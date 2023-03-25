МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В России снова можно приобрести практически любой автомобиль. Правда, уже по серым каналам. У параллельного импорта плюсов много, но минусов, как считают эксперты, все же больше. К чему надо быть готовым, если вы решились купить такую машину? Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

Параллельный импорт обеспечил россиянам автомобильное разнообразие: количество комплектаций и моделей по сравнению с докризисными временами даже увеличилось.

Плюсы очевидны: можно снова приобретать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго, наладилась поставка оригинальных запасных частей. Клиенты хотят купить авто определенной марки, дилеры его предлагают, пусть и по вынужденно завышенной стоимости.

Правда, с небольшими оговорками. По мнению директора департамента по выкупу ГК Автодом и ГК АвтоСпецЦентр Владимир Желобова, в глобальном смысле параллельный импорт не решает проблем с нехваткой автомобилей. Дилерам гораздо выгоднее ввозить авто или электромобили премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше маржинальность. Массовому же потребителю остаются "б/у", а также отечественный и китайский автопром.

В СЕРОЙ ЗОНЕ

Явных минусов у современного параллельного импорта, который уверенно движется в "серую" зону, значительно больше, полагает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников.

Раньше практически все импортные машины в Россию привозили дилеры — юрлица — которые были официальными представителями иностранных марок. Теперь же все чаще "поставщиками" иномарок становятся физлица.

Дело в том, что на ввозимые автомобили необходимо оформлять большое количество документов, подтверждающих их безопасность и соответствие требованиям регламентам ЕАЭС. До санкций дилеры ввозили большую партию авто, оформляли ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на все машины одной модели и выставляли их на продажу, имея официальные документы.

"Теперь пройти такую сертификацию из-за разорванных международных связей практически невозможно", — посетовал Решетников.

При параллельном импорте надо оформлять СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства) на каждый ввозимый автомобиль. Чтобы его получить, нужно подать документы в лицензированные лаборатории, а затем привезти туда и машину.

Вот тут и начинается территория "серого" импорта. "Навезли на нашу голову": чем опасны пригнанные из-за рубежа авто

Пока крупные дилеры делают все официально, оплачивают налоги и пошлины, что неизбежно влияет на конечную стоимость, "серые" продавцы не всегда легально получают документы и продают авто по более привлекательной цене.

К тому же, гарантии от производителя нет. От дилера — гарантия платная, а от физлица она вообще отсутствует. Но даже и это не самое страшное. "Серый" импорт не всегда легален. А это значит, что представленное СБКТС может быть недействительным.

Уже сейчас Росстандарт, выявив нарушения таких документов, отменяет их в немалых количествах. Это грозит тем, что вы не сможете эксплуатировать автомобиль, пока не пройдете все исследования в лицензированных организациях и не получите необходимый для постановки на учет в ГИБДД документ. А это, по словам Решетникова, долго и очень недешево.

ГРУДА ЖЕЛЕЗА

Параллельный импорт привел и к тому, что в Россию стали попадать модели, не адаптированные для наших условий.

Как показывает практика, купить автомобиль просто. Сложно его эксплуатировать, предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, современные машины, насыщенные разнообразными продвинутыми технологиями, не отличаются надежностью. Особенно если они разрабатывались для эксплуатации в условной Европе. Владелец подобных авто очень быстро столкнется с массой проблем, решать которые будет совсем непросто. Ведь даже авторизованные сервисы в ряде случаев просто не имеют опыта и возможности обслуживания. Авторынок пожирает сам себя: что его ждет в 2023 году

Кроме того, современные машины по сути постоянно находятся в режиме онлайн, передавая производителю информацию о своих проблемах. Да и обновление их ПО осуществляется удаленно. И производитель в любой момент может эту функцию перекрыть. Тогда ваше авто превратится в груду недвижимого, но очень дорогого железа.

Даже банальное ТО может оказаться вам недоступным.

Таким образом, с одной стороны, параллельный импорт расширил видовое разнообразие российского рынка. А с другой, мы получили большое количество потенциально проблемных автомобилей. "Помимо сложностей с программным обеспечением, через год-полтора эксплуатации они могут неприятно удивить своих владельцев целым букетом механических проблем с подвеской, трансмиссией, электричкой и кузовом", — отметил Васильев,

К тому же европейские двигатели рассчитаны на топливо ЕВРО-6, которое в России практически не встречается. Из-за этого могут возникнуть проблемы с ресурсом очень важного, но совсем не бюджетного узла.

Однако отказываться от параллельного импорта даже при всех его минусах эксперты не советуют. На какое-то время он станет неизбежной реальностью отечественного авторынка. Но выбор лучше делать в пользу проверенного дилера, который выставит на продажу легализованный автомобиль.