МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В США предрекли провал попытки ограничить стоимость российских объемов, поскольку это не отвечает ни рыночным реалиям, ни стремлениям большинства держав. Главное противоречие в том, что Запад хочет скупать нефть и газ по дешевке, чтобы поберечь деньги и не делать новых долгов, а экспортерам, напротив, выгодно продавать товар за приемлемую цену. Токсичная "кубышка": надо ли запасать доллары к осени

Попытки "коллективного Запада" ограничить стоимость российской нефти на мировых рынках лишены смысла и окажутся фактически безрезультатным, заявил в интервью РИА Новости финансовый аналитик американской консалтинговой компании Sovereign Wealth Management Гэри Королев. Причина — множество исключений, пробелов, отсутствия правоприменения в рыночных реалиях и потребность западных стран поддерживать свои экономики.

Эксперт предположил, что согласованный в июне странами "Большой семерки" (G7) документ будет постепенно терять актуальность, а его истинная цель — сугубо политическая, "демонстрация силы". Он особо указал на нежелание Китая и Индии следовать в русле санкционной стратегии, намеченной западными политиками.

Впрочем, страны "семерки" пока лишь обозначили намерение уменьшить зависимость от энергоносителей из России, но не согласовали конкретные предельные котировки. При этом предполагается, что ограничение по ценам на нефть вступит в силу 5 декабря текущего года, для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя эту идею, прямо заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в страны, которые поддержат упомянутые меры.

ГРОБОВОЕ МОЛЧАНИЕ

Подобная оценка ситуации со стороны западного экспертного сообщества по сегодняшним временам редкость. Как правило, там выступают в духе единой антироссийской риторики. Однако настоящие профессионалы (а не журналисты, политики и приближенные к ним) от комментариев вовсе воздерживаются.

Это, в свою очередь, подмечают российские эксперты. Так, профессор Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Леонид Григорьев указывает на "гробовое" молчание профессионального сообщества "коллективного Запада" относительно реальной ситуации на мировых энергетических рынках. По его наблюдениям, в западных СМИ с лета прошлого года отсутствуют комментарии экономистов и энергетиков, которые дали бы квалифицированную оценку происходящему. "Все, что вы наблюдаете, это комментарии политиков и журналистов, ну и приравненных к ним лиц политической ангажированности. А профессиональное сообщество замолкло, — сетует специалист. — То, что придумывают Минфины и МИДы, к реальной экономике отношения практически не имеет".

Однако, как утверждает Григорьев, "если собрать сто команд профессоров и студентов со всех университетов мира, они напишут одно и то же — что это абсурд, и быть не может, и противоречит всем учебникам". Он недоумевает, как в нынешних условиях объяснять студентам, зачем в мире вводятся ограничения на рынках, которые мы наблюдаем сейчас. "Что это означает на уровне теории развития?— задается вопросом профессор. — Сначала придумали "Госплан" — "туда не клади", "туда не вкладывай", "туда нельзя". Потом придумали "Госснаб": "туда не вези", "сюда не доставь". А теперь придумали "Госкомцены". То есть практически Еврокомиссия пытается создать систему "госплановских" институтов, включая ценовые".

СЕМЕРКА — ЕЩЕ НЕ ТУЗ

Дальнейшая судьба ценовых ограничений на российскую нефть зависит от позиции стран, с которыми "семерка" ранее не особо считалась — это государства Азии и Ближнего Востока. Если Западу нужны дешевые энергоносители, то экспортеры стремятся продавать их не по бросовым ценам "Арабские нефтяники заинтересованы в поддержании высоких цен на свой товар, в то время как ведущие потребители, объединенные в G7, мечтают о снижении стоимости сырья для моторного топлива, цена которого уже стала серьезным политическим фактором", — отмечает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев.

Конечно, в политике не бывает ничего незыблемого, и Саудовской Аравии теоретически могут сделать предложение, от которого нельзя будет отказаться, допускает он. "Но нельзя забывать, что именно договоренность между США и саудитами в 80-х годах прошлого века положила начало долговременному периоду снижения нефтяных цен", — напоминает он.

С другой стороны, Китай и Саудовская Аравия намерены развивать стратегическое сотрудничество без учета интересов США. "В конце июля шанхайский Центр зеленого финансирования и развития сообщил, что в первом полугодии 2022 года Саудовская Аравия получила пять с половиной миллиардов долларов в рамках проекта "Один пояс — один путь", став безоговорочным лидером по объему привлеченных инвестиций", — указал Коптев. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия рассматривает возможность оплаты экспортируемой в Китай нефти в юанях, а в Индию — в рупиях.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отмечает, что положение стран-экспортеров нефти и газа сейчас следует понимать следующим образом: если даже западные экономики (ЕС, Великобритания, США) "провалятся" и будут иметь регулярно сокращающийся ВВП, главное — не наращивать добычу. Сделка ОПЕК+ как раз нацелена на ее сдерживание. А России и Саудовской Аравии следует постараться не ссориться в этой ситуации, уточняет он. Последняя месть Украины: транзит газа в Европу висит на волоске

При наличии проблем в западных экономиках следует корректировать добычу — уменьшать ее, чтобы не повторить ситуацию весны 2020 года, убежден эксперт. "Это был страшный обвал на рынке нефти, которому предшествовала конкурентная борьба между Россией и Саудовской Аравией", — напоминает Колташов. Та ситуация, как полагает он, научила всех участников ОПЕК+, что им не нужна конкуренция между собой. Напротив, необходимо кооперироваться и создавать монопольные соглашения, которые позволят держать высокие цены для западных стран, невзирая на их проблемы с бюджетом и долгами. Ведь западные политики о проблемах "третьего мира" думают меньше всего, пытаясь спасти свои экономики и удержаться у власти.