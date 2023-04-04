МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Неожиданное сокращение нефтедобычи участниками ОПЕК+ должно помочь поддержать цены на приемлемом для экспортеров уровне, невзирая на сюрпризы, которые готовит экономика. Однако рублю это, судя по всему, не поможет — привязка курса нацвалюты к нефтяным котировкам неотвратимо уходит в прошлое. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

Крупнейшие страны-производители нефти приняли решение сократить суточную добычу с мая до конца 2023 года сверх существующих квот. Согласно утвержденному решению комитета ОПЕК+, Саудовская Аравия снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — на 144 тысячи баррелей, Кувейт — на 128 тысяч баррелей, Казахстан — на 78 тысяч баррелей, Алжир — на 48 тысяч баррелей, Оман — на 40 тысяч баррелей. В сумме снижение составит более чем 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года продлила и Россия. В целом до конца 2023 года рынок не досчитается 1,66 миллиона баррелей в день.

Новость стала настоящим сюрпризом — многие ждали, что страны-экспортеры не отважатся на столь решительные действия. Рынок отреагировал незамедлительно. После обнародования итогового решения ОПЕК+ в понедельник цена майских фьючерсов на нефть двух популярных марок Brent и WTI подскочила более чем на семь процентов. Котировки Brent вернулись к уровню начала марта — 86 долларов за баррель. Затем темпы роста снизились, и к закрытию составляли пять с половиной-шесть процентов к уровням предыдущего закрытия.

В США решение экспортеров сочли опрометчивым и нежелательным в текущих условиях: любые изменения добычи свыше одного миллиона баррелей всегда влияют на рынок. Сейчас же, в отличие от предыдущего сокращения ОПЕК+ в октябре, мировой спрос на нефть активно растет на фоне восстановления китайской экономики и устойчивой маржи нефтепереработки.

Это, бесспорно, плюс для стран-экспортеров: они смогут продавать энергоноситель по более высокой цене. В частности, речь идет о России. Сейчас ее нефтегазовые доходы снижаются как раз из-за дешевизны энергоресурсов. Повышение мировых цен позволит выровнять параметры бюджета.

ЦЕНЫ В ПЛЯС

Именитые аналитики уже задумались о пересмотре прогноза нефтяных цен.

Goldman Sachs первым повысил оценку по Brent с 90 до 95 долларов за баррель на декабрь этого года и с 95 до 100 долларов на декабрь-2024. Психологическая отметка в 100 долларов за баррель становится ближе, признали остальные, видимо, тоже готовясь переписывать ценники. И даже Илон Маск забил тревогу: к США крадется новая беда

"Дополнительное снижение добычи нефти странами ОПЕК+ создает, на наш взгляд, благоприятные условия для возращения цен на нефть марки Brent выше уровня в 100 долларов за баррель во втором полугодии 2023 года, смещая текущий консенсус-прогноз профильных аналитиков существенно выше диапазона в 93 — 97 долларов за баррель нефти марки Brent", — рассуждает портфельный управляющий УК "Первая" Александра Фалкова.

По мнению портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, велика вероятность возврата стоимости нефти к уровню выше 90 долларов за баррель до конца 2023 года в отсутствие экономических шоков.

"Решения ОПЕК+ прошлой осени и прошедших выходных четко дают понять, что уровень ниже 80 долларов за баррель в течение продолжительного времени не является комфортным для большинства стран-участников соглашения", — убежден он.

Дальнейшие перспективы зависят от совокупности факторов, в первую очередь, от состояния глобальной экономики. Риски рецессии будут оказывать негативное влияние на цены, так же, как и краткосрочные проблемы спроса. Так, в Европе ситуация осложнилась забастовкой на французских нефтеперерабатывающих заводах и терминалах, которая сократила потребность страны примерно на миллион баррелей в сутки.

С другой стороны, многие ждут восстановления промышленной и потребительской активности в Китае — это будет способствовать росту спроса на нефть примерно на полмиллиона-миллион баррелей в сутки.

Краткосрочные нарушения поставок вероятны из-за приостановки транспортного маршрута из Курдистана в Турцию (0,4 миллиона баррелей в сутки). Все это формирует баланс, точные очертания которого станут яснее ближе к середине года. Зачем Запад придумал для России нерабочий "нефтяной потолок"

В долгосрочной перспективе данное решение логично, поскольку помогает участвующим в соглашении странам превентивно вернуть мировой рынок нефти в состояние умеренного дефицита и нивелировать ожидающиеся риски, уверены эксперты.

РУБЛЬ НЕ ПОДДАЕТСЯ НА ПРОВОКАЦИИ

Позитивные новости с рынка нефти не смогли поддержать рубль. В начале дня понедельника он немного укреплялся, но затем стал активно сдавать позиции. В результате доллар установил двенадцатимесячный максимум около 78,3 рубля, евро торговался немного выше 85 рублей.

Это объясняется тем, что курс рубля сейчас в большей степени, чем нефтяные котировки, определяют долгосрочные фундаментальные факторы. А они по большей части негативные. В первую очередь это большой дефицит госбюджета, вызванный в том числе сокращением экспортной выручки. В то же время импорт восстановился до уровней двух-трехлетней давности. Все это обуславливает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением на внутреннем рынке.

Повышение цен на нефть для нацвалюты позитивный фактор, так как увеличит экспортную выручку и поступление налогов в бюджет. С другой стороны, дефицит бюджета не удастся сократить так быстро, как хотелось бы.

"Снижение нефтегазовых доходов не даст укрепиться рублю в апреле. По доллару сохраняю цель на уровне 80 рублей", — заключил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.