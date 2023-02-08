МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Водолазы из США во время проходивших учений Стран Свероатлантического альянса (НАТО) Baltops летом прошлого 2022 года заложили под российские газопроводы "Северные потоки" взрывчатку. Об этом в среду написал на своем сайте американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Журналист из США раскрыл, кто заложил взрывчатку под "Северные потоки"

Стоит отметить, что Херш создал свою страницу на портале Substack, где начал публиковать итоги своего расследования о причастности властей США к диверсии на "Северных потоках" в Балтийском море, всего несколько часов назад. Ссылка на нее была опубликована в Twitter в аккаунте журналиста-расследователя Мэтта Таибби.

Агентство РИА Новости обратилось к Хершу за комментариями и с просьбой верифицировать статью. Тот подтвердил российскому агентству подлинность статьи о причастности США к ЧП на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".

Американский журналист также пишет о том, что скоординировал диверсию в Балтийском море советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", — написал он.

Особое внимание в Беолом доме уделяли тому, как не оставить улик, добавляет журналист.

ДОЛГОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

"Байден уполномочил Салливана собрать межведомственную группу для разработки плана (диверсии). В декабре 2021 года… Салливан созвал совещание недавно сформированной целевой группы", —пишет журналист в своей статье и добавляет при этом, что в Белом доме и ЦРУ назвали данные о причастности Вашингтона к ЧП на "Северных потоках" ложью и вымыслом.

Как узнал Херш у своего источника, непосредственно знакомого с процессом, Салливан дал группе исполнителей задание создать план уничтожения двух российских трубопроводов, которые питают экономику Германии газом, выполняя пожелания Байдена.

Согласно публикации, в ходе совещаний ВМС США хотели атаковать газопроводы при помощи подлодки, а ВВС выступали за бомбы с дистанционным взрывателем.

Позднее, в начале 2022 года рабочая группа ЦРУ доложила межведомственной группе Салливана о том, что способ "способ взорвать трубопроводы" найден.

В статье Херша также утверждается, что взрывчатка под нитки российских трубопроводов была заложена еще летом 2022 года, хотя сам взрыв произошел через три месяца, в конце сентября. Журналист утверждает, что активировали заряд норвежцы.

ЧТО ИЗМЕНИЛ ВЗРЫВ

Теракты на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года, на отрезке, который был проложен по дну Балтийского моря. Специалисты Германии, Дании и Швеции допустили в ходе работы на месте ЧП, что это могла быть целенаправленная диверсия.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG докладывала, что взрывы на газопроводах беспрецедентны и сразу сказать, сколько времени и ресурсов будет потрачено на ремонт этих труб, просто невозможно.

Российский экспортер газа — компания "Газпром" — была допущена к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил об обследовании. Президент Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводах — это очевидный теракт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил о том, что его страна будет готова делать заявления и озвучить свои предположения по виновным в подрывах на "Северных потоках", когда будут доказательства, и не намерен спекулировать на эту тему. Европа вздрогнула: что будет с турецким энергохабом после землетрясения

"Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно", — пояснял канцлер.

Российское министерство иностранных дел позднее прокомментировало это заявление Шольца: по заявлениям главного политика ГДР о расследованиях взрывов складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать.

В декабре 2022 года Владимир Путин заявил, что тот, кто был заинтересован в снабжении европейских стран российским газом только через территорию Украины, тот и взорвал "Северный поток".

ГДЕ ЕВРОПА БЕРЕТ ГАЗ

Сейчас в страны ЕС газ поступает из нескольких стран. Частично остались поставки российского сырья трубопроводом через территорию Украины. Трубопроводные поставки также идут из Норвегии и в меньшей степени из стран Северной Африки.

Газ идет также с востока по территории Турции, однако после самого мощного с 1939 года землетрясения в этой стране дальнейшая судьба этих поставок под вопросом. Пока значимых повреждений на транзитных газопроводах не зафиксировано, но многое может измениться. Европа начала осознавать, ради кого отказалась от российского газа

Сжиженный природный газ (СПГ) ЕС покупает у многих стран. На фоне энергокризиса и сокращения поставок из России на первое место вышли США. По данным VYGON Consalting, США нарастили экспорт СПГ в Европу в 2,4 раза в 2022 году, заняв более 40% рынка.

Возможно, именно ради этой цели — нарастить экспорт газа в Европу — американцами и была предпринята атака на "Северные потоки", о которой пишет журналист Херш. В ЦРУ понимали, что подрыв "Северных потоков" выглядит как "акт войны", поэтому настаивали на скрытности диверсии. Как эти данные изменят газовую картину Европы — остается лишь догадываться. Не исключено, что "Потоки" починят и вновь запустят, хотя для этого понадобится немало времени и денег. Как минимум, можно запустить последнюю оставшуюся целой трубу, но для этого Европе придется собрать в кулак всю политическую волю и в конце концов захотеть согреться.