.

Запасной вариант Европы — газ из Катара. Эта страна — один из ведущих мировых поставщиков СПГ, однако переговоры немецких чиновников с эмиратом не увенчались успехом. Министр экономики Германии Роберт Хавбек объяснил причину неудачи тем, что Доха представила Берлину не самое выгодное предложение.

Более того, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани констатировал, что их энергоноситель не заменит российский. "Мы хотим помочь европейским странам и будем поставлять им газ в последующие годы, но те, кто думают, что мы сможем заменить российский газ ошибаются, потому что это важный источник на мировом рынке", — отметил он. Немецкая промышленность "одной ногой в могиле" без российского газа

На фоне всего этого цены на газ в Европе постоянно скачут в районе двух-трех тысяч долларов за тысячу кубов. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены. Сейчас они находятся выше 2500 долларов.

Власти ЕС предлагали ряд "ответных мер", поскольку подобная ситуация чревата как дополнительной инфляцией, так и остановкой ряда производств. Де-факто сейчас речь идет лишь об экономии, поскольку взять выпавшие объемы в одночасье из воздуха не представляется возможным.

В итоге Европа осталась ни с чем: с российскими энергоносителями не складывается, ближайший союзник — США — отказывается помочь с газом и нефтью, а сентябрь уже подходит к концу. Хранилища достаточно заполнены, но как признают европейские эксперты, этого не хватит, чтобы пережить зиму. Перспективы европейских стран неясны: кто-то призывает своих граждан экономить на всем, а кто-то уже выходит на улицу из-за непосильного роста цен.

Того, что Европа сменит позицию по России из-за энергетического кризиса, опасаются и в США.

"Риск (раскола в Европе) реален… граждане в Европе могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России", — говорится в сообщении телеканала CNN, который ссылается на американских чиновников. Что ж, похоже, все зависит от того, насколько суровой окажется предстоящая зима.